비트코인 도미넌스 하락… 9월 알트코인 상승장 예고한 코인베이스

핵심 내용

비트코인(BTC) 점유율이 59.5%로 하락하며 자금이 알트코인으로 이동하고 있음을 시사했다.

알트코인 시가총액은 7월 초 이후 50% 이상 급등했다.

기관 채택과 ETF 신청이 알트코인 랠리에 탄력을 더하고 있다.

암호화폐 시장에서 알트코인의 상승세가 두드러지고 있으며, 코인베이스(Coinbase) 분석가들은 9월이 본격적인 알트코인 시즌의 시작이 될 수 있다고 전망했다. 이는 기관들의 이더리움(ETH)에 대한 관심이 계속 커지는 가운데, 비트코인 점유율(비트코인 도미넌스)이 크게 하락한 상황과 맞물려 있다.

코인베이스 인스티튜셔널(Coinbase Institutional)의 리서치 책임자인 데이비드 두옹(David Duong)은 비트코인의 전체 암호화폐 시가총액 점유율이 5월 65% 이상에서 8월 약 59%로 떨어졌다고 밝혔다. 이는 지난 1월 이후 최저 수준이다.

Altcoin Season is coming As September approaches, the transition to a full-scale altcoin season is likely. Our positive 3Q25 outlook stems from macro trends such as potential Fed rate cuts and expected regulatory advancements. More key themes in this Monthly Outlook report ↓ — Coinbase Institutional 🛡️ (@CoinbaseInsto) August 14, 2025

역사적 추세를 보면, 비트코인 점유율이 이처럼 하락할 때 종종 대규모 알트코인 랠리가 뒤따랐다. 실제로 알트코인 시가총액은 7월 초 이후 50% 이상 급증했다. 다만, 전통적으로 가격 급등기를 정의하는 기준인 알트시즌 지수 75포인트에는 아직 미치지 못하고 있다.

두옹은 기관 재무 부문에서 이더리움에 대한 수요가 증가하고 있으며, 스테이블코인 관련 서사가 긍정적인 영향을 주고 있다고 분석했다. 그는 시장이 향후 몇 주 안에 ‘더 성숙한’ 알트코인 순환에 들어설 준비를 하고 있다고 덧붙였다.

개인 투자자 관심 급증

알트코인 시장에 대한 개인 투자자들의 관심도 높아지고 있다. 구글 트렌드에 따르면 ‘알트코인’ 검색량이 2021년 이후 최고치를 기록했으며, 이는 과거 2018년 ICO(Initial Coin Offering, 초기 코인 공개) 붐이나 2021년 디파이(DeFi)-NFT 열풍과 같은 강도 높은 자금 순환기와 역사적으로 맞물려 있는 패턴이다.

BREAKING: Google searches for Altcoins has reached new All Time High — altseason 🔥 #1 Altcoin is $TON 🗽💎 pic.twitter.com/LblBhyLoKi — Viktor 🧡 (@s0meone_u_know) August 13, 2025

애널리스트들은 2025년의 사이클이 기관 채택, ETF(상장지수펀드) 활동, 그리고 확대되는 알트코인 재무 보유량이 결합되어 촉발될 것으로 내다보고 있다.

올해 상반기에는 샤프링크 게이밍(SharpLink Gaming)과 BTCS를 비롯한 기업들이 이더리움 보유량을 확대했다. 마찬가지로 유펙시(Upexi)는 솔라나(SOL), CEA 인더스트리(CEA Industries)는 BNB, 밀 시티 벤처스(Mill City Ventures)는 수이(SUI)로 상당한 알트코인 자산을 확보했다.

한편, 미국의 규제 환경 개선은 알트코인 ETF 신청 급증으로 이어졌다. 미 증권거래위원회(SEC)는 솔라나(SOL), 리플(XRP), 라이트코인(LTC), 아발란체(AVAX), 도지코인(DOGE) 등을 포함해 최소 31건의 알트코인 ETF 신청서를 접수했다.

알트코인 시즌 임박?

앞서 보도에 따르면 시장 전문가 마이클 반 데 포페(Michael van de Poppe)는 향후 2~4개월 동안 많은 디지털 자산이 200%에서 500%까지 상승할 수 있다고 전망했다. 그는 현재 알트코인에 전액 투자했다고 밝히며, 이는 이더리움이 4,000달러(약 555만 4,800원)까지 오르는 랠리 속에서 알트코인들이 새로운 고점을 경신했기 때문이라고 설명했다.

비트멕스(BitMEX) 공동 창업자인 아서 헤이즈(Arthur Hayes)는 여러 호재성 시장 지표가 결합해 곧 ‘괴물 같은 알트코인 시즌’이 도래할 것이라고 예측했다.

코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면 지난주 주요 알트코인 가격이 급등했다. 이더리움은 20% 상승했고, 솔라나(SOL)는 13% 올랐다. 에이다(ADA)는 20% 급등했으며, HYPE는 21% 상승 중이다. 이러한 가격 움직임은 2025년에 투자하기 유망 코인이라는 신호일 수 있다.

