리플(XRP) SEC 소송 공식 종료…블랙록, 향후 XRP ETF 신청 유력

핵심 내용

미국 증권거래위원회와 리플은 4년여에 걸친 법적 공방을 공식적으로 마무리했다.

토레스 판사는 "XRP 그 자체는 개인 간 거래에서 증권이 아니다"라는 판결을 최종적으로 확정했다.

전문가들은 "법적 명확성 확보로 블랙록의 XRP ETF 신청 가능성이 높아졌다"고 진단했다.

리플(Ripple)과 미국 증권거래위원회(SEC)가 마침내 법적 분쟁을 공식적으로 마무리했다. 양측은 남아 있던 모든 항소를 공동 기각하기로 하며, 2020년 12월에 시작되어 4년 이상 지속된 기나긴 소송에 종지부를 찍었다.

이번 합의는 SEC 내부 투표 결과에 따른 것으로, 위원회가 항소를 취하하는 데 전원 동의한 것으로 알려졌다. 이는 리플 측이 제기한 항소뿐 아니라 SEC 측의 항소 가능성 역시 모두 철회된 것을 의미한다.

Following the Commission's vote today, the SEC and Ripple formally filed directly with the Second Circuit to dismiss their appeals. The end…and now back to business. https://t.co/nVqthNcFOt — Stuart Alderoty (@s_alderoty) August 7, 2025

4년간 이어진 법적 분쟁, 공동 기각으로 마무리

리플과 SEC는 남아 있던 모든 항소를 공동 기각하기로 하며, 4년간의 법적 분쟁을 공식적으로 마무리했다. 결과적으로 2023년 7월 애널리사 토레스(Analisa Torres) 판사가 내린 “XRP 자체는 소매 거래에서 증권(투자 계약)이 아니다”라는 핵심 판결은 이번 공동 기각으로 인해 그대로 유지된다. 이는 암호화폐 업계 역사상 중요한 법적 이정표로 평가된다.

또한 이번 합의에 따라 리플은 벌금 5천만 달러를 SEC에 납부하기로 했으며, 이는 초기 제안된 1억 2천 5백만 달러에서 대폭 감액된 수치다. 단, 법원은 리플에 대한 영구 금지 명령(injunction)은 유지하기로 했다.

이번 소송 종료로 인해 리플은 미국 내 사업 확장에 본격적으로 나설 수 있는 기반을 마련했다.

XRP ETF 가능성 급부상… 블랙록이 움직일까?

소송 종료 이후, 시장에서는 XRP ETF 출시에 대한 기대감이 빠르게 확산되고 있다. ETF 전문가 네이트 게라시(Nate Geraci)는 세계 최대 자산 운용사인 블랙록(BlackRock)이 비트코인(BTC), 이더리움(ETH)에 이어 XRP 기반의 아이셰어즈 ETF 상품을 출시할 가능성이 높아졌다고 진단했다.

그는 “그동안 블랙록은 법적 불확실성 때문에 XRP 관련 상품 출시를 미뤄왔을 것”이라며, “이번 판결로 명확성이 확보된 만큼 향후 ETF 신청 가능성이 매우 커졌다”고 강조했다.

Yes, I think BlackRock was waiting to see this before filing for iShares XRP ETF… I’ll own it if I’m wrong. IMO, makes *zero* sense for them to ignore crypto assets beyond btc & eth. Otherwise, they’re basically saying btc & eth are only ones that will ever have value. Bold. pic.twitter.com/FtBqMRFpOl — Nate Geraci (@NateGeraci) August 8, 2025

이와 같은 기대감은 예측시장 플랫폼 폴리마켓(Polymarket)의 데이터에도 반영됐다. 일시적으로 67%까지 하락했던 XRP ETF 발행 가능성 예측치는 이번 판결 이후 88%까지 급등했다. 이는 SEC 위원 캐롤라인 크렌쇼의 과거 암호화폐 관련 반대 이력이 불확실성을 자극한 영향에서 회복된 결과다.

리플, 2억 달러 규모 인수로 스테이블코인 사업 본격화

한편, 리플은 소송 종료와 함께 자사 스테이블코인 프로젝트(RLUSD)를 본격적으로 확장하기 위해 2억 달러 규모의 레일(Rail) 인수 계약을 체결했다고 발표했다.

레일은 스테이블코인 기반 결제 인프라를 제공하는 기업으로, 이번 인수를 통해 리플은 지불 처리 자동화, 가상 계좌 운영, 다중 자산 유동성 기능을 자사 네트워크에 통합할 수 있게 됐다. 이는 리플이 글로벌 금융 시스템에서 스테이블코인의 역할을 더욱 확대하려는 전략적 행보로 해석된다.

리플은 이미 60개 이상의 글로벌 규제 라이선스를 보유하고 있으며, 이번 인수로 글로벌 결제 네트워크를 한층 강화할 수 있을 것으로 기대된다. 특히 XRP를 포함한 다양한 디지털 자산을 지원하는 크로스보더(국경 간) 결제 솔루션을 확대할 수 있게 됐다.

No such thing as the August doldrums at @Ripple…very excited to share that we’re acquiring @RailFinancial! Ripple + Rail together will be THE go-to provider of stablecoin payments infrastructure for global financial institutions around the world. https://t.co/JzUoHjulZB — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) August 7, 2025

이 인수 계약은 규제 당국의 승인을 전제로 하며, 2025년 4분기 내에 최종 마무리될 예정이다.

XRP 가격 급등… ETF 기대감 반영

이번 법적 분쟁의 종료는 리플 가격에도 즉각적인 영향을 미쳤다. XRP는 지난 24시간 동안 8.96% 급등해 3.34달러에 거래되고 있다. 시장에서는 3.33달러를 핵심 기술적 저항선으로 보고 있으며, 이를 안정적으로 돌파할 경우 4달러 이상까지 추가 상승 여력이 있다는 분석도 나온다.

낙관적인 분위기는 거래소에도 반영됐다. 대표적인 암호화폐 거래소 제미니(Gemini)는 이번 소송 종료를 기념해 XRP 커뮤니티를 대상으로 한 특별 프로모션을 시작하며 축하 분위기를 조성했다.

CALLING XRP ARMY 🗣️ Gemini is giving away 305 XRP ($1,000) to one person on X to celebrate the future of finance The winner will be selected and notified on August 8 Like this post and follow to enter ✅ pic.twitter.com/O3GytHUvuI — Gemini (@Gemini) August 7, 2025

현재 XRP는 8년 전 기록했던 역대 최고가인 3.84달러 대비 13.13% 저렴한 수준이다. 그럼에도 불구하고 XRP는 지난 1년간 450%에 달하는 놀라운 수익률을 기록하며, 2025년 투자 유망 코인 중 하나로 주목 받고 있다. 이는 리플의 기술적 발전과 시장의 긍정적인 평가가 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다.

이번 리플과 SEC 간의 소송 공식 종료는 XRP뿐 아니라 암호화폐 업계 전반에 중요한 전환점이 될 수 있다. 규제 불확실성이 가장 큰 리스크로 작용하던 XRP는 이제 ETF 출시에 대한 기대, 스테이블코인 사업 확장, 가격 반등이라는 세 가지 모멘텀을 동시에 갖추게 되었다.

앞으로 블랙록이 XRP ETF를 실제로 신청하게 될 경우, 이는 비트코인과 이더리움 중심의 시장에서 XRP가 제3의 메이저 자산으로 부상하는 데 결정적인 계기가 될 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.