솔라나 연관 AI 주식 급락에도 SOL 차트는 강세… 상승 랠리 이어질까?

솔라나 블록체인과 직접적으로 연결된 AI 테마주가 최근 급락했지만, 정작 SOL 차트는 여전히 강세 흐름을 유지하고 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

AI 및 블록체인 관련 프로젝트를 추진하던 미국 기업 비전시스 AI(VisionSys AI, VSA)는 최근 1,200만 달러 규모의 유상증자 계획을 발표했다. 하지만 해당 자금의 구체적인 사용처가 명확히 공개되지 않아 시장의 불안감을 키웠다.

이에 따라 주가는 하루 만에 주당 0.29달러에서 0.24달러로 급락하며, 올해 1월 이후 최저치를 기록했다. 이 같은 하락은 불과 한 달 전 비전시스가 발표한 20억 달러 규모의 솔라나 재무자산 전략 구축 계획과 대조된다. 당시 회사는 6개월 간 5억 달러 규모의 SOL을 매입하겠다고 밝혔지만, 현재까지 이와 관련된 매입 내역은 전혀 보고되지 않았다.

이러한 불확실성에도 불구하고, 비전시스는 솔라나 기반 대표 디파이 프로토콜인 마리네이드 파이낸스(Marinade Finance)와의 파트너십 체결 사실을 추가로 발표하며, 프로젝트 연계성을 강조했다.

SOL 차트 분석: 기술적 반등 신호 포착

차트 분석에 따르면, 현재 SOL은 하락 채널 내에서 바닥 다지기 구간을 지나, 상방 돌파를 시도하고 있는 모습이다.

특히 솔라나가 150달러 ~ 155달러 가격대를 지지선으로 유지할 경우, 기술적 반등 흐름이 확인될 수 있으며, 이는 최대 157% 상승 여력을 동반한 400달러 목표가로의 랠리를 예고한다는 분석이 나온다.

다만 단기 기술 지표는 혼조세를 보이고 있다. 상대강도지수(RSI)는 37 수준에 머물고 있어 단기 약세 가능성도 여전하다. 이에 따라 130달러 ~ 135달러 구간까지의 조정이 나타날 경우, 장기 지지선 테스트를 통해 강세 흐름이 더욱 공고해질 수 있다.

MACD는 여전히 음수 영역에 머물고 있으나, 히스토그램이 수평으로 완화되는 양상을 보이며 매도 압력의 둔화 조짐을 시사하고 있다.

만약 175달러 ~ 185달러 저항 구간을 강한 거래량과 함께 돌파할 경우, 단기적으로는 250달러, 중장기적으로는 400달러를 향한 매집 랠리가 본격화될 수 있다.

솔라나 기술 활용한 비트코인 하이퍼, 주목 받는 신흥 프로젝트

솔라나의 기술적 강세는 최근 급부상 중인 비트코인 레이어2 프로젝트 비트코인 하이퍼($HYPER)에도 긍정적 영향을 미치고 있다.

이 프로젝트는 솔라나 가상 머신을 기반으로 설계되어, 비트코인의 느린 트랜잭션 처리 속도와 높은 수수료 문제를 해결하는 데 초점을 맞추고 있다.

비트코인 하이퍼는 초고속 결제 기능과 높은 확장성을 바탕으로, 기존 비트코인 생태계에서 구현하기 어려웠던 디파이, NFT, 밈코인 등 다양한 웹3 기능을 가능하게 한다. 이는 솔라나가 가진 장점을 비트코인에 직접적으로 접목시킨 혁신 사례로 평가된다.

현재까지 $HYPER는 프리세일을 통해 2,700만 달러 이상의 자금을 유치하며, 시장의 관심을 입증했다.

$HYPER 토큰은 거래, 스테이킹, 거버넌스 및 네트워크 위에 구축된 탈중앙화 애플리케이션 사용 등에 활용되며, 생태계 전반을 구성하는 핵심 자산으로 작동한다.

특히, 현재 프리세일 참여자는 최대 42% APY의 스테이킹 보상을 받을 수 있어 초기 투자 매력도 높다는 평가가 나온다.

현재 $HYPER의 판매 가격은 0.013275달러다. 프로젝트 참여를 위해서는 공식 비트코인 하이퍼 웹사이트에서 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 지갑을 연결한 뒤, USDT, SOL 등 암호화폐 스왑 또는 신용, 체크카드를 통해 토큰을 구매할 수 있다.

비전시스의 주가 하락이라는 외부 변수에도 불구하고, 솔라나 자체의 기술력과 생태계 잠재력은 여전히 시장에서 긍정적으로 평가되고 있다. SOL의 기술적 차트 역시 강세 패턴을 유지하고 있어, 이를 기반으로 한 신생 프로젝트들도 더욱 주목받는 분위기다.

만약 SOL이 현재 지지 구간을 지켜낸다면, 이번 조정 흐름은 오히려 다음 상승장을 위한 에너지 축적 구간이 될 가능성이 있다. 비트코인 하이퍼를 비롯한 솔라나 기반 프로젝트들이 주목받는 가운데, 향후 몇 주간 솔라나 생태계는 다시 한 번 랠리의 분기점을 맞이할 수 있다는 전망도 제기된다.

