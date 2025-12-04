시바이누 코인 ‘데드 크로스’ 신호… SHIB, 90% 폭락 가능성?

시바이누(SHIB) 코인이 최근 며칠 간 하락세를 이어가며, 4거래일 연속으로 가격이 떨어졌다. 이번 하락은 11월 말 상승분을 모두 반납하는 흐름으로, 이날 장중 한때 0.00000789달러까지 떨어지는 약세 흐름을 보였다.

시바이누 가격 분석: 데드 크로스 패턴 형성

코인마켓캡(CoinMarketCap)의 데이터에 따르면, 시바 이누는 현재 0.000009달러 아래에서 거래되고 있다. 이는 11월 동안 유지했던 박스권 하단에 근접한 수준이다.

단기적인 차트를 살펴보면, 12월 첫 거래일을 기점으로 SHIB는 주요 이동평균선 아래로 가격이 하락하며 데드 크로스가 형성된 모습이다.

데드 크로스는 50시간 이동 평균선이 200시간 이동 평균선 아래로 내려올 때 형성되는 하락 신호로, 일반적으로 추가적인 조정 압력이 나타날 가능성을 시사한다.

다만, 현재처럼 과매도 구간에서 발생하는 데드 크로스는 단기 바닥 구간과 겹칠 가능성도 있다. 과거에도 비슷한 신호가 나타난 뒤 반등이 시작된 사례가 존재하기 때문이다.

아래 차트를 살펴보면, 시바 이누는 최근 지속적으로 0.00000770달러와 0.00000785달러 사이의 녹색 수요 구간(demand zone)을 테스트하고 있다. 이 구간은 현재로서 가장 중요한 지지선으로 작용하고 있으며, 향후 가격 방향성을 결정할 핵심 포인트로 여겨진다.

이 구간에서 유동성 스윕(강한 매수/매도 압력으로 잠시 가격이 해당 구간을 돌파하는 현상)이 발생할 가능성도 있다. 특히 시바 이누 가격이 하락 추세선을 따르고 있는 상황에서, 매수세가 이 지지를 지켜내지 못할 경우 가격은 더 깊은 하락으로 이어질 수 있다.

반대로, 이 하락 추세선을 상방으로 돌파할 경우, SHIB는 첫 번째 저항선인 0.0000084달러까지 상승할 여지가 생긴다. 이 지점은 과거 공급 압력이 강했던 위치이자, 여러 이동 평균선이 겹치는 자리이기도 하다. 해당 구간을 확실히 돌파한다면 SHIB는 중간 저항선인 0.000009달러까지도 노려볼 수 있다.

또한 상승 모멘텀이 충분히 이어진다면, 궁극적으로는 0.00001달러 돌파도 가능하다는 관측이 나온다. 다만, 그 전제는 가격이 현재의 녹색 지지 구간(0.00000770~0.00000785) 위에서 안정적으로 거래되어야 한다는 점이다.

시바이누의 다음 움직임을 앞두고 떠오르는 대안, 비트코인 하이퍼

시바 이누(SHIB)가 여러 기술적 저항과 가격 압력에 부딪힌 사이, 시장의 시선은 점차 비트코인 하이퍼($HYPER)로 쏠리고 있다.

이 프로젝트는 기존 비트코인 네트워크의 구조적 한계를 정면 돌파하려는 시도로 평가 받으며, “가장 빠른 비트코인 레이어2″라는 타이틀을 얻고 커뮤니티와 소셜 미디어에서 큰 화제를 모으는 중이다.

비트코인 하이퍼는 솔라나 기반 기술을 비트코인 위에 접목하는 방식으로, 그동안 비트코인을 괴롭혀 온 네트워크 혼잡, 과도한 수수료, 느린 전송 속도를 해결하는 데 집중한다. 초당 수천 건 수준의 고속 트랜잭션 처리와 초저가 수수료 구조를 구현함으로써, 기존 비트코인 네트워크의 병목을 대폭 줄이는 구조다.

시장 반응 역시 뜨겁다. 현재 진행 중인 프리세일에는 2,890만 달러 이상의 자금이 유입되며 강한 투자 수요를 입증했다.

보안 설계 역시 눈에 띈다. 비트코인 하이퍼는 모든 거래를 레이어2에서 빠르게 처리한 뒤, 일정 주기로 이를 비트코인 메인 체인에 묶어 정산하는 방식을 채택한다. 이를 통해 속도, 비용, 보안이라는 세 요소의 균형을 동시에 충족시키려는 것이다. 덕분에 비트코인의 실사용 영역을 확장하는 핵심 인프라 프로젝트로 자리 잡고 있다는 평가가 나온다.

이 프로젝트의 생태계는 $HYPER 토큰을 중심으로 운영된다. 이 토큰은 트랜잭션 수수료 지불, 스마트 계약 실행, 거버넌스 참여 등 다양한 용도로 활용되며, 네트워크 참여자들은 토큰을 스테이킹하여 연 40% 수준의 보상(APY)을 받을 수 있다.

현재 $HYPER의 프리세일 가격은 0.013365달러이며, 공식 비트코인 하이퍼 웹사이트에 접속해 베스트 월렛(Best Wallet) 등 지원 지갑을 연결하면 바로 프로젝트에 참여할 수 있다.

기존에 보유하고 있던 암호화폐를 스왑하거나, 신용/직불카드를 이용한 결제 방식도 지원되어 진입 장벽도 낮다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.