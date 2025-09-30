솔라나, 랩드 BTC 대규모 유입과 ETF 소식에 215달러 돌파 가능성 주목

핵심 내용

거래량 약화에도 불구하고, 랩드 비트코인 유입과 ETF에 대한 기대감에 힘입어 솔라나 가격이 200달러 이상을 유지하고 있다.

솔라나 네트워크 내 WBTC 공급량이 10억 달러를 돌파하며 5개월 연속 성장을 기록했다.

자산운용사 사이버 호넷은 솔라나 선물과 S&P 500 지수를 결합한 새로운 ETF 상품을 미국 증권당국에 제출했으며, 이는 월스트리트 전통 금융이 암호화폐를 점진적으로 포트폴리오에 통합하고 있다는 신호로 받아들여지고 있다.

최근 시장 전반의 거래량 둔화에도 불구하고, 솔라나(SOL) 가격이 200달러 지지선 아래로 떨어지지 않으며 안정적인 흐름을 이어가고 있다. 최근 며칠 간 이 같은 가격 안정성은 두 가지 주요 요인에서 비롯된 것으로 보인다.

첫째는 솔라나 기반으로 발행된 랩드 비트코인(Wrapped Bitcoin)의 누적 유입 규모가 10억 달러를 넘어섰다는 것이다. 둘째는 미국의 자산운용사 사이버 호넷(Cyber Hornet)이 솔라나 선물을 포함한 새로운 ETF를 제출했다는 점이다. 이 두 가지 요인이 맞물리며 솔라나는 약세장에서도 굳건한 가격 지지력을 보여주고 있다.

솔라나 관련 뉴스 집계 채널인 솔라나플로어(SolanaFloor)는 지난 금요일, 솔라나 네트워크 내 랩드 비트코인(WBTC) 총 공급량이 10억 달러를 돌파했다고 전했다. 해당 게시물에 공유된 듄(Dune) 차트에 따르면, 2025년 5월 이후 솔라나의 WBTC 공급량은 5개월 연속 월간 증가세를 이어왔다.

이는 비트코인을 단순 보유하는 데 그치지 않고, 스테이킹이나 디파이(DeFi)를 통해 추가 수익을 창출하려는 투자자들이 솔라나를 주요 네트워크로 선택하고 있음을 의미한다.

이처럼 WBTC 유입 확대는 네트워크 내 총 예치금 증가와 유동성 개선으로 이어지고 있으며, 이는 곧 솔라나 생태계 신뢰도 제고와 SOL 토큰의 가격 안정성으로 연결되고 있다. 실제로 최근의 조정 국면에서도 SOL 가격은 200달러 하단을 한 차례도 명확히 이탈하지 않았다. 이는 BTC 보유자들의 유입에 따른 수요 기반 확대가 하방 압력을 완화한 것으로 해석된다.

사이버 호넷 ETF 신청, 솔라나 제도권 진입 기대감 높여

솔라나를 포함한 새로운 ETF 제출 소식도 시장에 중요한 변곡점을 예고하고 있다. 사이버 호넷 트러스트(Cyber Hornet Trust)는 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 총 3종의 ETF 출시를 위한 FORM N-1A를 제출했다. 이 ETF들은 S&P 500 대형주 포트폴리오와 암호화폐 선물 상품을 결합한 형태로, 이더리움(ETH), 솔라나(SOL), 리플(XRP) 선물이 각각 포함되어 있다.

9월 26일자 SEC에 제출된 문서에 따르면, 이 중 하나의 상품은 전체 자산의 75%를 미국 대형주(S&P500 종목)에 배정하고, 나머지 25%를 솔라나 선물 계약에 배분하는 전략을 따르게 된다. 해당 ETF는 시카고 상품 거래소(CME)와 같은 규제된 거래소의 선물 상품을 통해 간접적으로 암호화폐 시장에 노출되는 구조다.

ETF가 승인될 경우, 해당 상품은 나스닥에 상장될 예정이며, 이는 전통 금융 투자자들이 규제된 환경에서 솔라나 생태계에 접근할 수 있는 새로운 통로를 열게 된다. 특히 규제된 구조를 통해 리스크를 제한하면서도 고수익 가능성을 노릴 수 있어 기관 투자자들의 관심을 끌 수 있을 것으로 기대된다.

현재 사이버 호넷 트러스트는 이미 S&P 500과 비트코인을 결합한 75/25 전략 ETF (BBB)를 운용 중이다. 해당 ETF는 75%는 S&P 500, 25%는 비트코인 선물에 투자하는 구조로, 9월 말 기준 순자산 규모가 약 600만 달러에 달하며, 안정적인 성과를 기록하고 있다.

이번 솔라나 ETF 신청은 사이버 호넷이 기존의 비트코인 ETF에 만족하지 않고, 이더리움, 솔라나, 리플 등 주요 알트코인까지 포트폴리오를 확장하려는 전략의 일환으로 해석된다. 이는 곧 솔라나가 기관 투자자에게 신뢰받는 자산으로 자리 잡고 있다는 신호이기도 하다.

또한, 솔라나에 대한 기업 및 기관 차원의 관심이 높아지는 가운데, 수익률 중심의 자산 배분 전략에서 솔라나가 선호되는 선택지로 부상하고 있다는 점도 눈여겨볼 만하다. 디파이 및 NFT 생태계 외에도, 이제는 월스트리트 자금이 솔라나를 채택하는 단계에 진입하고 있는 셈이다.

기술적 분석: 215달러 저항 돌파 시 250달러 반등 가능성

솔라나(SOL)의 가격은 현재 206달러 선에서 횡보 중이다. 최근 며칠간 200달러 지지선 방어에 성공했지만, 일간 차트에서는 엇갈린 기술적 신호들이 포착되고 있다. 이는 향후 XRP 가격이나 암호화폐 전반의 반등 여부를 가늠하는 데 중요한 단서로 작용할 수 있다.

켈트너 채널(Keltner Channel) 지표에 따르면, 현재 중간선인 216.98달러 부근이 1차 저항선으로 작용하고 있다. 만약 솔라나가 이 가격대를 상향 돌파한다면, 상단 채널인 239.24달러까지 추가 상승 모멘텀이 이어질 가능성이 높다. 반면, 하단 채널인 194.72달러는 핵심 지지선로 남아있으며, 이 선이 무너지면 하방 리스크가 본격화될 수 있다.

변동성 스톱(Volatility Stop, VStop) 지표도 주목할 만하다. 현재 VStop은 215.24달러 근처에 위치해 있으며, 이는 솔라나의 약세 추세를 무력화시키기 위해 반드시 넘어야 할 분기점으로 해석된다. 상대강도지수(RSI)는 현재 42.28 수준으로 여전히 약세 구간에 머물고 있지만, 상승 추세로 전환되는 조짐을 보이며 단기 반등 가능성을 뒷받침하고 있다.

결국 200달러 지지선 방어에 성공하고, 217달러 저항을 돌파할 경우 솔라나는 239달러까지의 반등 랠리를 시도할 가능성이 있다. 여기에 WBTC 유입세와 ETF 기대감이 지속된다면, 최대 250달러 돌파 시나리오도 유효하다.

하지만 반대로 215달러 저항선을 돌파하지 못하면, 솔라나 가격은 194달러를 향한 장기적인 조정 국면에 진입할 수 있다.

베스트 월렛(BEST) 프리세일, 솔라나 강세에 힘입어 1,610만 달러 모집

솔라나가 200달러 선 위에서 지지를 확보한 가운데, 베스트 월렛(Best Wallet, BEST) 또한 업계의 주목을 받고 있다. 이 프로젝트는 멀티체인 자산 관리 기능과 기관급 보안성을 갖춘 차세대 비수탁형(Non-Custodial) 지갑 솔루션으로 설계되었다.

업계 추정치에 따르면, 향후 비수탁형 지갑 시장 규모는 110억 달러 이상으로 성장할 전망이다. 이는 사용자들이 중앙화 거래소의 보안 리스크를 피하고, 직접 자산을 관리하는 트렌드가 강화되고 있음을 보여주는 수치다. 이런 추세 속에서 베스트 월렛은 초기 투자자들에게 높은 잠재 수익을 제공할 수 있는 프로젝트로 평가받고 있다.

작성 시점 현재 베스트 월렛의 프리세일은 1,610만 달러를 넘어섰으며, 곧 다음 가격 단계로 진입할 예정이다. 관심 있는 투자자들은 공식 웹사이트를 통해0.025715달러에 BEST 토큰을 구매할 수 있다.

