이더리움·알트코인 수요 급증… ‘알트코인 시즌’ 신호일까?

핵심 내용

암호화폐 시장 변동성은 알트시즌이 다가오고 있음을 시사한다.

이더리움의 월간 탈중앙화 거래소 거래량은 1,400억 달러를 돌파했다.

온체인 활동 강화는 더 많은 사용자가 유입되고, 디파이 전반의 활용도가 확대되고 있음을 보여준다.

암호화폐 시장은 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)과 같은 주요 자산을 포함하여, 지난 한 달 동안 높은 변동성을 보였다.

전체적으로 비트코인 가격은 지난 30일 동안 6% 하락한 반면, 이더리움 가격은 같은 기간 동안 22% 상승했다.

이러한 가격 변동성으로 인하여 암호화폐 시장에서 수십억 달러 규모의 손실이 발생했다. 하지만 디파이라마(DefiLlama) 자료에 따르면 이더리움의 월간 탈중앙화 거래소(DEX) 거래량은 8월에 1,400억 달러(약 1,954조 원)를 돌파하며 신기록을 세웠다.

2025년 8월 거래량은 2021년 5월에 기록했던 역대 최고 월간 거래량인 1,176억 달러(약 1,641조 원)를 크게 웃도는 수준이다.

또한 거래량 증가세는 가격 변동성으로 거래소에서 투자자들의 포지션이 대규모로 청산됐음에도 불구하고, 암호화폐 시장 내 유동성과 투자자 신뢰가 여전히 견고하다는 것을 보여준다.

활발한 온체인 활동

온체인 활동이 활발하다는 것은 디파이(DeFi) 프로토콜의 활용도가 높아졌다는 것을 보여주며, 중앙화 거래소(CEX)에서 탈중앙화 거래소로 자금이 이동할 수 있는 가능성도 시사한다. 이는 또한 다수의 소규모 알트코들이 중앙화 거래소에 상장되어 있지 않는 경우가 많기 때문에, 알트코인에 대한 투자자들의 관심이 증가하고 있다는 것을 의미하기도 한다.

이를 뒷받침하듯, 디파이라마에 따르면 최근 30일 동안 디파이 거래 가운데 가장 많은 거래량을 기록한 곳은 이더리움 기반 탈중앙화 거래소인 유니스왑(Uniswap)으로, 거래 규모는 765억 달러(약 1,067조 원)에 달했다.

코인마켓캡(CoinMarketCap) 자료에 따르면, 알트코인 시즌 지수는 지난 두 달 동안 24에서 58로 상승했다. 해당 지표는 최근 투자자들과 트레이더들이 비트코인보다 알트코인에 더 집중하고 있다는 것을 보여준다.

만약 예상치 못한 거시경제적인 충격이 없다면, 이더리움을 비롯한 알트코인들이 앞으로 몇 달 동안 2021년 알트코인 시즌과 비슷하게 투자자들의 관심을 집중적으로 받을 가능성이 높다.

