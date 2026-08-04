해프닝으로 끝난 BTC 매도설… 왜 시장은 트럼프 미디어의 손절을 쉽게 믿었나

트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹(TMTG) 연관 지갑에서 크립토닷컴 거래소로 2,628개의 비트코인이 이동한 정황이 포착되었다. 약 1억 6,500만 달러 규모에 달하는 자산 이체 소식이 전해지자, 일부 분석가는 이를 대규모 손절매로 해석하기 시작했다.

소문의 핵심은 TMTG가 2025년 강세장 당시 자산 비축 전략의 일환으로 매입했던 물량을 하락장에서 견디지 못하고 처분했다는 주장이었다. 당시 TMTG의 평균 매수가가 약 11만 8,500달러 선으로 추정되었기에, 거의 절반 가격에서 이루어진 거래소 입금이 대규모 실현 손실을 의미하는 악재로 포장된 것이다.

It looks like Trump Media sold another 2,628 $BTC($165.07M). Trump Media bought 11,542 $BTC($1.37B) at an average price of $118,522, then started selling 7 months ago, selling a total of 7,281 $BTC ($545M) at an average price of $74,855. Trump Media is now down a total of $555M… pic.twitter.com/9xx0MTbweg — Lookonchain (@lookonchain) August 2, 2026

매도가 아닌 단순 이체… TMTG의 즉각적 해명과 근거

대량 매도설이 시장을 흔들자 TMTG 측은 즉각 공식 입장을 내고 해당 소문을 전면 부인했다. 회사 관계자는 “크립토닷컴으로 비트코인이 이동한 것은 사실이나, 이는 수탁 기관 변경 및 재무적 자산 관리 효율화를 위한 내부 정례 이체일 뿐”이라고 해명하며, 시장을 통한 매도는 단 1개도 이루어지지 않았다고 반박했다.

TMTG 측은 매도설이 계약 구조적으로도 성립할 수 없음을 명확히 밝혔다. 회사 보유 비트코인 중 상당수는 2028년 만기 예정인 전환사채 등 금융 상품의 담보 자산으로 설정되어 있어, 발행 조건 및 수탁 계약상 이를 출금하여 매도하는 것 자체가 불가능하다는 설명이다.

결국 이번 거래소 이동은 전형적인 온체인 데이터 오독 해프닝이었음이 밝혀졌다. 다만 회사의 즉각적인 해명에도 불구하고, 이 과정에서 불거진 불안 심리는 쉽게 가라앉지 않는 분위기다.

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왜 시장은 손절설을 그대로 믿었나?… TMTG의 재무적 취약성

비록 비트코인 손절설은 실체 없는 해프닝으로 정리되었지만, 시장 참가자들이 이 소문을 그토록 쉽게 수용했는지에 대한 원인 분석이 이어지고 있다. 그 근본 배경에는 TMTG의 주력 사업이 보여주는 재무적 기초 체력에 대한 강한 의구심이 자리 잡고 있다.

TMTG의 핵심 사업인 SNS 플랫폼 ‘트루스 소셜’은 2026년 1분기 기준 매출이 87만 달러에 불과할 정도로 현금 창출 능력이 미미한 상태다. 반면 비트코인 장부가 평가 손실 등이 반영된 해당 분기 순손실은 4억 600만 달러까지 불어났다. 본업에서 유동성이 들어오지 않는 구조에서, 암호화폐 자산 비축 전략만을 고수하는 것에 대해 시장은 꾸준히 리스크를 지적해 왔다.

스트래티지처럼 정교한 금융 레버리지와 본업의 영업 현금 흐름을 바탕으로 장기 하락장을 견뎌내는 기업들과 달리, 본업 체력이 취약한 TMTG는 결국 ‘비트코인을 언젠가는 처분할 수밖에 없을 것’이라는 의구심이 존재했었고, 그로 인해 이번 오해가 쉽게 발생했던 것으로 풀이된다.

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소문 하나에 요동치는 워싱턴… 클래리티 법안의 민감성과 윤리 조항 대립

이번 사태가 단순 해프닝을 넘어 업계 전체의 비상한 관심을 모은 진짜 이유는, 최근 클래리티 법안을 둘러싼 정국이 극도로 예민해져 있기 때문이다.

8월 상원 휴회를 앞두고 최대 걸림돌로 부상한 것은 ‘고위 공직자 및 연관 기업의 크립토 사업 참여에 따른 윤리 조항’이다. 민주당은 현직 대통령이나 고위 공직자 관련 법인이 크립토 자산을 대량 보유하거나 관련 사업을 운용하면서 규제 재편 법안에 영향력을 행사하는 구조 자체를 완강히 거부하고 있다.

민주당은 공직자 연관 기업의 크립토 자산을 완전히 매각하거나 백지신탁에 넣지 않는 한 법안에 동의할 수 없다는 배수진을 치고 있다. 이 와중에 불거진 TMTG의 지갑 이동 해프닝은 민주당의 목소리를 부각하기 충분했다.

결과적으로 이번 사건은 단순한 온체인 데이터 오해를 넘어, 정책적 불확실성과 정치적 이해관계가 복잡하게 얽히며 시장의 관심을 한층 더 뜨겁게 달구는 기폭제가 된 것이다.

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정치적 프레임에 갇힌 규제 법안… 입법 장기화와 크립토 시장의 과제

단순한 지갑 이동 해프닝조차 시장의 큰 관심을 받을 만큼, 클래리티 법안을 둘러싼 업계 긴장감은 최고조에 달해 있다. SEC와 CFTC 간 권한 분담, 디파이 개발자 면책 등 업계가 수년간 염원해 온 명확한 규제 틀 제정이 정치적 이해관계라는 거대한 벽에 가로막힌 형국이다.

상원이 8월 휴회에 들어가기 전 60표의 찬성을 확보해 본회의를 통과시킬 가능성이 희박해짐에 따라, 법안 처리는 9월 회기나 11월 대선 이후 레임덕 회기로 이월될 가능성이 매우 높아졌다. 이는 가상자산 시장에 규제 공백과 불확실성을 장기화하는 요인으로 작용하고 있다.

결국 TMTG의 비트코인 이체 파동은 해명으로 일단락되었으나, 공직자의 크립토 사업 참여라는 윤리적 리스크가 해소되지 않는 한 미 크립토 시장 구조법을 둘러싼 워싱턴의 입법 진통은 당분간 지속될 전망이다. 시장의 투명성을 위한 규제 법안이 역설적이게도 정치적 프레임에 갇혀 표류하는 현 상황은 향후 크립토 산업 전체가 함께 해결해야 할 커다란 과제로 남아있다.

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