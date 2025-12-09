페페코인 전망 – PEPE 가격 부진 속 대규모 고래 매수 확대

핵심 내용

페페코인은 최근 약세 흐름에도 불구하고 고래 투자자들이 300억 개를 매수하며 저점 매집 흐름이 이어지고 있다.

페페코인 가격이 수개월 만에 하락 쐐기형 패턴 안에서 움직였으며, 일부 투자자들은 바닥을 다졌다고 말했다.

신규 프로젝트 페페노드에 고래 투자자들의 자금이 유입되며 관심이 확산되고 있다.

페페코인(PEPE) 가격은 올해 최고가 0.00002825달러(약 0.041470원) 대비 여전히 83% 하락한 상태다. 하지만 보이지 않는 곳에서 이례적인 거래량이 포착되고 있다.

페페코인 가격 차트가 부진한 흐름을 보이고 있음에도, ‘스마트 머니’로 불리는 자금이 유입되고 있다.

낸센(Nansen)의 블록체인 데이터에 따르면, 고래 투자자들이 지난 한 달 동안 300억 개의 페페코인을 매수했다. 전체 보유량은 4조 4,100억 개에서 4조 4,400억 개로 늘었다.

같은 기간 동안 거래소 내 페페코인 공급량은 259조 1,000억 개에서 258조 2,000억 개로 감소했다. 이는 투자자들이 토큰을 거래소에서 콜드 스토리지로 옮기고 있다는 것을 시사한다. 미세한 디테일이지만 중요한 신호다.

차트상으로는 약세 흐름이 지속되고 있지만, 암호화폐 시장 내부자들은 향후 움직임에 주목하고 있다.

페페코인 가격 분석: 수개월 만에 저점 확인

페페코인 가격은 지난 수개월 동안 하락 쐐기형 패턴 안에서 움직였다. 그리고 여러 차례 도전했으나 하락 추세선을 넘지 못했다.

현재 페페코인 가격은 1년 넘게 주요 지지선 역할을 해온 핵심 구간 바로 위에 위치하고 있다.

해당 지지 구조가 명확하게 붕괴될 경우, 하락 쐐기형 패턴의 하단부까지 하락할 가능성이 열린다. 그렇게되면 페페코인 가격은 0.00000340달러(약 0.004991원) 혹은 0.00000300달러(약 0.04404원)까지 하락할 수 있다.

반면 매수세가 시장을 주도하면서 상승 탄력이 붙을 경우, 페페코인은 하락 쐐기형 패턴을 돌파할 가능성이 있다. 그럴 경우 페페코인의 목표 가격은 0.00002달러(약 0.02936원)다.

이 경우 현재 가격 대비 약 300%의 상승 여력을 의미한다.

고래 투자자들의 매수세 확대

암호화폐 전체 시장은 조정을 받으며 다수의 투자자들이 고위험 토큰 비중을 줄이고 있다. 그러나 고래 투자자들의 거래 활동은 페페코인에 대한 다른 흐름을 보여준다.

고래 투자자들은 시장 불안감이 커진 시기에 오히려 매수세로 대응하며 보유량을 늘렸다. 수개월간 증가하던 거래소의 보유량도 최근 들어 감소하기 시작했다.

이러한 흐름은 페페코인 가격이 장기적으로 바닥 구간을 형성하고 있다는 고래 투자자들의 믿음을 시사한다.

페페코인에 대한 관심이 되살아나며, 고래 투자자들이 페페노드 프로젝트 사전 판매에도 참여

고래 투자자들은 페페코인 매집에 속도를 내는 가운데, 마인 투 언(Mine-to-Earn) 방식의 크립토 프로젝트인 페페노드(PEPENODE)가 주목받고 있다. 페페노드는 복잡한 채굴 장비를 완전히 가상화하여 게임형 시스템으로 대체하면서 채굴 방식을 새롭게 재해석하고 있다.

해당 프로젝트는 사전 판매를 통해 이미 230만 달러(약 33억 원) 넘게 모금했다. 초기 단계 프로젝트임에도 투자자들의 수요를 확인했다.

페페노드 사용자들은 고가의 실물 채굴 장비를 구매하는 대신, 페페노드 코인을 사용하여 디지털 서버룸과 가상 노드를 구축하고 업그레이드할 수 있다.

페페노드 프로젝트는 ERC-20 기반의 이더리움 블록체인에서 운영된다. 토큰의 가치를 장기적으로 유지하기 위해 강한 디플레이션 구조를 적용하고 있다.

가상 노드를 구매하고 업그레이드하는데 사용된 토큰의 약 70%는 영구적으로 소각된다. 이로 인해 전체 공급량이 지속적으로 줄어들며 희소성이 강화된다.

토큰의 사전 판매 가격 인상까지는 약 30일 남았다. 현재 사전 판매 가격은 0.0011873달러(약 1.7424원)다.

페페노드 코인의 사전 판매에 참여하기 위해서는 공식 웹사이트에 접속하여 베스트 월렛(Best Wallet) 등 지원되는 암호화폐 지갑을 연결하면 된다.

보유하고 있는 암호화폐나 직불 및 신용카드를 사용하여 단 몇 초만에 페페노드 코인을 구매할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.