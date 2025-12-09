테더 USDT, 아부다비 글로벌 마켓서 다중 체인 공식 승인… 중동 진출 본격화

핵심 내용

ADGM이 9개의 추가 블록체인 네트워크에서 발행되는 테더의 USDT를 규제된 용도로 사용할 수 있도록 승인했다.

이번 조치는 2024년 10월 초기 승인에 이은 것으로, FSRA와의 수개월 간의 규제 준수 협력 끝에 이루어진 성과다.

테더는 이번 승인과 함께 UAE 디르함 연동 스테이블코인 출시 계획 및 현지 부동산 결제 파트너십을 통해 중동 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

세계 최대 스테이블코인 발행사 테더(Tether)는 자사의 대표 스테이블코인인 USDT가 아부다비 글로벌 마켓(ADGM)으로부터 ‘승인된 법정화폐 연동 토큰(Accepted Fiat-Referenced Token, AFRT)’으로 공식 인정받았다고 발표했다.

이번 승인은 단일 블록체인이 아닌, 다수의 네트워크를 포괄하는 다중 체인 승인이라는 점에서 의미가 크다. 승인 대상에는 앱토스(Aptos), 셀로(Celo), 코스모스(Cosmos), 니어(Near), 폴카닷(Polkadot), 테조스(Tezos), 톤(TON), 트론(TRON)을 비롯해, 한국의 클레이튼과 핀시아가 통합된 카이아(Kaia)까지 포함되었다. 이에 따라 ADGM의 라이선스를 보유한 금융 기관들은 해당 9개 블록체인 네트워크상에서 발행된 USDT를 활용해 규제된 금융 활동을 합법적으로 수행할 수 있게 됐다.

이번 결정은 테더가 앞서 승인받았던 이더리움(Ethereum), 솔라나(Solana), 아발란체(Avalanche) 기반 USDT에 이어 적용 범위가 대폭 확대된 조치다. 이로써 테더는 현재 운용 중인 거의 모든 주요 블록체인 환경에서 ADGM의 규제 지위를 확보하게 됐으며, 이는 테더의 글로벌 규제 준수 체계가 한 단계 더 도약했음을 보여주는 사례로 평가된다.

ADGM, 글로벌 디지털 금융 규제 중심지로 부상

아부다비 글로벌 마켓은 아랍에미리트(UAE)의 핵심 규제 금융 지구이자, 디지털 자산 관련 규제의 허브 역할을 수행하는 기관이다. 산하의 금융 서비스 규제 기관(FSRA)은 가상 자산 사업자에 대한 라이선스 발급과 감독을 총괄하며, 금융 혁신을 장려하되 강력한 규제 준수와 투자자 보호를 동시에 추구하는 엄격한 기준을 적용하고 있다.

이번 USDT의 승인 역시 테더와 FSRA 간 수개월에 걸친 긴밀한 협력의 결과물이다. 테더가 ADGM이 요구하는 높은 수준의 투명성과 규제 기준을 충족했음을 입증한 것이다. 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino) 테더 CEO는 발표를 통해 이번 결정이 “규제된 디지털 자산을 통해 금융 포용성과 혁신을 동시에 추구하는 두 기관의 공통된 목표를 보여주는 사례”라고 강조했다.

2024년부터 이어진 규제 승인, 제도권 안착 가속화

테더는 지난 2024년 10월, ADGM의 규제 프레임워크 내에서 가상 자산으로 처음 인정받으며 중동 시장 진출의 교두보를 마련했다. 당시에는 이더리움, 솔라나, 아발란체 네트워크 기반의 USDT만이 승인 대상이었다. 이번 결정은 기존 승인을 다중 체인으로 확장한 것으로, USDT의 활용 범위를 기술적으로나 규제적으로나 크게 넓혔다는 데 의의가 있다.

2025년 11월 기준, FSRA의 공식 AFRT 목록에는 USDT 외에도 5개의 다른 스테이블코인이 등재되어 있다. 이는 중동 금융 시장에서 스테이블코인이 기관 투자자와 기업들에게 실질적인 결제 및 가치 저장 수단으로 받아들여지고 있음을 방증한다.

테더의 중동 지역 확장 전략

테더는 USDT 규제 승인 외에도 중동 시장 내 영향력 확대를 위한 전략을 꾸준히 전개해왔다. 지난 2024년, 테더는 아랍에미리트 디르함(AED)에 연동된 새로운 스테이블코인을 발행할 계획을 발표하며, 지역 금융 시스템과의 긴밀한 통합 의지를 내비쳤다. 다만, 해당 프로젝트에 대해서는 현재까지 추가적인 공식 발표는 없는 상태다.

또한, 2025년 들어 테더는 ‘릴리 테크(Reelly Tech)’와 파트너십을 맺고 UAE 부동산 산업 내 스테이블코인 결제를 가속화하고 있다. 이처럼 테더는 디지털 자산의 실생활 결제 적용을 위한 파트너십을 확대하며, 지역 기반 결제 생태계 구축에도 힘을 쏟고 있다.

이번 ADGM의 결정으로 USDT는 다양한 블록체인 네트워크 간의 상호운용성을 높이고, 기관 투자자와 탈중앙화 애플리케이션(dApp)을 위한 새로운 결제 및 정산 경로를 확보하게 됐다. UAE가 디지털 자산에 대한 명확한 정책을 수립해 나가는 가운데, 테더는 이 같은 규제 프레임워크에 발 빠르게 대응함으로써 세계에서 가장 역동적인 핀테크 시장 중 하나인 중동에서 유리한 고지를 선점하게 되었다.

