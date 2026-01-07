PEPE, 핵심 지지선 형성 중…다음 움직임에 3배 상승 가능성?

페페(PEPE)는 현재 다시 0.0000068 달러(약 0.0098362 원) 부근으로 되돌아온 가운데, 암호화폐 시장 전반의 안도 랠리로 글로벌 시가총액은 3조 2,000억 달러(약 4,629조 4,400억 원)까지 확대됐다.

시가총액이 약 28억 7,000만 달러(약 4조 1,520억 원) 수준인 PEPE는 현재, 과거 여러 차례 장기 지지선으로 작용해 온 핵심 구간에 위치해 있다.

PEPE 가격 분석: 수렴 국면 이어질까, 다음 돌파는?

아래 일봉 차트에서는 가격이 파란색 지지 구간 위에서 안정되는 모습이 확인된다. 과거 이 구간을 방문할 때마다 수개월에 걸친 반등이 이어진 바 있다.

PEPE가 이 지지 기반 위에 머무는 한, 랠리가 추가로 확장될 수 있다는 기대는 여전히 유효하다.

PEPE는 2024년 말 이후 형성된 상승 기반 안에서 거래되고 있다. 0.000015 달러(약 0.0216975 원) 부근의 흰색 수평 저항선에서는 여러 차례 돌파 시도가 실패했지만, 그럼에도 불구하고 저점은 점차 높아지는 흐름를 유지하고 있다.

이 과정에서 반복된 저항선 거부는 가격 조정을 유도하며 단기 투자자들의 매도 물량을 소화하는 역할을 했다. 반면 차트에 보이는 상승 대각 추세선은 여전히 동적 지지선으로 기능하고 있다.

일봉 기준 RSI(상대강도지수)는 수개월간의 횡보 이후 다시 상단 영역으로 진입했으며, 이는 매수세가 재차 유입되고 있음을 의미한다.

과거 유사한 RSI 구간에서 출발한 랠리들은 초기 저항선을 크게 상회하는 상승으로 이어진 사례가 많았다.

MACD(이동평균 수렴·발산 지표) 히스토그램 역시 장기간의 정체 국면 이후 양(+)의 전환을 나타내며 모멘텀이 개선되고 있음을 시사한다. 가격이 0.000015 달러(약 0.0216975 원) 구간을 명확히 회복할 경우, 이전 사이클 고점인 0.000028 달러(약 0.040502 원) 부근까지의 상승 경로가 열릴 수 있다. 이는 현재 가격 대비 약 3배 상승에 해당한다.

다만 0.000006 달러(약 0.008679 원) 지지 구간이 이탈될 경우, 이러한 강세 시나리오는 약화된다. 해당 영역 아래로 하락할 경우, PEPE는 2024년 말 매수세가 유입됐던 0.000004 달러(약 0.005786 원) 부근까지 되돌아갈 가능성도 배제할 수 없다.

수익률 3배 가능성?

앞선 애널리스트의 분석에 따르면 PEPE가 가격 기준으로 약 3배 상승할 여지가 있다는 관측도 제기된다. 다만 밈코인을 포함한 암호화폐 전반은 변동성이 매우 크고, 높은 위험을 수반하는 자산이라는 점을 유의할 필요가 있다.

그럼에도 비트코인과 대형 시가총액 자산이 안정적인 흐름을 유지하는 한, 고위험·고변동성 자산인 밈코인으로의 자금 순환이 이어질 가능성은 남아 있다. 이러한 환경이 유지되고 PEPE의 전반적인 여건이 크게 훼손되지 않는다면, 중기적으로 가격이 약 3배 수준까지 확대될 가능성도 배제할 수 없다는 평가다.

페페노드(PEPENODE), 암호화폐 채굴을 누구나 참여할 수 있는 가상 게임으로 전환…24시간 카운트다운 시작

암호화폐 채굴은 번거롭고 비용이 많이 드는 작업으로 여겨져 왔다. 그러나 페페노드(PEPENODE)는 이러한 인식을 바꾸며, 채굴 과정을 게임화한 새로운 방식을 제시하고 있다.

페페노드는 완전한 가상 채굴 시스템을 기반으로 한 미래지향적인 접근법을 통해, 누구나 손쉽게 채굴에 참여할 수 있도록 설계됐다.

이용자들은 디지털 서버룸을 구축하고 노드를 구매한 뒤, 시설을 업그레이드해 더 많은 보상을 획득할 수 있다.

PEPENODE 토큰은 채굴 장비 업그레이드에 사용되는 등 실질적인 활용성을 갖춘 토큰으로, 최대 연 522%의 스테이킹 보상도 제공한다.

현재 진행 중인 프리세일에서는 이미 약 250만 달러(약 36억 1,675만 원)가 모집됐으며, 다음 가격 상승까지 24시간도 채 남지 않은 상황이다.

페페노드를 구매하려면 공식 페페노드 웹사이트에 접속해 베스트 월렛(Best Wallet) 등 지원되는 지갑을 연결하면 된다.

이후 지갑에 보유 중인 기존 암호화폐를 스왑하거나, 직불·신용카드를 사용해 몇 초 만에 페페노드 구매를 완료할 수 있다.

페페노드 프리세일 참여하기

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.