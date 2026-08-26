리플(XRP)이 일주일 만에 40% 넘게 급등한 뒤 단기 조정 국면에 진입했다. 8월 26일 코인게코(CoinGecko) 데이터 기준 XRP는 24시간 전보다 약 3.3% 하락한 1.43달러 부근에서 거래되고 있다. 최근 주간 상승률이 43%에 달했다는 점을 고려하면 아직까지는 급등 이후 상승폭 일부를 반납하는 수준이다.

이번 상승은 주요 대형 가상자산 가운데서도 두드러진 성과다. 다만 단기간 가격이 빠르게 오르면서 기술적 과열 신호도 뚜렷해졌다. 코인마켓캡(CoinMarketCap)의 기술적 분석에서는 상대강도지수(RSI)가 87 부근까지 상승해 강한 과매수 상태를 나타낸 것으로 분석됐다.

최근 가격 움직임을 둘러싼 파생상품 시장의 포지셔닝에도 관심이 쏠린다. 특히 대형 시장조성자들의 포지션을 둘러싼 분석이 확산되고 있지만, 개별 포지션은 헤지나 마켓메이킹 전략의 일부일 수 있기 때문에 이를 단순한 XRP 하락 베팅으로 해석하는 데는 주의가 필요하다.

차트를 넓게 보면 이번 움직임은 수개월간 이어진 박스권을 벗어나려는 시도로 볼 수 있다. XRP는 여름 내내 심리적 지지선인 1달러 부근을 여러 차례 방어했지만 1.18~1.20달러 저항을 확실하게 넘어서는 데 어려움을 겪었다.

최근 급등으로 이 구간을 단숨에 돌파한 만큼 이제 시장의 관심은 상승폭 자체보다 기존 저항선을 새로운 지지선으로 전환할 수 있는지에 집중되고 있다. 특히 단기간 과열된 RSI가 진정되는 과정에서도 가격이 주요 지지선을 유지하는지가 이번 랠리의 지속성을 판단할 핵심 변수가 될 전망이다.

이번 주 XRP 가격, 1.42달러 지지선 지켜낼까?

$XRP IS APPROACHING THE BUY WALL‼️



XRP is moving toward a major liquidity zone around $1.37–$1.39, where significant buy orders are sitting.



WATCH THIS ZONE CLOSELY. 🔥📈 pic.twitter.com/Z9sEan84gI — XRP Update (@XrpUdate) August 26, 2026

현재 1.43달러 부근에서 거래되는 XRP는 최근 고점을 기록한 뒤 비교적 좁은 가격 범위에서 숨고르기를 이어가고 있다. 랠리가 진정되면서 거래량도 이전보다 감소하고 있는데, 현재까지는 뚜렷한 추세 반전보다는 단기간 급등 이후 나타나는 가격 조정에 가까운 모습이다.

가장 중요한 단기 가격대는 현재 가격 바로 아래에 위치한 1.42달러다. 최근 상승 과정에서 형성된 지지 구간인 만큼 이 가격을 유지할 경우 상승 구조 자체는 훼손되지 않았다고 볼 수 있다.

상단에서는 1.52달러를 다시 회복할 수 있는지가 중요하다. 이를 넘어설 경우 최근 고점이 형성된 1.65~1.70달러 구간이 다시 주요 저항대로 부상할 전망이다.

강세 시나리오: XRP가 1.42달러 위에서 지지 기반을 형성하면서 횡보 조정을 이어가는 경우다. 가격이 크게 하락하지 않은 상태에서 RSI가 과매수 영역에서 점진적으로 내려온다면 이른바 ‘시간 조정’을 거쳐 1.52달러를 회복하고 1.65~1.70달러를 다시 시험할 가능성이 있다.

기본 시나리오: 최근 급등에 따른 차익실현 물량을 소화하면서 1.42~1.52달러 사이에서 횡보하는 흐름이다. 이 과정에서 RSI가 87 수준에서 안정되고 레버리지 과열이 완화된다면 다음 방향을 결정하기 위한 새로운 가격 기반이 형성될 수 있다.

약세 시나리오: 1.42달러 지지선이 무너지는 경우다. 이 경우 최근 상승 과정에서 형성된 단기 구조가 약화되면서 이전 돌파 구간을 다시 시험할 가능성이 커진다. 조정이 깊어지면 50일 이동평균선이 위치한 1.20달러 초반대까지 시야에 들어올 수 있다.

따라서 현재 XRP에서 중요한 것은 최근 43% 상승 자체보다 급등 이후 어디에서 새로운 지지선이 형성되느냐다. 1.42달러를 방어하고 1.52달러를 다시 회복한다면 최근 상승세가 추가 랠리로 연결될 가능성이 살아 있지만, 1.42달러 아래에서 주간 종가가 형성된다면 보다 깊은 조정에 대비할 필요가 있다.

리플이 주요 구간을 시험하는 사이, 초기 인프라 프로젝트에도 관심

XRP의 최근 43% 상승은 알트코인 시장의 위험 선호가 빠르게 회복되고 있음을 보여준다. 다만 이미 대규모 시가총액을 형성한 XRP가 현재 수준에서 다시 큰 폭으로 상승하려면 그만큼 상당한 신규 자금 유입이 필요하다.

이러한 상황에서 일부 시장 참여자의 관심은 대형 알트코인뿐 아니라 아직 초기 개발 단계에 있는 블록체인 인프라 프로젝트로도 확산되고 있다.

리퀴드체인(LiquidChain, LIQUID)은 비트코인과 이더리움, 솔라나에 각각 분산된 유동성을 하나의 실행 환경에서 활용하는 것을 목표로 하는 레이어3 인프라 프로젝트다.

현재 크로스체인 애플리케이션은 서로 다른 네트워크를 연결하기 위해 별도의 브리지와 유동성 풀, 체인별 애플리케이션 배포가 필요한 경우가 많다. 리퀴드체인은 이러한 구조에서 발생하는 유동성 파편화와 개발 복잡성을 줄이는 것을 목표로 한다.

프로젝트가 제시하는 핵심 구조 가운데 하나는 ‘단일 배포 아키텍처(Deploy-Once Architecture)’다. 개발자가 하나의 환경에서 애플리케이션을 구축한 뒤 비트코인과 이더리움, 솔라나 생태계의 유동성에 접근할 수 있도록 한다는 구상이다.

검증 가능한 정산(Verifiable Settlement) 기능도 주요 구성 요소로 제시된다. 서로 다른 체인 사이에서 실행되는 거래를 검증하고 정산함으로써 크로스체인 애플리케이션의 실행 구조를 단순화하는 것이 목표다.

현재 LIQUID 프리세일 가격은 0.01494달러이며 누적 모집액은 약 95만달러를 기록하고 있다. 아직 프리세일 및 개발 단계인 만큼 XRP처럼 이미 대규모 유동성과 거래 이력을 확보한 자산과 직접적인 수익률 비교를 하는 것은 적절하지 않다.

다만 최근 XRP를 비롯한 주요 알트코인의 강세가 시장 전반의 위험 선호 확대로 이어진다면 초기 인프라 프로젝트에 대한 관심도 함께 높아질 가능성이 있다. 리퀴드체인의 경우 향후 프리세일 규모보다 실제 메인넷 개발과 크로스체인 기능 구현, 보안 구조 및 개발자 채택 여부가 프로젝트의 경쟁력을 판단하는 핵심 기준이 될 전망이다.

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