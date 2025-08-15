리플 CTO, XRP 레저 지지 표명…네트워크 발전 방향 강조

핵심 내용

데이비드 슈워츠는 XRP 레저의 낮은 거래 수수료, 공개형 구조, 그리고 확산 중인 토큰화 기능을 높이 평가했다.

거래소 간 반복적으로 이뤄진 리플 코인 거래에서 워시 트레이딩 가능성을 시사하는 정황이 나타났다.

지난 한 달 동안 XRP 레퍼의 활동은 둔화되었으며, 전체 거래 건수는 38% 감소하고 결제건수는 약 50% 줄어들었다.

리플(Ripple)의 최고기술책임자(CTO) 데이비드 슈워츠(David Schwartz)는 암호화폐 커뮤니티 내에서 제기된 리플(XRP) 코인 가격 조작 의혹에도 불구하고, 리플 레저(XRP 레저)가 장기적으로 글로벌 금융 시스템 내에서 중요한 역할을 할 것이라는 자신감을 표했다.

XRP 레저, 13년간의 실적 유지

슈워츠는 XRP 레저를 결제와 토큰화 자산을 위한 검증된 기반이라고 설명하며, 지난 13년간 꾸준히 개발되고, 실제로 사용되며, 기관에서도 활용되어 온 역사를 가지고 있다고 설명했다.

그는 결제와 스테이블코인 분야에서 다수의 신규 참여자들이 자체 블록체인을 구축하고 있지만, 개발자 참여도와 대규모 유동성, 그리고 신뢰를 기반으로 한 지속 가능한 생태계를 구축하는 것은 단순히 네트워크를 출시하는 것보다 더 큰 도전이라고 말했다.

견고한 구조와 우수한 기능

슈워츠에 따르면, XRP 레저는 누구나 참여할 수 있는 공개형 구조로, 별도의 승인 없이도 네트워크 활동에 참여할 수 있도록 설계됐다. 또한, 규제 환경에 맞춘 선택적 기능도 제공하고 있다.

We’ve been seeing more and more players in the payments and stablecoins space launch their own blockchains. To me, that’s a clear sign the market sees blockchain as core financial infrastructure — something we’ve believed in and have been building toward on the XRP Ledger for… — David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) August 13, 2025

슈워츠는 낮고 예측 가능한 거래 수수료와 별도의 가스 토큰 없이 리플 코인으로 직접 결제할 수 있는 기능을 통해, XRP 레저가 블록체인 기반 결제 분야를 선도할 유력 후보라고 평가했다.

리플의 임원인 슈워츠는 검증인(Validator) 운영을 지원하기 위해 고성능 XRP 레저 서버를 직접 운영할 계획도 밝혔다. 그는 해당 계획이 리플에서 추진하는 공식적인 프로젝트가 아니라, 본인이 개인적으로 주도하고 있다는 것을 분명히 설명했다.

시세 조작 의혹 제기

XRP 레저는 견고한 생태계를 갖추고 있지만, 검증인 운영자 그레이프(Grape)는 리플 코인의 시세에 영향을 줄 수 있는 이례적인 거래 내역을 발견하고 보고했다.

🧐 XRP Forensics: Price Manipulation in Plain Sight? If anyone has been following me you probably know I started running an XRPL Validator since July 12, 2025, and what I’m seeing is…shocking. This isn’t conspiracy talk — I have live transaction data that might prove how the… pic.twitter.com/la5QZglNVd — 𝐆𝐫𝐚𝐩𝐞 (@RealGrapedrop) August 12, 2025

그레이프는 리플 코인 1만 개 이상의 거래 내역을 모니터링한 결과, 비트겟(Bitget)과 바이낸스(Binance) 등 주요 거래소 간에 리플 코인 14만 개가 넘는 물량이 빈번하게 거래됐다고 보고했다.

이러한 거래는 몇 분 간격으로 반복적으로 발생했으며, 이는 투자자들의 수요를 인위적으로 부풀리고 가격을 왜곡할 수 있는 워시 트레이딩(Wash Trading)의 가능성을 시사한다.

리플 온체인 지표, 엇갈린 신호

리플 코인 가격은 지난해 11월 이후 약 600% 급등하여 3.30달러(약 4,620원) 수준에 이르며, 유망한 암호화폐로 부상했다. 실제로 고래 투자자들은 최근 3일 동안 3억 2,000만 개의 리플 코인을 매수하며 지속적으로 자금을 투입하고 있다.

그러나 리플 코인의 가격 상승에도 불구하고 XRP 레저 내 활동은 둔화되고 있다.

지난 한 달간 전체 거래 건수는 259만 건에서 159만 건으로 38% 감소했다. 네트워크 내 결제 건수는 감소 폭이 더 컸으며, 약 50% 줄어든 83만 5,000건을 기록했다.

디파이(DeFi) 데이터 플랫폼 디파이라마(DeFiLlama)에 따르면, XRP 레저의 총 가치 잠금(TVL: Total Value Locked)은 9,057만 달러(약 1,268억 원)에 불과하며, 애플리케이션에서 발생하는 수익도 미미하다. 시가총액 대비 TVL 비율은 2,200배를 넘으며, 대부분의 주요 블록체인보다 현저히 낮은 수준이다.

#XRP way overvalued? 🤔 XRP’s $190B market cap is 2,200x higher than XRPL’s total value locked. RSI shows bearish divergence → potential drop to $2.32. 🟢 Price: $3.15 (+600% since Nov)

📊 TVL: $87.7M

💵 DEX volume: $49.6K / day Speculation is sky-high, but will on-chain… pic.twitter.com/Z5CU2bSzjj — Tyler Hill Investing (@TylerHillYT) August 12, 2025

이러한 격차는 과도한 투기 가능성을 시사하며, 온체인 성장세가 약화된다면 현재의 가격 수준을 유지할 수 있을지에 대한 의문이 제기되고 있다.

더보기 – 리플 전망 — 엑스알피(XRP) 가격 미래 전망은?