비트코인 9만 달러 지지선 붕괴에도 마이크로스트래티지 “2065년까지 매도 안 한다”

핵심 내용

비트코인이 강한 청산 압력 속에서 9만 달러 아래로 밀리자 시장 변동성은 확대됐지만, 스트래티지 CEO의 장기 보유 발언이 시장 심리 안정에 일부 기여했다.

현재 비트코인은 컵 앤 핸들 패턴 내에서 움직이며 10만 달러 선 회복 여부가 향후 추세의 분수령으로 평가된다.

RSI 회복과 거래량 증가는 단기 반등 신호로 해석되지만, 하단 지지선 붕괴 시 더 깊은 조정 가능성도 열려 있다.

지난 금요일 약 5억 달러 규모의 비트코인 시장 청산이 발생한 직후, 그 다음 날인 토요일 비트코인 가격이 9만 달러 아래로 내려 앉았다. 강제 청산이 주말 변동성을 더욱 키우며, 미국 시장이 휴장할 때 유동성이 얇아질수록 방향성 있는 가격 움직임이 커진다는 상관관계가 다시 한 번 드러난 것이다. 이 흐름은 비트코인 시장 특성상 주말에는 거래 참여자 수가 줄어드는 경향이 있어, 상대적으로 작은 매도세에도 크게 가격이 출렁일 수 있다는 구조적 요인을 반영한다.

비트코인이 9만 달러 하회 구간으로 진입하며 우려가 커지는 가운데, 기업 보유량 기준 세계 최대의 비트코인 보유 기업인 스트래티지(Strategy)가 시장 심리 악화를 진정시키기 위해 직접 입장을 밝혔다. 스트래티지 CEO 폰 리(Phong Lee)는 토요일 CNBC ‘파워 런치’ 프로그램에서 “특별한 상황이 발생하지 않는 한 2065년까지 비트코인을 매도하지 않을 것”이라고 강조했다. 장기 보유 원칙을 명확히 한 이 발언은 가격 등락과 무관하게 기업의 전략적 방향성이 변하지 않았음을 시장에 재확인시키려는 의도가 담긴 것으로 해석된다.

이어 배당 의무와 마진 리스크에 대한 시장의 우려를 완화하기 위해 최근 회사가 자본을 조달해 달러 자산을 재무제표에 편입했다고 폰 리는 설명했다. 이는 변동성이 큰 자산 구성비를 조정함으로써 재무 건전성을 높이고, 단기적인 시장 충격에 대응할 수 있는 완충 장치를 마련한 시도로 볼 수 있다.

그의 발언은 시장 심리를 일정 부분 안정시켰다. 작성 시점 기준 비트코인은 9만 1,153달러 선에서 가격을 다지고 있다. 24시간 거래량은 45.65% 증가하며 단기 반등 기대감이 다시 살아나는 흐름을 보여주고 있다.

비트코인 가격 전망: 컵 앤 핸들 패턴 유지…상승 확정하려면 BTC 10만 달러선 회복해야

비트코인 가격은 9만 달러 초반에 머물며 지난 18개월간 형성된 대형 컵 앤 핸들 패턴 내부에서 움직이고 있다. 차트는 유효한 추세 지속 구조를 보여주고 있으며, 핸들 국면의 되돌림은 평균 회귀를 위한 깔끔한 리셋 역할을 한다. 주요 기술 지표에 따르면 현재 BTC는 볼린저 밴드 중단선 아래에서 거래되고 있으며, 이 구간이 첫 번째 저항선으로 작용할 수 있다. 컵 앤 핸들 패턴은 통상 장기 상승 추세가 유지되는 과정에서 나타나는 전형적인 조정 구조로, 패턴의 완성 여부가 시장의 다음 방향성을 가늠하는 중요한 근거가 된다.

중단선(약 10만 308달러)을 안정적으로 돌파할 경우 시장이 다시 추세 통제권을 되찾았다는 신호가 된다. 이는 대체로 상방 변동성 확대와 맞물린다. 컵 앤 핸들 패턴의 이론적 상승 목표치는 약 13만 달러 수준이지만, 비트코인이 이에 도달하기 위해서는 먼저 상단 볼린저 밴드가 위치한 12만 달러 근처의 초기 저항을 넘어야 한다. 해당 구간을 돌파할 경우 기술적 신호가 강하게 살아나면서 거래량 확대로 이어지는 경우가 많다.

시장의 매수와 매도 비율을 기반으로 산출된 지표에 따르면, 비트코인이 10만 달러를 다시 회복할 가능성은 28.8%로 추정되고 있다. 반면 지난 달 저점인 8만 2,000달러 부근으로 한 차례 더 하락할 가능성은 57%에 달한다. 이처럼 상승과 하락 가능성이 동시에 열려 있는 만큼, 일부 투자자들은 변동성 확대 국면에서 포지션 규모를 조정하여 위험을 관리하는 전략을 택하기도 한다.

또한 RSI(상대강도지수)가 34.6을 기록하며, 대형 상승 기반 내부에서 최근 시장이 과매도 상태에 있었음을 시사한다. RSI가 14기간 이동평균선(약 36.4)을 상향 돌파할 경우, 모멘텀이 개선되고 있음을 확인하는 신호로 간주한다. 이 현상은 비트코인이 볼린저 밴드 중단선 및 그 이상을 향해 추세를 강화하는 데 힘을 보탤 수 있다. RSI 회복은 단기 과매도 구간에서 벗어났다는 의미로 해석돼, 투자 심리를 다시 중립권으로 이동시키는 역할을 한다.

상승 시나리오에서 비트코인은 하단 볼린저 밴드인 8만 755달러 이상을 유지하고, 일봉 기준 10만 308달러를 다시 회복해야 한다. 이후 거래량이 꾸준히 증가하면 비트코인 가격은 12만 달러 부근까지 상승할 여력이 생긴다.

반대로 하단 밴드(8만 755달러)를 일봉 종가 기준으로 명확히 하회할 경우, 직전의 상승 지속 시나리오가 무효가 되며 7만 달러 수준까지 더 깊은 조정 위험이 커질 수 있다. 시장은 이처럼 명확한 지지선과 저항선이 형성된 구간에서 더 민감하게 반응하며, 주요 가격대의 이탈 여부가 단기 방향성 판단의 핵심 기준으로 작용한다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.