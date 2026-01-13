시바이누(SHIB), 다음 주 시총 1억 달러 추가될까? 희귀 ‘역전 패턴’ 포착에 투심 집중

대표적인 밈코인 시바이누(SHIB)가 과거 강력한 랠리 직전에만 나타났던 희귀한 단기 기술적 신호를 다시 한번 발산하며 시장의 이목을 집중시키고 있다.

희귀한 골든크로스 임박… 시바이누, 단기 추세 반전의 분수령 서다

현재 차트상에서 23일 단순이동평균선(SMA)이 50일 SMA 위로 올라서려는 움직임을 보이고 있는데, 이는 가격이 구조적 지지력을 유지할 때 나타나는 전형적인 초기 추세 역전의 신호로 풀이된다.

현재 시바이누는 0.00000810달러 구간 위에서 바닥을 다진 뒤 0.00000860달러 인근에서 거래되고 있다. 전문가들은 이와 유사한 셋업이 마지막으로 포착되었던 지난 2025년 10월 당시, SHIB가 신호 발생 직후 매우 강력한 랠리를 기록했다는 점에 주목하며 이번에도 재현될 가능성을 높게 점치고 있다.

고래들의 은밀한 매집… 거래소 잔액 80조 개 급감

가격 차트의 신호뿐만 아니라 온체인 데이터에서도 긍정적인 변화가 감지되고 있다. TK리서치 트레이딩(TKResearch Trading)에 따르면, 현재 고래들이 거래소의 유동성을 통제하며 물량을 확보하고 있는 것으로 나타났다.

데이터 분석 결과, 지난 12월 5일 이후 거래소에서는 무려 80조 개의 SHIB가 순유출되었다. 이로 인해 거래소 내 전체 잔액은 370.3조 개에서 290.3조 개로 급격히 감소했다.

이는 일반적으로 시바이누 트레이더들이 코인을 거래소에 보내 매도하기보다는 개인 지갑으로 옮겨 장기 보유하는 방식을 선택하고 있음을 시사하는 강력한 호재성 지표다.

기술적 분석: 0.00000810달러 지지 여부가 핵심

기술적 관점에서 시바이누의 일봉 차트는 2024년 고점부터 이어져 온 깔끔한 하강 채널(Descending Channel)을 형성하고 있다.

현재 가격은 이 채널의 하단 경계선에 바짝 붙어 있으며, 모멘텀 지표들은 하락세를 멈추고 평탄화되는 양상을 보이고 있다.

최근 며칠간 여러 개의 음봉이 발생했음에도 불구하고 핵심 지지 기반은 무너지지 않고 견고히 유지되고 있다.

결국 0.00000810달러 선을 사수하느냐가 이번 반등의 성패를 가를 것으로 보인다. 만약 이 지지선이 무너지고 일봉 기준으로 하향 돌파가 확정될 경우, 상승 셋업은 무효화되며 0.00000660달러 근처의 녹색 수요 구역까지 추가 후퇴할 가능성이 있다.

반면, 0.00000900달러라는 마지막 저항 벽을 뚫어낸다면 현재 가격보다 약 22% 높은 200일 지수이동평균선(EMA)인 0.00001054달러까지 상승 가도에 탄력이 붙을 전망이다.

차세대 밈코인의 등장, 실질적 유틸리티 강조한 ‘맥시 도지’

시바이누가 회복 기조를 보이는 가운데, 밈코인 시장의 지형도 변화하고 있다. 기존의 명성에만 의존하는 프로젝트 대신 실제 활용 가치를 내세운 신규 프로젝트들이 각광받고 있는데, 그 중심에 맥시 도지($MAXI)가 있다.

맥시 도지는 프리세일 시작 후 이미 445만 달러(한화 약 62억 원) 이상을 모금하며 단순한 유행을 넘어선 커뮤니티 파워를 증명하고 있다.

맥시 도지는 단순히 재미만을 추구하는 코인이 아니다. 트레이더들이 자신들의 매매 셋업과 전략, 초기 투자 기회를 공유하고 그에 따른 보상을 받는 실질적인 생태계를 구축하고 있다.

프리세일 자금의 25%가 이러한 에코시스템 성장에 할당되어 매주 열리는 토너먼트와 커뮤니티 주도 활동, 트레이더 전용 도구 개발 등에 투입될 예정이다.

강력한 모멘텀과 체계적인 로드맵을 갖춘 맥시 도지는 이번 사이클에서 가장 매력적인 밈코인 프리세일 중 하나로 평가받고 있다.

특히 초기 투자자들을 위한 스테이킹 시스템을 도입하여 구매한 $MAXI를 통해 추가 수익을 얻을 수 있는 통로도 마련했다.

거래소 상장 전 $MAXI를 구매하려면 공식 맥시 도지 웹사이트로 이동하여 베스트 월렛(Best Wallet)과 같이 호환되는 지갑을 연결하면 된다.

기존 암호화폐를 교환하거나 신용/직불 카드를 사용하여 단 몇 초 만에 $MAXI 프리세일에 참여할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.