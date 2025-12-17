파이코인 28% 급락에도 ‘강세 패턴 포착’…반등 가능성 열리나

핵심 내용

파이코인은 장기 하락 구조 속에서도 핵심 지지선에서 매수 방어가 이어지며 기술적 변화의 조짐을 보이고 있다.

히든 강세 다이버전스가 형성된 점은 단기 반등 가능성을 시사하지만, 명확한 추세 전환을 위해서는 주요 저항선 돌파가 필요하다.

동시에 솔라나 기술을 활용한 비트코인 하이퍼는 빠른 속도와 확장성을 앞세워 프리세일 시장에서 주목받고 있다.

코인게코(CoinGecko)에 따르면 파이(PI)는 최근 일주일 동안 7% 이상 하락했으며, 지난 24시간 기준으로는 대체로 횡보 흐름을 보이고 있다. 작성 시점 기준 파이코인 가격은 0.2052달러로, 약 10개월 전 기록한 사상 최고가 대비 90% 이상 낮은 수준이다.

파이코인 가격 분석: 변화의 조짐 포착

파이코인의 일봉 차트를 보면 가격 흐름은 수개월간 이어져 온 장기 하락 구조 안에서 움직이고 있다. 이 같은 장기 하락 구조는 중장기 투자자들의 관망 심리를 강화시키는 요인으로 작용해 왔다.

고점은 점차 낮아지는 흐름을 이어가며 상승 시도를 제한하고 있고, 가격 역시 반복적으로 저항선 역할을 해온 하락 추세선 아래에 머물러 있는 상태다. 이러한 구조는 아직까지 추세 전환이 확인되지 않았음을 시사한다.

최근 가격 흐름을 보면 파이는 0.19~0.20달러 구간에서 지지 테스트를 받고 있다. 이 구간은 단기 수요가 유입되는 가격대로 평가되며, 현재까지 매도 세력은 이 범위를 명확히 하향 이탈시키는 데 실패하고 있다. 이는 매수자 입장에서는 긍정적인 신호로 해석된다.

특히 11월 4일부터 12월 11일까지 일봉 차트에서는 ‘히든 강세 다이버전스(hidden bullish divergence, 가격과 모멘텀 지표 간의 강세 괴리 현상)’가 형성된 점이 눈에 띈다. 해당 기간 동안 가격은 더 높은 저점을 형성한 반면, 상대강도지수(RSI)는 더 낮은 저점을 기록해 추세 지속 가능성을 시사했다. 이는 하락 국면 속에서도 매수 모멘텀이 점진적으로 회복되고 있음을 암시하는 기술적 신호로 평가된다. 특히 가격 하락 폭이 둔화되는 구간에서 이러한 신호가 나타날 경우, 단기 반등 가능성에 대한 기대는 커지는 경우가 많다.

이 같은 패턴은 보통 하락 조정의 초기보다는 조정이 마무리 단계에 접어들 때 나타나는 경우가 많다. 다만 다이버전스 신호만으로 추세 전환을 단정할 수는 없지만, 파이코인 보유자 입장에서는 긍정적인 신호 중 하나로 해석된다.

PI가 0.19달러 지지선을 유지할 경우, 단기적으로는 0.26~0.30달러 구간까지의 반등 가능성이 열릴 수 있다. 보다 의미 있는 회복 국면으로 전환되기 위해서는 일봉 기준으로 0.30달러를 명확히 상회하는 마감이 필요하다. 이 경우 향후 수개월에 걸쳐 0.45~0.50달러 구간까지의 추가 상승 여지도 거론된다.

반대로 일봉 종가가 0.19달러 아래로 내려갈 경우 강세 다이버전스 신호는 약화된다. 이 경우 PI 가격은 0.17달러 부근까지 추가 하락 압력을 받을 가능성도 배제할 수 없다.

솔라나 속도 접목한 비트코인 프로젝트 등장…프리세일 열기 확산

파이코인이 핵심 지지선 방어에 어려움을 겪는 가운데, 또 다른 프로젝트가 긍정적인 이유로 시장의 주목을 받고 있다.

비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, $HYPER)는 솔라나를 초고속 블록체인으로 만든 기술을 적용해, 더 빠르고 저렴하며 확장성이 강화된 비트코인 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

이를 통해 이용자들은 향후 비트코인 네트워크 위에서 거의 즉각적인 속도와 낮은 수수료로 거래는 물론 보상 획득, 디앱(dApp) 이용, NFT 발행까지 가능해질 전망이다.

이 같은 가능성이 부각되면서 비트코인 하이퍼의 프리세일에는 투자자들의 관심이 빠르게 쏠리고 있다. 다만 신규 프로젝트 득성상 기술 구현 일정과 시장 환경에 따라 변동성이 클 수 있다는 점은 유의해야 한다.

비트코인 하이퍼는 ‘하이퍼 브리지(Hyper Bridge)’를 통해 이러한 구조를 구현한다. 이용자가 비트코인을 보안 지갑에 예치하면, 동일한 수량의 토큰이 비트코인 하이퍼의 레이어2 네트워크에서 발행되는 방식이다.

이 과정에서 발행된 토큰은 실제 비트코인을 담보로 유지하며, 이용자들은 이를 기반으로 디파이(DeFi) 애플리케이션 이용, 빠르고 저렴한 결제, 밈코인 생성 등 다양한 온체인 활동을 수행할 수 있다.

이 같은 구조적 특징이 부각되면서 비트코인 하이퍼는 초기 투자자들 사이에서 빠르게 주목을 받고 있다. 프로젝트 측에 따르면 프리세일 단계 참여자들은 최대 39% 수준의 스테이킹 보상을 받을 수 있다.

다만 프리세일 가격은 단계별로 조정되며, 다음 가격 인상은 약 4시간 후 예정돼 있다. 이후에는 현재 조건으로 참여할 수 없게 된다.

프리세일 참여 방법은 다음과 같다.

비트코인 하이퍼 프리세일 공식 홈페이지 에 방문한다.

에 방문한다. 베스트월렛(Best Wallet) 등 지원되는 지갑을 연결한다.

등 지원되는 지갑을 연결한다. 암호화폐 또는 카드 결제를 통해 프리세일에 참여한다.

시장에서는 최근 모멘텀이 빠르게 형성되면서, 이번 사이클에서 주목할 만한 초기 단계 프로젝트 중 하나로 평가받을 수 있다는 관측도 나오고 있다. 투자자들은 단기 가격 흐름뿐 아니라 기술적 신호와 프로젝트의 실질적 진척 상황을 함께 점검하는 전략이 필요하다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.