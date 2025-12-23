시바이누 코인 소각률, 하루만에 391만% 폭등… 알트코인 반등 신호탄일까?

핵심 내용

12월 19일 기준, 시브번 데이터에 따르면, SHIB 소각률이 전일 대비 3,915,071.74% 급증했다.

이번 폭발적 소각을 통해 21,611,748개의 SHIB 토큰이 생태계에서 영구적으로 제거되며 유통량 조절이 이루어졌다.

대규모 소각에도 SHIB 가격은 24시간 전보다 단 1.2% 상승한 0.000007301달러 선에 머물며 지지부진한 흐름을 보이고 있다.

시바이누(SHIB) 생태계에서 예상을 뛰어넘는 파격적인 변화가 감지됐다. 시바이누의 하루 토큰 소각률이 무려 3,915,071.74%라는 경이로운 폭으로 급증하며 시장에 신선한 충격을 던진 것이다.

SHIB, 공급량 감소와 가격 흐름의 엇박자

SHIB 소각 추적 사이트 시브번(Shibburn)의 최신 데이터에 따르면, 이번 소각 활동을 통해 총 21,611,748 SHIB가 영구적인 ‘데드 월렛’으로 전송되어 유통 시장에서 완전히 퇴출됐다. 이론적으로 이러한 대규모 소각은 공급량을 줄여 자산의 희소성을 높이고 가격 상승을 견인하는 강력한 호재로 작용한다.

실제로 시바이누는 현재까지 약 410조 7,539억 개(410,753,929,644,556 SHIB) 이상의 토큰을 소각한 상태다. 이는 초기 발행량 기준으로 상당한 비율이다. 참고로, 현재 유통되고 있는 잔여 물량이 약 585조 2,775억 개 수준으로 집계된다.

HOURLY SHIB UPDATE$SHIB Price: $0.00000739 (1hr 0.36% ▲ | 24hr -1.44% ▼ )

Market Cap: $4,354,628,517 (-1.38% ▼)

Total Supply: 589,246,070,355,443 TOKENS BURNT

Past 24Hrs: 21,611,748 (3915071.74% ▲)

Past 7 Days: 23,574,657 (-62.99% ▼) — Shibburn (@shibburn) December 19, 2025

하지만 이러한 공격적인 공급량 축소 전략에도 불구하고 시장의 반응은 다소 미온적이다.

코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면, 시바이누 가격은 공급량 감소 소식 직후 1.5% 이상 하락, 0.00000701달러 수준으로 떨어졌다가, 기사 작성 시점 기준 전일 대비 약 1.2% 상승해 0.000007301달러에 거래되고 있다.

이는 ‘공급 감소가 가격 상승으로 이어진다’는 경제학의 기본 원칙이 현재 시장 상황에서는 즉각적으로 투영되지 않고 있음을 보여준다.

고래의 움직임과 생태계 내 변수들

전문가들은 최근 알트코인 시장 전반에 불어닥친 반등 기류 속에서도 시바이누가 힘을 쓰지 못하는 점에 주목하고 있다. 사실 지난 일주일간 시바이누 생태계에는 가격 상승을 유도할 만한 굵직한 사건들이 여럿 존재했다.

온체인 데이터에 따르면 불과 일주일 전, 고래(대량 보유자)들이 24시간 만에 1조 개 이상의 SHIB를 거래소로 이동시키며 활발한 움직임을 보였다.

또한 최근 발생했던 레이어 2 네트워크 ‘시바리움(Shibarium)’의 보안 취약점 이슈(익스플로잇)조차 투자자들의 매수 심리를 꺾지 못했을 정도로 생태계 기반은 견고한 상태다.

그럼에도 불구하고 가격이 소각 호재에 비례해 반응하지 않는 것은, 시장의 관심도가 분산되어 있거나 대규모 매수세가 결집될 만한 결정적인 모멘텀이 부족하기 때문으로 풀이된다.

신흥 강자로 떠오른 ‘맥시 도지(MAXI)’의 독주

이처럼 시바이누가 가격 반등에 실패하자, 일부 투자자들은 새로운 대안을 찾아 움직이고 있다. 그 중 하나가 바로 맥시 도지(Maxi Doge, MAXI)라는 신규 밈코인 프로젝트다.

맥시 도지는 이름에서도 알 수 있듯, 도지코인(DOGE)의 유쾌한 커뮤니티 정신을 계승하면서도, 투자자 친화적 구조와 기능적 유틸리티를 강화한 프로젝트다. 이 프로젝트는 2025년 가상 자산 시장에서 가장 핫한 프리세일 종목 중 하나로 급부상하며 독보적인 존재감을 과시하고 있다.

현재 진행 중인 맥시 도지의 프리세일은 이미 435만 달러 이상을 모금하며 강력한 자금 흡수력을 입증했다. 이는 투자자들이 맥시 도지의 장기적인 성장 잠재력을 높게 평가하고 있다는 명확한 신호다.

공식 홈페이지에 따르면, 토큰 가격은 약 2일 10시간 후 인상될 예정이며 신용카드, 체크카드 및 다양한 암호화폐로 구매가 가능하다.

전통적인 강자인 시바이누가 공급량 조절을 통해 내실을 다지는 동안, 맥시 도지와 같은 신흥 프로젝트들이 시장의 유동성을 빠르게 흡수하면서 밈코인 시장의 판도가 재편될지 귀추가 주목된다.

