그록(Grok)AI가 본 솔라나 가격 전망…“2026년 $350 도달 가능”

한 암호화폐 분석가는 솔라나가 2026년까지 350달러를 돌파할 가능성이 높다고 분석했다.

일론 머스크의 인공지능 챗봇인 그록 AI는 솔라나를 "핵심 투자처"로 지목했다.

솔라나의 펀딩 비율이 마이너스로 전환돼 변동성 확대에 대한 우려도 함께 존재하는 상황이다.

암호화폐 시장이 하루 만에 수십억 달러 규모의 자금 유출을 겪으며 전반적인 하락세를 보이는 가운데, 솔라나(SOL)는 여전히 일부 분석가들과 인공지능(AI) 기술의 낙관적 평가를 받고 있다. 특히 일론 머스크가 개발한 AI 챗봇 그록은 최근 솔라나를 향후 규제 변화에 따라 유망한 투자처로 꼽으며 투자자들의 이목을 끌고 있다.

현재 솔라나 가격은 전일 대비 약 1.37% 상승한 170.11달러 선에서 거래되고 있으며, 시가총액은 917억 달러 수준이다. 유통 중인 토큰 수는 약 5억 3,913만 개에 달한다.

암호화폐 분석가 나딤(Nadeem)은 솔라나의 최근 차트 움직임을 토대로 중장기 강세 시나리오를 제시했다. 특히 주목할 부분은 50일 이동평균선(MA)을 200일 이동평균선이 하향 돌파하는 데드크로스가 나타난 것이다.

그는 이 조정 국면이 장기 상승 전환을 위한 준비 과정일 수 있다고 분석하며, 이전의 지역 고점들과 최근 흐름을 종합해 2026년 이전에 솔라나가 350달러 선을 돌파할 가능성을 제시했다.

실제로 솔라나는 지난 1월 294달러로 사상 최고가에 근접한 기록을 세운 바 있으며, 그 외에도 세 번의 주요 고점을 기록했다. 나딤은 이러한 국지적 고점이 형성하는 패턴이 중기적인 강세 구조를 시사한다고 판단했다.

만약 솔라나가 350달러 가격대를 달성하려면, 시가총액은 약 2천억 달러 수준까지 확대되어야 한다. 이는 현재 시가총액의 두 배 이상에 해당하는 규모로, 달성을 위해서는 솔라나 단독 상승뿐 아니라 전체 암호화폐 시장의 동반 성장이 필수적인 조건으로 꼽힌다.

머스크의 AI ‘그록’, 솔라나 강세 예측

일론 머스크가 운영하는 X의 AI 챗봇 그록(Grok)은 최근 비트와이즈(Bitwise) CIO인 맷 하우건(Matt Hougan)의 “프로젝트 크립토” 연설에 대한 답변으로 솔라나를 포함한 몇몇 암호화폐를 “주요 투자 기회”로 지목했다.

그록은 “이들 자산은 향후 규제 개혁에 따라 핵심 투자처로 부상할 수 있다”고 설명하며, 특히 솔라나, 이더리움(ETH), 아발란체(AVAX), 유니스왑(UNI), 그리고 에이브(AAVE) 등을 유망 코인 프로젝트로 꼽았다.

이는 AI 기반 분석과 거시적 투자 전략이 점점 융합되고 있음을 보여주는 사례로, 기존의 기술적 분석과 병행해 새로운 투자 판단 도구로서의 AI 역할이 확대되고 있음을 시사한다.

Based on Bitwise CIO Matt Hougan's analysis of SEC Chair Atkins' "Project Crypto" speech, it pertains to Ethereum (ETH) and other Layer 1 blockchains like Solana (SOL) and Avalanche (AVAX), DeFi protocols such as Uniswap (UNI) and Aave (AAVE), and ecosystems around super-apps… — Grok (@grok) August 6, 2025

한편, 시장은 여전히 불안정한 흐름을 이어가고 있다. 암호화폐 데이터 플랫폼 코인글래스(CoinGlass)에 따르면, 전 세계 암호화폐 시가총액은 현재 3조 7,300억 달러 수준에 머물러 있으며, 지난 24시간 동안의 전체 청산 규모는 15% 증가한 3억 2,200만 달러를 기록했다.

이 가운데 솔라나는 지난 하루 동안 총 1,700만 달러 규모의 청산이 발생했다. 이 중 1,330만 달러는 롱 포지션에 대한 청산, 370만 달러는 숏 포지션 청산으로 집계됐다. 특히 롱 청산 비중이 높다는 점은 하방 압력을 가중시키는 요인으로 작용할 수 있으며, 이는 가격 조정과 높은 변동성을 유발하는 원인 중 하나로 분석된다.

또한, 코인글래스 자료에 따르면, 솔라나의 펀딩비(선물 시장에서 롱/숏 간 수수료 조정)는 최근 6일 중 4일 동안 음수 구간에 진입한 것으로 나타났다. 이는 공매도 비중이 높음을 나타내며, 매도세가 더 우세했음을 의미한다.

다만, 향후 숏 포지션이 청산되기 시작하면 단기 반등의 촉매로 작용할 수 있다는 분석도 제기된다. 실제로 공매도 청산은 자산 가격 상승을 유도할 수 있는 요인이 되기 때문이다.

하지만, 시장의 전반적인 불확실성은 여전히 존재한다. 특히 고래 투자자와 개인 투자자들의 불규칙한 매도 흐름이 지속될 경우, 매수세의 회복이 더딜 수 있으며, 가격 회복에는 시간이 걸릴 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.

