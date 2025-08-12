리플 전망 – XRP, ETF 기대 꺾이며 하락세… 저가 매수 기회인가

핵심 내용

XRP 고래들이 9억 개의 XRP를 매집하며 활발한 거래를 지속하고 있다.

핵심 지지선과 저항선이 유지된다면 장기적으로 최대 12.60달러까지 상승 가능성이 있다는 분석이 나온다.

카나리 캐피털의 CEO 스티븐 맥클러그는 수익 구조 관점에서 XRP ETF가 이더리움 ETF보다 더 좋은 성과를 낼 수 있다는 전망을 제시했다.

지난주 3.50달러 저항에서 반등에 실패한 뒤, XRP 가격은 강한 매도 압력에 직면했다. 8월 12일 기준, XRP는 하루 만에 추가로 4% 하락하며 3.14달러에 거래되고 있다. 여기에 블랙록(BlackRock)이 XRP ETF 출시 계획을 부인하면서 전반적인 투자 심리도 악화되는 분위기다.

이러한 XRP 가격 흐름은 투자자들에게 혼란을 주고 있다. 특히 이 하락이 저가 매수 기회인지, 아니면 추가 하락의 전조인지를 두고 의견이 엇갈리는 상황이다.

XRP 가격 하락, 매수 기회일까?

최근 일주일 고점 대비 약 10% 조정이 진행된 가운데, XRP 가격은 현재 3.15달러 수준에서 거래 중이다. 이에 일부 투자자들은 바닥 매수 기회를 모색하고 있다.

대표적인 암호화폐 애널리스트인 크레더불 크립토(CrediBULL Crypto)는 “지금이 신규 포지션 진입에 ‘이상적인’ 시점일 수 있다”는 의견을 밝혔다. 그는 여전히 기존에 제시했던 XRP 장기 매수 포지션을 유지하고 있으며, 최근의 시장 전반 하락세가 XRP 가격을 본인의 초기 매수 구간까지 되돌렸다고 설명했다.

또한 그는, “아직 XRP를 보유하지 않은 투자자라면 현재 구간이 진입하기 좋은 영역이며, 짧게는 한 번 더 조정이 있을 수 있다”고 덧붙였다. 다만, 이 지지 구간이 유지된다면 향후 XRP는 박스권 상단을 재돌파하거나 사상 최고가 갱신을 노릴 수 있다고 분석했다.

또 다른 인기 분석가 알리 마르티네즈(Ali Martinez) 역시, 만약 XRP가 3.27달러를 회복한다면 다음 목표 가격은 3.60달러가 될 수 있다고 전망했다. 더 나아가 그는 2024년 11월 다중 삼각 패턴 돌파(multi-triangle breakout)를 근거로, 강세 시나리오에서 XRP의 장기 목표가가 12.60달러까지 확장될 수 있다고 주장했다.

마르티네즈는 최근 XRP 고래들의 움직임이 여전히 강력하다고 덧붙였다. 실제로 대규모 보유자들은 최근 9억 개에 달하는 XRP를 새로 매집한 것으로 나타났다. 이는 단기 조정에도 불구하고 주요 기관 및 고액 투자자들이 XRP의 중장기 잠재력을 긍정적으로 보고 있다는 신호로 해석된다.

미 SEC의 XRP ETF 승인 가능성, 기대 꺾이나

지난주 리플 소송 승소 소식 이후, 시장에서는 세계 최대 자산운용사 블랙록이 곧 XRP ETF를 신청할 것이라는 강한 루머가 퍼졌다. 그러나 블랙록은 이러한 계획이 없다고 공식 부인했다. 이 발언은 단기적으로 XRP 가격과 투자 심리에 영향을 주며, 투자자들의 기대감을 일부 식게 했다.

예측시장 플랫폼 폴리마켓(Polymarket) 데이터에 따르면, 최근 일주일간 현물 XRP ETF 승인 가능성은 75%에서 90% 사이를 오가며 변동성을 보였다. 기사 작성 시점 기준, 승인 확률은 약 81%로 집계됐다. 이는 여전히 높은 수치지만, 불과 며칠 전에 비해 소폭 하락한 상태다.

폴 배런(Paul Barron)과의 최근 인터뷰에서, 카나리 캐피털(Canary Capital)의 CEO 스티븐 맥클러그(Steven McClurg)는 “XRP ETF가 이더리움 ETF보다 더 높은 수익률을 낼 가능성이 크다”고 주장했다. 그는 이러한 전망의 근거로 수익 구조, 시장 포지셔닝, 커뮤니티 결속력 등 세 가지를 꼽았다.

맥클러그는 특히 이더리움의 스테이킹 기능이 오히려 ETF 구조상 수익 창출에 걸림돌이 될 수 있다고 지적하며, XRP의 경우 이러한 제약이 없다는 점이 장점이 될 수 있다고 설명했다.

비트코인 하이퍼 프리세일, 885만 달러 돌파

XRP 가격 변동과 ETF 기대감 속에서, 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper) 사전 판매가 주목 받고 있다. 비트코인 하이퍼 프리세일은 현재까지 약 885만 달러 이상을 모금하며 시장 내 가장 주목받는 암호화폐 사전 판매 중 하나로 부상했다.

BTC 하이퍼는 레이어2 토큰으로, 밈코인 특유의 대중성과 더불어 비트코인 네트워크에 스마트 계약 기능을 도입하려는 시도를 결합한 프로젝트다. 솔라나 가상 머신(SVM)을 기반으로 구축돼 비트코인의 확장성 및 프로그래밍 한계를 보완하는 것을 목표로 한다.

프리세일 주요 정보

토큰명: HYPER

HYPER 현재 가격: 0.012675달러

0.012675달러 현재까지 모금액: 885만 달러 이상

885만 달러 이상 총 공급량: 210억 개

210억 개 스테이킹 기능: 지원

지원 진행 상태: 사전 판매 진행 중

비트코인 하이퍼 프리세일 참여 방법은 매우 간단하다. ETH, USDT, BNB, 또는 신용/직불카드를 이용해 HYPER 토큰을 직접 구매하면 된다. 특히 사전 배정(private allocation)이 없어 모든 투자자가 동등하게 참여할 수 있는 환경이 제공된다.

