리플(Ripple)의 달러 연동 스테이블코인 RLUSD가 시가총액 20억달러를 돌파했다. 리플에서 스테이블코인 사업을 담당하는 잭 맥도널드(Jack McDonald) 수석부사장에 따르면, 이 가운데 XRP 레저(XRP Ledger·XRPL)에서 발행된 RLUSD 규모만 10억달러를 넘어섰다.

맥도널드 수석부사장은 X(옛 트위터)를 통해 RLUSD가 출시 2년도 채 되지 않아 이 같은 이정표에 도달했다고 밝혔다. 관련 내용은 블록체인 전문매체 크립토 베이직(The Crypto Basic)을 통해서도 보도됐다.

이번 성과는 단순한 스테이블코인 공급량 증가 이상의 의미를 갖는다. 리플은 RLUSD를 거래소에서 거래되는 달러 연동 토큰에 그치지 않고, 토큰화 금융과 결제, 대출 등 기관용 온체인 금융시장에서 활용되는 결제 및 유동성 자산으로 확장하려는 전략을 추진하고 있다.

🐋 WHALE WATCH : $RLUSD supply on Ethereum up +93% in 30 days officially surpassing XRPL.



Total RLUSD market cap is closing in on $2.4B with the majority now living on Mainnet.



EVM network effect remains undefeated. $ETH $XRP pic.twitter.com/mbGaRyL0wJ — Whale Factor (@WhaleFactor) August 31, 2026

특히 전체 RLUSD 가운데 상당한 물량이 XRP 레저에서 발행되고 있다는 점은 리플이 자체 블록체인 생태계 안에서 스테이블코인의 활용 범위를 확대하려는 전략과도 맞닿아 있다.

다만 RLUSD의 성장 자체가 XRP 토큰에 대한 직접적인 수요 증가를 의미하는 것은 아니다. 향후 RLUSD를 활용한 결제와 대출, 토큰화 자산 거래가 실제 XRP 레저의 네트워크 활동과 유동성 확대로 이어지는지가 보다 중요한 관전 포인트가 될 전망이다.

리플 뉴스: 20억 달러 돌파의 세부 내역

맥도널드의 발표에 따르면 XRP 레저에서 발행된 RLUSD 규모만 10억달러를 넘어섰다. 이는 이더리움 등 RLUSD가 지원되는 다른 네트워크를 포함한 전체 시가총액과는 구분되는 수치다.

즉 RLUSD 전체 공급 규모가 20억달러를 넘어선 가운데 절반에 가까운 물량이 XRP 레저에 존재하는 셈이다.

관련 보고서들은 해당 발표가 9월 초 나온 것으로 전하고 있다. 크립토 베이직은 이 수치가 제3자 데이터 플랫폼의 추정치가 아니라 리플의 스테이블코인 사업을 담당하는 맥도널드 수석부사장이 직접 공개한 내용이라는 점에 주목했다.

이는 데이터 플랫폼마다 업데이트 시점과 집계 방식에 따라 RLUSD의 시가총액이 다르게 나타날 수 있다는 점에서 의미가 있다.

특히 스테이블코인의 경우 신규 발행과 상환이 지속적으로 발생하기 때문에 특정 시점의 공급량은 빠르게 달라질 수 있다. 따라서 전체 시가총액과 특정 네트워크에서 발행된 물량을 구분해 살펴볼 필요가 있다.

최근 몇 달 동안 XRP 레저 네트워크 사용량이 증가하고 있다는 점도 리플이 XRPL상의 RLUSD 발행량을 주요 지표로 강조하는 배경 가운데 하나다.

RLUSD 공급 확대가 실제 결제량과 거래량, 대출 및 토큰화 자산 활용 증가로 이어진다면 XRP 레저는 단순한 XRP 전송 네트워크를 넘어 기관용 온체인 금융 인프라로 활용 범위를 넓힐 수 있다.

RLUSD 뉴스: 거래소 토큰에서 결제망으로의 진화

리플이 그리고 있는 RLUSD의 장기적인 역할은 단순한 거래소 거래용 스테이블코인보다 넓다.

회사는 RLUSD를 토큰화 자산 거래와 기관 결제에서 활용할 수 있는 달러 기반 결제 및 유동성 수단으로 확대하는 전략을 추진하고 있다.

은행과 금융기관이 증권과 펀드, 실물자산(RWA)을 블록체인 위에서 발행하고 거래하는 사례가 늘어날수록 온체인에서 즉시 사용할 수 있는 달러 표시 결제 자산의 필요성도 커질 수 있다.

이러한 환경에서는 스테이블코인이 토큰화 자산을 매수하고 매도하거나 담보를 제공하고 대출을 상환하는 과정에서 기존 금융시장의 현금과 유사한 역할을 수행할 가능성이 있다.

리플은 이를 위해 XRP 레저 주변의 디지털 금융 인프라에도 투자를 확대해 왔다. 토큰화와 결제, 기관 금융 서비스를 지원하는 기업 및 프로젝트와 협력하면서 RLUSD가 실제 금융 서비스에서 사용될 수 있는 기반을 구축하려는 전략이다.

이러한 움직임은 RLUSD 출시 이후 나타나고 있는 XRP 레저 인프라 접근성 확대와도 맞물린다.

다만 여기서 XRP와 RLUSD의 역할을 구분할 필요가 있다.

RLUSD는 달러 가치에 연동된 결제 및 유동성 자산이고, XRP는 XRP 레저의 네이티브 자산으로 네트워크 수수료와 유동성 등 별도의 역할을 수행한다. 따라서 RLUSD 사용량 증가가 반드시 같은 비율의 XRP 수요 증가로 이어지는 구조는 아니다.

향후 중요한 것은 RLUSD를 기반으로 한 결제와 토큰화 거래가 늘어날 때 XRP가 브리지 자산이나 유동성 공급 등 생태계 내에서 얼마나 폭넓게 활용되는지 여부다.

RLUSD 뉴스: 맥도널드의 평가와 20억달러 이정표의 한계

The ethereum:0x8292bb45bf1ee4d140127049757c2e0ff06317ed monthly independent attestation for July is now live! Some late-summer highlights…

1/ RLUSD crossed $2B this month, with over $1B issued on the XRP Ledger alone. Not even two years in, we’re very excited about what’s ahead.… — Jack McDonald (@_JackMcDonald_) August 31, 2026

맥도널드 수석부사장은 RLUSD의 20억달러 돌파를 중요한 성과로 평가하면서도 시가총액이 프로젝트의 성공을 판단하는 유일한 척도는 아니라는 점을 강조했다.

이는 리플 역시 현재의 공급량 증가를 최종적인 성공 지표라기보다 실제 사용 확대를 위한 중간 단계로 보고 있음을 시사한다.

실제로 최근 RLUSD 성장의 일부는 거래소에서 제공되는 인센티브 프로그램의 영향을 받았다.

바이비트(Bybit)의 ‘Hold and Earn’ 프로그램은 출시 이후 단기간에 상당한 규모의 RLUSD 예치금을 끌어모았으며, 이후 리플과 바이비트는 XRP와 RLUSD를 대상으로 한 추가 보상 프로그램도 진행했다.

이러한 프로그램은 RLUSD에 대한 이용자 관심과 유동성을 높이는 데 기여할 수 있지만, 인센티브를 통해 증가한 예치액과 실제 결제 및 금융 서비스에서 발생하는 유기적인 수요는 구분해서 볼 필요가 있다.

보다 장기적으로 주목할 부분은 RLUSD가 대출과 결제 등 실제 금융 활동에 사용되는 규모다.

리플은 클리어풀(Clearpool), 시카다 크레딧(Cicada Credit) 등과 협력해 RLUSD를 활용한 온체인 대출 시장 확대를 추진하고 있다. XRP 레저 기반 핀테크와 결제기업에 스테이블코인 유동성을 공급하는 것이 주요 목표다.

신흥시장에서도 활용 사례를 확대하고 있다. 리플은 MC 소셜 벤처(MC Social Venture), 블록비마(BlockBima), 포춘 크레딧(Fortune Credit) 등과 함께 케냐에서 보험과 신용 접근성을 개선하는 프로젝트를 추진하고 있다.

리플은 이러한 프로젝트를 통해 기존 금융 인프라보다 결제 시간을 크게 줄이고 비용을 낮출 수 있다고 설명하고 있다.

다만 이러한 효율성 수치는 특정 프로젝트와 운영 환경에서 측정된 결과인 만큼 전체 금융시장에 동일하게 적용될 수 있다고 단정하기는 어렵다. 향후 더 많은 이용자와 거래량에서도 비슷한 효율성이 유지되는지를 확인할 필요가 있다.

결국 RLUSD의 20억달러 돌파는 리플의 스테이블코인 전략이 빠르게 규모를 확대하고 있다는 점에서는 의미 있는 이정표다. 그러나 장기적인 성공 여부는 시가총액 자체보다 실제 결제량과 대출 수요, 기관 이용자 및 토큰화 자산과의 통합 수준을 통해 판단해야 한다.

특히 XRP 레저에서 10억달러 이상의 RLUSD가 발행됐다는 점은 XRPL이 기관용 스테이블코인 인프라로 확장될 수 있는 기반을 보여준다. 다만 이러한 유동성이 XRP 토큰의 실질적인 수요 증가와 네트워크 가치 확대로 이어질지는 추가 데이터가 필요하다.

리플이 RLUSD를 기관 결제와 온체인 금융 영역으로 확대하는 가운데, XRP 레저상의 토큰화 실물자산(RWA) 성장세와 RLUSD의 실제 거래·결제량이 다음 단계의 핵심 지표가 될 전망이다.

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