금주 암호화폐 시장 동향, 4대 변수에 주목

이번 주는 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령의 회담으로 시작한다.

FOMC 의사록 공개와 파월 의장의 연설은 암호화폐 시장 흐름에 영향을 주는 주요 경제 이벤트로 꼽힌다.

또한, 신규 실업수당 청구 건수가 증가할 것으로 예상되며, 이 경우 단기적인 암호화폐 매도세를 유발할 가능성이 있다.

지난주 암호화폐 시장은 강세를 이어가며 비트코인(BTC)이 사상 최고가를 갱신했고, 이더리움(ETH)도 2021년에 기록했던 고점에 근접했다.

비트코인 가격은 8월 14일 124,457달러(약 1억 7,175만 원)로 사상 최고가(ATH: All-Time High)를 기록했다. 이더리움은 4,788달러(약 660만 원) 부근까지 상승했다.

다만 이번 주에는 금융시장 전반, 특히 암호화폐 자산이 높은 변동성을 보일 가능성이 높다는 전망이 있다. 이는 투자자들과 애널리스트들이 주목하는 네 개의 주요 이벤트가 예정되어 있기 때문이다.

평화 회담

도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령이 8월 18일 월요일에 볼로디미르 젤렌스키(Volodymyr Zelenskyy) 우크라이나 대통령과 회담을 할 예정이라고 알려졌다.

트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴(Vladimir Putin) 러시아 대통령과의 회담 이후, 단순한 휴전이 아닌 평화 협정 가능성을 시사했다. 이는 3년 반 동안 이어진 우크라이나-러시아 전쟁을 종식시킬 수 있다는 것을 의미한다.

전쟁이 종식될 경우, 알트코인과 밈코인에 대한 투자 심리가 개선될 가능성이 있다.

President Donald J. Trump speaks by phone with Ukrainian President Volodymyr Zelensky aboard Air Force One on Saturday, August 16, 2025. (Official White House Photo by Daniel Torok) pic.twitter.com/xUTh4U63gz — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 17, 2025

연준과 암호화폐

8월 20일 수요일에는 연방공개시장위원회(FOMC: Federal Open Market Committee) 의사록이 공개될 예정이다. 이는 7월 29~30일, 이틀간 열린 FOMC 회의에서 논의된 내용과 결정 사항을 상세히 기록한 문서다.

이틀 뒤인 8월 22일에는 제롬 파월(Jerome Powell) 미국 연방준비제도 의장이 연설을 통해 미국의 경제 상황을 평가하고 연준의 향후 정책 방향성과 검토 결과를 공개할 예정이다.

또한, 파월 의장은 다음 기준금리 인하 시점에 대한 발언도 할 것으로 예상된다.

통상적으로 암호화폐 시장은 FOMC 의사록 공개와 파월 의장의 연설을 앞두고 높은 변동성을 보인다. 이는 월스트리트와 미국 투자자들에게 중요한 두 가지 이벤트로 꼽히기 때문이다.

실업수당 청구 건수

FOMC 의사록 공개와 파월 의장의 연설 사이, 8월 21일에는 미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수가 발표될 예정이다.

지난주 신규 실업수당 청구 건수는 22만 7천 건에서 22만 4천 건으로 3천 건이 감소했다. 그러나 인베스팅닷컴(Investing.com)의 전망에 따르면, 이번 주에는 다시 3천 건 늘어날 것으로 예상된다.

신규 청구 건수가 예상대로 증가한다면, 이는 거시적 및 미시적 불확실성으로 인한 해고 증가 가능성을 시사하는 신호가 될 수 있다.

