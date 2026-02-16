탈중앙화 인공지능(AI) 네트워크의 선두주자인 비트텐서(Bittensor, $TAO)가 국내 최대 가상자산 거래소 업비트 상장이라는 대형 호재를 맞이하며 시장의 중심에 섰다. 이번 상장은 비트텐서가 아시아 시장, 특히 리테일 화력이 강력한 한국 시장에 본격적으로 진입했다는 점에서 중대한 전환점으로 평가받는다.

업비트는 2월 16일 오후 4시를 기점으로 TAO의 원화(KRW), 비트코인(BTC), 테더(USDT) 마켓 거래를 전격 지원하기 시작했다. 이번 상장은 단순히 거래소 하나가 추가된 것을 넘어 한국 투자자들이 복잡한 환전 절차 없이 현지 통화로 직접 TAO를 매수할 수 있는 길을 열어주었다는 점에서 의미가 깊다.

상장 직후 시장은 즉각적으로 반응했다. 글로벌 시장에서 180달러 중반에 머물던 TAO 가격은 상장 소식과 함께 수 분 만에 심리적 저항선인 200달러를 돌파, 장중 207달러까지 치솟으며 당일 주요 암호화폐 중 가장 눈에 띄는 퍼포먼스를 보여주었다.

‘유동성 휩쓸기’ 이후의 숨 고르기: 돌파 vs 리프라이싱

강력한 초기 급등에도 불구하고, 가격은 200달러 위에서 오랫동안 머물지 못했다. 207달러 고점을 찍은 후 단기 차익 실현 물량과 상장 직후의 높은 변동성이 맞물리며 현재는 190달러 부근에서 가격 다지기를 진행 중이다. 기술적 관점에서 보면 200달러 상단에 포진해 있던 대규모 매도 주문을 일시적으로 소화한 뒤 일어난 하향 조정으로 풀이된다.

시장 분석가들은 이번 움직임을 ‘추세적 돌파’보다는 상장 공지에 따른 ‘가격 재조정(Repricing)’ 과정으로 보고 있다. 상장 초기에는 차익거래 트레이더들이 각 거래소 간의 프리미엄을 맞추기 위해 활발히 움직이는데 이 과정에서 발생하는 일시적 오버슈팅일 가능성이 높다는 것이다.

따라서 현재의 조정이 단순한 일시적 현상인지, 아니면 하락 추세로의 회귀인지는 향후 며칠간의 가격 흐름이 결정할 것으로 보인다.

비트텐서의 내재 가치: 왜 시장은 TAO 코인에 열광하는가

단기적인 가격 변동성을 제외하더라도 비트텐서가 가진 펀더멘탈은 견고하다. 비트텐서는 전 세계의 머신러닝 모델들이 서로 경쟁하고 협력하며 지능을 공유하는 탈중앙화 인프라를 구축하고 있다. 기존 빅테크 기업들이 독점하던 AI 개발 환경을 블록체인 기반의 오픈 마켓으로 전환했다는 점이 핵심이다.

특히 최근에는 비트텐서 생태계 내의 하위 네트워크(Subnet) 사용량이 전월 대비 34% 증가하는 등 실질적인 유틸리티가 확장되고 있다.

단순한 투기적 자산을 넘어 실제 AI 연산과 모델 학습이 일어나는 인프라로서의 가치를 증명하고 있는 셈이다. 이러한 기술적 배경은 상장과 같은 이벤트가 발생했을 때 가격 하방 지지선을 더욱 단단하게 만드는 요인이 된다.

2026년 AI 메타의 재점화와 반감기 효과

거시적인 관점에서 볼 때, 2026년은 AI 섹터 암호화폐들에게 중요한 해가 될 전망이다. 비트텐서는 지난 2025년 12월 첫 번째 반감기를 거치며 일일 발행량이 7,200개에서 3,600개로 절반 수준으로 줄어들었다. 공급은 줄어드는 반면, 이번 업비트 상장처럼 신규 유동성 공급원은 늘어나는 ‘공급 쇼크’ 구간에 진입한 상태다.

또한, 월드코인(WLD)이나 렌더(RENDER)와 같은 주요 AI 토큰들이 동반 강세를 보이면서 섹터 전반에 자금이 순환되고 있다는 점도 긍정적이다. 전문가들은 AI 기술의 실질적인 상용화가 가속화됨에 따라, 인프라 계층의 대장주 격인 비트텐서가 기관 투자자들의 포트폴리오에서 차지하는 비중이 더욱 높아질 것으로 내다보고 있다.

향후 관전 포인트: 지지선 182달러와 저항선 205달러

비트텐서의 향후 행보에서 가장 중요한 구간은 182~185달러의 지지선이다. 만약 이 구간을 성공적으로 방어한다면 업비트 상장으로 확보된 신규 유동성이 실질적인 매수세로 흡수되었다는 강력한 증거가 된다. 이 경우 다시 한번 200달러 탈환을 시도하며 242달러 고지까지 노려볼 수 있는 기술적 토대가 마련된다.

반면, 205달러 이상의 가격대에서 시장의 안착이 이루어지지 않고 다시 밀려난다면 이번 랠리는 단기적인 변동성 이벤트에 그칠 위험이 있다.

하지만 업비트 상장으로 인해 아시아 지역의 기관 및 개인 투자자들의 접근성이 획기적으로 개선된 만큼, 장기적으로는 비트텐서의 시장 지배력이 한 단계 도약하는 계기가 될 것이라는 데에 전문가들의 의견이 일치하고 있다.

한편, 비트텐서와 같은 혁신적인 프로젝트의 초기 선점이 가져다주는 수익 잠재력에 주목한다면 제2의 TAO 코인을 꿈꾸는 차세대 유망주들을 눈여겨볼 필요가 있다. 현재 시장에서 가장 뜨겁게 주목받고 있는 프리세일 초기 투자 기회들을 함께 확인해보자.

코인스피커 편집팀이 엄선한 코인 프리세일 목록

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.