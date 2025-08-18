비트마인, 저가 매수 전략으로 이더리움 보유고 약 130만 ETH로 확대

핵심 내용

톰 리(Tom Lee)의 비트마인 이머전 테크놀로지가 저가 매수 전략에 나서며 이더리움 109,485개를 추가로 확보했다.

현재 비트마인의 총 보유량은 1,297,093 ETH로, 약 56억 8천만 달러 규모에 이른다.

비트마인은 더 많은 이더리움을 매입하기 위해 자사 주식 프로그램 규모를 50억 달러에서 245억 달러로 크게 늘렸다.

다른 투자자들이 이더리움(ETH) 하락을 걱정하는 동안, 톰 리의 비트마인 이머전 테크놀로지(BitMine Immersion Technology)는 오히려 저가 매수에 나섰다.

블록체인 분석 플랫폼 룩온체인(Lookonchain)에 따르면, 비트마인은 최근 106,485 ETH를 추가 매입했다. 이번 거래로 비트마인의 이더리움 보유량은 기업 보유분 중에서도 손꼽히는 규모로 더욱 커졌다.

비트마인, OTC 거래로 이더리움 포트폴리오 확대

비트마인(BitMine)이 다시 한 번 대규모 이더리움 매수에 나섰다. 최근 106,485 ETH를 추가로 확보하면서 총 보유량은 1,297,093 ETH에 이르렀다.

현재 시세(약 4,384.05달러)를 기준으로 환산하면, 이번 매수 금액은 약 4억 6,683만 달러, 전체 보유 자산 가치는 약 56억 8천만 달러에 달한다.

이번 매수는 비트코인(BTC) 채굴 기업인 비트마인이 최근 이어가고 있는 이더리움 집중 전략의 연장선으로 보인다.

회사는 대규모 장외거래(OTC)를 비롯해 갤럭시 디지털(Galaxy Digital), 팔콘X(FalconX), 비트고(BitGo) 등 주요 중개업체를 통한 직접 거래 방식으로 물량을 확보한 것으로 알려졌다.

한편, 시장에서는 정체가 드러나지 않은 고래 투자자가 약 92,899 ETH(약 4억 1,500만 달러 상당)를 매입한 정황도 포착됐다. 이 투자자는 크라켄(Kraken) 거래소에서 자금을 인출하기 전 세 개의 신규 지갑을 개설해, 장기 보유 전략을 염두에 두고 있다는 관측이 나온다.

샤프링크와 비트마인, 이더리움 가격 상승에 베팅 중

최근 주요 기관 투자자들 사이에서 이더리움(ETH) 매집 흐름이 뚜렷해지고 있다. 샤프링크(SharpLink)는 공격적인 매수 전략을 앞세워 현재 기업 보유량 기준 두 번째 자리에 올라섰다.

샤프링크가 보유 중인 이더리움은 약 728,804개로, 시가 기준 약 33억 달러에 달한다. 이 회사는 지난 6월 ETH를 주요 국고 준비 자산으로 지정하며 장기적 가치를 인정했다.

🚨 BREAKING: BITMINE BOUGHT $500M $ETH IN THE LAST 10 HOURS THEY NOW HOLD $5.8 BILLION ETH AND ARE PLANNING TO BUY ANOTHER $20 BILLION IN NEXT 3 MONTHS THIS IS GIGA BULLISH FOR ETH pic.twitter.com/tm8qUAvf7m — Rekt Fencer (@rektfencer) August 16, 2025

비트마인 역시 이더리움 확보에 속도를 내고 있다. 이를 위해 자사 주식 프로그램을 기존 50억 달러에서 245억 달러로 확대했는데, 이는 무려 다섯 배에 달하는 규모다.

비트마인은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서를 통해 ‘장내 공모(At-the-Market, ATM) 주식 프로그램’을 200억 달러 증액해 총 245억 달러로 상향했다고 밝혔다.

이번 주식 발행은 칸토르 피츠제럴드 앤드 컴퍼니(Cantor Fitzgerald & Co.)와 씽크에쿼티(ThinkEquity LLC)가 공동으로 주관한다. 총 수익의 최대 3%가 수수료로 책정되며, 주식은 NYSE 아메리칸 직접 거래를 포함한 다양한 경로를 통해 판매될 예정이다.

비트코인 하이퍼, 주목받는 차세대 레이어2 프로젝트

샤프링크와 비트마인도 이더리움에 이어 비트코인 하이퍼(HYPER)에 기관 투자자들의 밈코인 보유고에 포함될 가능성이 제기되었다. 현재 프리세일 단계에 있는 HYPER는 비트코인 네트워크를 위한 유망한 레이어2 솔루션을 제시하며 고위험·고수익을 선호하는 투자자들에게 새로운 기회로 부상하고 있다.

HYPER는 솔라나 블록체인과 유사한 구조를 기반으로 빠른 거래 속도와 낮은 수수료를 강점으로 앞세운다. 여기에 비트코인의 보안성을 더해 위험 선호 성향이 강한 투자자들 사이에서 빠르게 인기를 얻는 중이다. 다만 약 20시간 뒤에는 토큰 가격이 조정될 예정이므로, 좀 더 신중하게 투자 시점을 선택할 필요가 있다.

프리세일은 공식 비트코인 하이퍼 웹사이트에서 진행된다. 사용자는 베스트 월렛과 같은 호환 지갑을 연결해 ETH, BNB, USDT로 토큰을 구매하거나 신용카드를 사용할 수 있다. 이번 사전판매는 가격 인상이 임박해 있어 투자자들의 참여 속도가 관건이 될 전망이다.