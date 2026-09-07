리플(XRP) 거래량 6개월 만에 최고치…1.45달러 근접하며 반등

리플(XRP)이 9월 초 강한 반등세를 보이며 1.45달러에 근접했다. 코인게코(CoinGecko) 데이터에 따르면 XRP는 9월 4일 전일 대비 약 6% 상승하며 1.40달러 중반까지 회복했다. 이번 상승은 8월 XRP 현물 거래량이 지난 2월 이후 최고 수준을 기록한 가운데 나타났다는 점에서 주목된다.

24시간 거래량은 전날보다 약 79% 증가한 47억7,000만달러까지 확대됐으며, 시가총액 대비 거래량 비율도 5%를 넘어섰다. 같은 기간 비트코인이 다시 8만달러를 회복하면서 가상자산 시장 전반의 투자심리도 개선됐다.

거래량 증가는 XRP 시장에 다시 활발한 참여가 나타나고 있다는 신호로 볼 수 있다. 다만 거래량에는 매수와 매도가 모두 포함되는 만큼, 수치 증가 자체만으로 지속적인 강세 전환이나 추가 상승을 단정할 수는 없다.

XRP 뉴스: 현물 거래량 급증이 유동성에 미치는 영향

크립토퀀트(CryptoQuant) 기고자 아랍 체인(Arab Chain)이 공유한 데이터에 따르면 지난 8월 여러 주요 거래소에서 XRP 현물 거래가 크게 증가하면서 월간 거래량이 2월 이후 최고 수준을 기록했다.

거래소별로는 바이낸스(Binance)가 8월 한 달 동안 약 72억8,000만달러의 XRP 현물 거래량을 기록하며 가장 큰 비중을 차지했다.

한국 거래소의 비중도 상당했다. 업비트는 약 46억8,000만달러, 빗썸은 약 25억9,000만달러의 거래량을 기록하며 뒤를 이었다.

바이비트(Bybit)는 약 14억달러, 게이트아이오(Gate.io)는 약 13억3,000만달러, 쿠코인(KuCoin)은 약 12억3,000만달러를 처리했다. 비트겟(Bitget)과 코인베이스(Coinbase)는 각각 약 9억1,850만달러와 9억1,540만달러로 10억달러를 소폭 밑돌았다.

이러한 데이터에서 특히 눈에 띄는 부분은 XRP 거래 활동이 특정 거래소 하나에만 집중되지 않았다는 점이다. 바이낸스를 중심으로 한국과 글로벌 거래소에서 동시에 거래량이 증가하면서 시장 참여가 전반적으로 확대된 모습이다.

다만 거래량 급증만으로 향후 가격 방향을 판단해서는 안 된다.

현물 거래량에는 신규 매수뿐 아니라 기존 투자자의 차익실현과 손절, 거래소 간 자금 이동에 따른 거래도 포함된다. 따라서 거래량이 늘었다는 사실은 시장 참여가 활발해졌음을 보여주지만 그 자체로 순매수 증가를 의미하지는 않는다.

그럼에도 6개월 만에 가장 높은 월간 현물 거래량이 나타났다는 점은 XRP 시장의 거래 활동이 최근 몇 달보다 뚜렷하게 활발해졌다는 의미가 있다.

거래량이 높은 상태에서 오더북 깊이까지 함께 개선된다면 대규모 주문에 따른 가격 충격을 흡수할 수 있는 여건도 나아질 수 있다. 반대로 높은 거래량에도 매수·매도 호가가 얇다면 변동성이 오히려 확대될 가능성이 있다.

따라서 향후 XRP 시장의 유동성을 판단하려면 거래량뿐 아니라 호가 스프레드와 오더북 깊이, 거래소별 순유입·순유출 등을 함께 살펴볼 필요가 있다.

이러한 흐름은 참여도 증가와 가격 강세 사이의 차이가 반복적으로 나타나고 있는 XRP 오더북 깊이 및 최근 거래 활동과 함께 추적할 만한 지표다.

코인게코 데이터에 따르면 XRP는 최근 하루 동안 약 1.35~1.48달러 사이에서 거래됐으며, 일주일 기준으로는 약 1.31~1.48달러 범위에서 움직였다.

최근 하루 강한 반등이 나타났음에도 주간 가격 변화가 상대적으로 제한적이라는 점은 현재 상승세가 여러 날에 걸쳐 꾸준하게 진행된 랠리라기보다 단기간 강한 매수세가 집중되면서 나타난 움직임임을 보여준다.

이는 최근 XRP가 1.50달러를 향해 빠르게 상승한 뒤 다시 조정을 받았던 흐름과도 유사하다.

따라서 거래량 증가가 9월에도 지속되는지, 그리고 XRP가 1.45~1.50달러 구간에서 가격을 유지할 수 있는지가 다음 추세를 판단하는 핵심 지표가 될 전망이다.

전체 시장 맥락과 신호의 한계

XRP의 반등은 단독으로 발생한 움직임이 아니다.

비트코인이 중동 지역의 지정학적 긴장과 거시경제 불확실성 속에서 한때 7만6,200달러 부근까지 밀린 뒤 다시 8만달러를 회복하면서 가상자산 시장 전반의 투자심리가 개선됐다.

이러한 흐름은 최근 거시경제 압력에도 불구하고 나타난 비트코인의 회복 탄력성과도 맞물린다. 비트코인의 반등은 같은 기간 주요 알트코인으로 위험 선호가 확산되는 배경으로 작용했다.

XRP는 이 같은 시장 반등 과정에서 상대적으로 강한 상승폭을 기록한 주요 알트코인 가운데 하나였다. 가격은 1.40달러를 회복해 1.45달러에 근접했으며, 이더리움(ETH)과 BNB 등 다른 대형 알트코인 역시 주요 가격대를 다시 시험했다.

보다 긴 기간으로 보면 XRP의 최근 회복세는 더욱 뚜렷하다. XRP는 지난 한 달 동안 두 자릿수 상승률을 기록했지만, 이전 사이클에서 형성한 고점과 비교하면 여전히 상당한 격차가 남아 있다.

이러한 단기 상승과 장기 가격 격차의 공존은 거래량 지표를 해석할 때 주의해야 하는 이유이기도 하다.

바이낸스와 업비트, 빗썸 등 여러 거래소에서 XRP 거래가 증가했다는 사실은 시장 참여자의 관심이 다시 높아졌음을 보여준다. 그러나 높은 거래량이 반드시 지속적인 매집이나 새로운 장기 상승 추세를 의미하지는 않는다.

특히 최근 가격 상승의 상당 부분이 짧은 시간에 집중됐다는 점을 고려하면, 향후 며칠 동안 거래량이 높은 수준을 유지하면서 XRP가 1.45달러 이상에서 안착할 수 있는지를 확인할 필요가 있다.

반대로 거래량이 다시 빠르게 감소하고 XRP가 1.40달러 아래로 밀린다면 이번 움직임은 비트코인의 7만6,000달러대 반등과 함께 발생한 단기적인 시장 회복의 일부였다는 해석에 힘이 실릴 수 있다.

결국 8월 XRP 현물 거래량이 6개월 만에 최고 수준을 기록했다는 사실은 시장 참여가 뚜렷하게 회복되고 있다는 신호다. 다만 이것이 장기적인 강세 추세의 시작인지는 아직 확인되지 않았다.

9월 들어 거래량이 계속 높은 수준을 유지하는지, XRP가 1.45~1.50달러 저항 구간을 돌파하는지, 그리고 비트코인이 8만달러 위에서 안정적인 흐름을 이어가는지가 다음 방향을 판단할 핵심 지표가 될 전망이다.

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