밈코인 폭락 원인은? 시바이누·도지코인 동반 하락에 시장 경고등

시바리움 해킹으로 240만 달러가 유출되면서 시바이누에 대한 시장 신뢰가 흔들리고 밈코인 전반에 대한 급격한 매도세가 나타났다.

도지코인과 시바이누를 비롯한 주요 밈코인이 대규모 이체와 투자자들의 패닉 매도 영향으로 하락했다.

밈코인은 뉴스에 민감하게 반응하는 특성이 있어, 전체 시가총액이 24시간 만에 8% 줄어들었다.

밈코인 시장이 다시 하락세를 맞고 있다. 시바이누(SHIB)의 레이어 2 네트워크인 시바리움(Shibarium)에서 발생한 해킹으로 약 240만 달러(약 33억 2,880만 원) 규모의 자금이 유출됐기 때문이다.

이번 공격으로 시장의 신뢰도는 떨어졌으며, 도지코인(DOGE)과 시바이누 코인을 비롯한 주요 밈코인들의 가격이 하락했다.

시바리움 해킹, 암호화폐 시장에 충격

시바이누와 연계된 레이어 2 네트워크 시바리움이 플래시 론(flash loan) 공격을 받은 뒤 하락세가 시작됐다. 공격자는 460만 개의 본(BONE) 토큰을 이용하여 네트워크 내 거래 승인 권한을 장악했다.

권한을 확보한 뒤 공격자는 허위 승인을 통과시켜 시바리움과 이더리움(ETH) 네트워크를 연결하는 브릿지에서 자금을 빼돌렸다.

이번 공격으로 이더리움과 시바이누 코인 약 240만 달러(약 33억 2,880만 원) 상당의 자금이 유출됐다. 다만 개발팀이 즉시 460만 개의 본 토큰을 동결하고, 일부 토큰이 스테이킹 프로토콜에 묶여 있었던 덕분에 추가적인 피해를 막을 수 있었다.

UPDATE 13/09/25 What we know so far about the recent incident 👇 How the exploit was executed: • The attacker used funds from the bridge hack in the same block as the attack to acquire 4.6M BONE to temporarily gain validator voting power, attempting to do it in one… https://t.co/4Ft1VMxeBv — Shib (@Shibtoken) September 13, 2025

그러나 이번 해킹 사건의 여파는 즉각적으로 나타났다. 시바이누 코인 가격은 24시간 동안 5% 이상 하락하며 0.000014156달러(약 0.0196원)에서 0.00001359달러(약 0.0188원)까지 떨어졌다. 한때 0.000013547달러(약 0.01878원)를 기록하기도 했다.

하루 동안 1조 개가 넘는 시바이누 토큰이 거래되면서 뚜렷한 매도 압력이 확인됐다. 본 토큰 가격은 일시적으로 반등했지만 이후 20센트(275.74원) 수준으로 떨어졌다.

시가총액 기준으로 최대 밈코인 도지코인 가격 또한 떨어졌다. 24시간 동안 약 8.75% 하락하며 현재 0.2645달러(약 366.70원) 수준에서 거래되고 있다.

약 1억 1,900만 개 이상의 도지코인이 OKX 거래소로 이체되면서 하락세가 심화됐다. 해당 물량은 3,400만 달러(약 471억 5,800만 원)가 넘는 규모다.

통상적으로 이런 대규모 코인의 이동은 매도 의도로 해석되어, 추가적인 하락 우려를 키운다. 이 밖에도 페페(PEPE) 코인, 봉크(BONK), 플로키(FLOKI) 등 다른 밈코인들의 가격도 하루 만에 8~10%가량 급락했다. 전체 밈코인 시가총액은 약 762억 달러(약 105조 6,834억 원)로, 단 하루 만에 8% 이상 증발했다.

이번 매도세는 밈코인의 취약성을 잘 보여준다. 주요 암호화폐와 달리 밈코인은 주로 온라인 커뮤니티와 투자자 열기에 의존하기 때문에 해킹이나 대규모 물량 이동과 같은 악재에 민감하게 반응한다.

현재 암호화폐 시장의 관심은 시바리움의 신뢰 회복 여부에 쏠려 있다. 동시에 도지코인의 추가적인 대규모 이체가 발생할 경우, 밈코인 전반에 하락 압력이 이어질 수 있어 투자자들의 주의가 필요하다.

