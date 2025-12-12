연준 세 번째 금리 인하에 비트코인 ETF 불붙어… 암호화폐 FOMO 확산

핵심 내용

미 연준의 세 번째 연속 금리 인하로 비트코인 ETF를 중심으로 자금 유입이 나타나며 암호화폐 시장이 단기 반등했다.

금리 인하 기대는 위험자산 선호를 자극했지만, FOMO는 오래가지 못했다.

차익 실현 매물이 출회되며 시장 변동성은 다시 확대됐다.

시장에서는 연준의 추가 발언과 거시 지표를 주시하며 당분간 불안정한 흐름이 이어질 가능성에 주목하고 있다.

미국 연방준비제도(Fed)가 현지시간 기준 12월 10일 2025년 들어 세 번째 연속 기준금리 인하를 단행했다. 이는 현물 비트코인 상품으로의 자금 유입으로 이어졌다. 금리 인하로 달러와 채권의 수익 매력이 낮아지면서 일부 자금이 비트코인 등 위험자산으로 이동한 결과다.

CNBC에 따르면 연준은 기준금리를 25bp(0.25%p) 인하하면서 목표 범위를 3.5~3.75%로 조정했다. 이는 약 3년 만의 최저 수준이다. 이번 인하는 9월 17일 첫 금리 인하, 10월 29일 두 번째 인하에 이은 올해 세 번째 연속 인하다.

연준의 발표 이후 주식 시장도 강세를 보였다. 다우존스산업평균지수는 500 포인트, 약 5% 상승하는 등 주요 지수가 뚜렷한 오름세를 보였다. 완화적 통화 정책에 대한 기대가 확산되면서 전통 금융시장과 암호화폐 시장이 동시에 반응한 것으로 해석된다.

암호화폐 시장 역시 단기 반등세를 보였다. 비트코인은 9만 4,000달러를 돌파했고 이더리움은 3,440달러까지 오르며 단기 고점을 기록했다.

현물 비트코인 ETF에도 자금이 유입됐다. 파사이드(Farside) 데이터에 따르면 이날 현물 BTC ETF에는 총 2억 2,350만 달러의 순유입이 발생했다. 이 가운데 블랙록의 IBIT에 1억 9,290만 달러, 피델리티의 FBTC에 3,060만 달러가 각각 유입한 것으로 집계됐다.

FOMO 다시 확산, 투자자들 또 한 번 흔들려

이번 금리 인하 소식은 투자자들 사이에서 ‘포모(FOMO·기회를 놓칠까 두려워하는 심리)’를 다시 자극했다. 이 같은 심리는 단기 추격 매수와 ETF 자금 유입으로 이어지며 가격 변동성을 키울 수 있다.

일반적으로 미국 금리가 낮아지면 현금과 채권의 수익률이 떨어지면서 암호화폐와 주식 같은 위험자산의 상대적 매력이 커진다. 이런 환경은 투자자들이 보다 공격적인 자산으로 자금을 이동시키는 계기로 작용한다.

실제로 같은 날 강한 비트코인 ETF 자금 유입이 나타난 것은 일부 투자자들이 이번 금리 인하를 비트코인 투자 비중을 늘릴 신호로 받아들였음을 보여준다.

다만 샌티먼트(Santiment)의 데이터에 따르면 이러한 포모 심리는 오래가지 못했다. 시장의 과열된 기대감은 빠르게 식었으며 단기적으로 투자자들이 다시 한 번 변동성에 노출된 모습이 나타났다. 과거에도 급등 이후 차익 실현 매물이 출회되며 가격 조정이 이어진 사례가 적지 않았다.

🇺🇸 For the third consecutive FOMC meeting, US interest rates have been cut by 25bps. Initially, retail enjoyed some nice gains from the news. But as always, when euphoria hit, the FOMO burned many. We take a look at what it all means. 👇https://t.co/AHCTWTao0A pic.twitter.com/6tf6SxF8In — Santiment (@santimentfeed) December 11, 2025

CNBC 보도에 따르면 연준 내부에서는 인플레이션을 억제하기 위한 정책 방향을 두고 여전히 이견이 분분하다. 미국 경제 성장 둔화와 맞물려 시장의 혼선을 키우고 변동성을 확대할 수 있다는 우려로 이어지고 있다.

특히 기준금리가 이미 3년 만에 최저 수준까지 내려온 상황에서, 향후 경기 상황이 급격히 악화될 경우 연준이 추가로 금리를 인하할 수 있는 여지가 제한적이라는 점도 부담 요인으로 지목된다.

우려가 확산되자 일부 트레이더들은 향후 변동성 확대를 염두에 두고 디지털 자산을 선제적으로 매도했다. 코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면 글로벌 암호화폐 시가총액은 2.66% 감소한 3조 800억 달러로 줄어들었다.

현재 비트코인은 9만 2000달러 선에서 거래되고 있으며, 이더리움은 다시 3,200달러대로 내려온 상태다. 시장에서는 당분간 연준의 추가 발언과 거시 지표에 따라 변동성이 이어질 가능성에 무게를 두고 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.