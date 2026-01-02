시바이누 코인 소각률 10,536% 급등… 시바이누 가격, 단기 반등 가능성 주목

핵심 내용

최근 24시간 동안 1억 7,300만 개가 넘는 시바이누 코인이 소각되었다.

시바이누 가격은 가파른 하락 이후 2023년 말에 형성된 지지선 부근에서 거래되고 있다.

시바이누 가격이 과도하게 하락하면서 단기적인 기술적 반등 가능성이 제기되며, 암호화폐 시장의 관심은 맥시 도지 코인으로 옮겨가고 있다.

시바이누(SHIB) 코인의 소각 속도가 최근 24시간 동안 급격히 빨라졌다. 이로 인해 수개월간 가격이 하락하면서 관심을 끊었던 투자자들이 다시 시바이누 코인에 주목하고 있다. 소각 데이터와 가격 차트에 따르면 시바이누 코인의 매도 압력이 점차 완화되고 있다는 신호를 포착할 수 있다. 시바이누 코인 가격은 2023년 말에 기록했던 0.000007달러(약 0.01원) 수준에서 거래되고 있다.

시바이누 소각률 급등에 수백만 개의 코인이 유통량에서 제거

시바이누 코인의 소각 데이터를 다루는 플랫폼 시번(Shibburn)의 최신 데이터에 따르면, 시바이누 코인의 소각률은 하루 만에 10,500% 이상 급등했다. 해당 기간 동안 약 1억 7,300만 개가 넘는 시바이누 코인이 소각 주소로 전송되면서, 해당 물량은 유통량에서 제거되었다. 단일 대규모 토큰 전송으로 인해 일일 소각 수치가 급격히 치솟은 것이다.

HOURLY SHIB UPDATE$SHIB Price: $0.00000705 (1hr 0.55% ▲ | 24hr -0.73% ▼ )

Market Cap: $4,151,278,057 (-0.75% ▼)

Total Supply: 589,245,848,002,262 TOKENS BURNT

Past hour: 142,247 (1 transaction)

Past 24Hrs: 173,007,225 (10536.09% ▲)

Past 7 Days: 191,533,904 (265.31% ▲) — Shibburn (@shibburn) January 1, 2026

시바이누 코인 출시 이후 지금까지 소각된 코인 개수는 410조 개가 넘는다. 이에 따라 최초 약 1,000조 개에 달했던 전체 발행량은 크게 줄어들었다. 현재 총 공급량은 약 589조 개 수준이며, 실제 유통량은 이보다 소폭 낮은 약 585조 개로 추산된다. 약 4조 개의 코인은 스테이킹 계약에 묶여 있는 상태다.

소각률 급등에도 불구하고 시바이누 가격은 아직 뚜렷한 반응을 보이고 있지 않다. 시바이누 코인의 현재 가격은 0.000007달러(약 0.01원) 수준이며, 2024년 고점 대비 약 85% 하락한 상태다. 시가총액은 40억 달러(약 5조 7,720억 원) 이상을 유지하고 있으며, 일일 거래량도 1억 달러(약 1,443억 원)를 웃돌아 아직 투자자들이 완전히 이탈하지 않았다는 것을 시사한다.

일반적으로 코인 소각은 시간이 지나면서 공급량을 줄이기 위한 구조로 설계된다. 단기적인 가격 상승을 보장하지는 않지만, 암호화폐 시장이 약세를 보일 때는 지속적인 소각으로 가격을 지지하는 요인으로 해석된다.

시바이누 다음으로 주목받는 신규 프로젝트, 맥시 도지 코인 급부상

암호화폐 투자자들이 시바이누 코인의 가격 반등 가능성에 주목하는 한편, 또 다른 신규 프로젝트에 투자자들의 관심이 쏠리고 있다. 맥시 도지(MAXI) 코인이 최근 투자자들의 주목을 받고 있다.

맥시 도지 프로젝트는 짧은 기간 안에 빠르게 성장했다. 현재 진행 중인 사전 판매를 통해 약 439만 달러(약 63억 원) 이상 모금했다. 이는 투자자들이 맥시 도지 코인의 장기적인 잠재력을 긍정적으로 평가하고 실제로 자본을 투자하고 있다는 것을 보여준다.

이러한 흐름 속에서 맥시도지(MAXI)는 2026년 가장 기대되는 프리세일 코인으로 꼽혔다.

현재 사전 판매 현황은 다음과 같다:

사전 판매 가격: 0.000276달러(약 0.40원)

현재까지 모금 금액: 439만 달러(약 63억 원)

티커: MAXI

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.