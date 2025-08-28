트리하우스(TREE), 업비트 신규 상장 발표 이후 80% 이상 급등

2025년 08월 28일, 트리하우스가 업비트에 상장될 예정이다.

TREE 토큰은 오후 4시부터 업비트의 KRW, USDT, BTC 마켓에서 정식 거래가 시작될 예정이다. 지원 네트워크는 이더리움(ERC-20)이며, 업비트 측은 입금 시 반드시 네트워크와 컨트랙트 주소를 확인할 것을 공지했다.

상장 발표 직후 트리하우스의 가격은 단기간에 80% 이상 급등하며 투자자들의 주목을 받았다. 다만 급격한 가격 상승 이후 변동성이 확대될 것으로 전망돼, 단기적인 시장 흐름에 대한 주의가 요구된다.

트리하우스는 탈중앙화 고정 수익(DeFi Fixed Income) 프로토콜로, 네트워크에서 산출되는 탈중앙화 기준금리(DOR, Decentralized Overnight Rate) 를 핵심 지표로 삼아 자산을 운용한다.

사용자는 이더리움 등 자산을 예치하고 그 대가로 tAsset을 발행받는다. 이후 이 자산은 스마트컨트랙트를 통해 자동으로 실행되는 볼트(Vault) 전략에 배치되며, 이용자는 별도의 추가 관리 없이 장기적이고 안정적인 수익을 기대할 수 있다.

트리하우스의 등장은 전통 금융의 금리 개념을 블록체인 환경에 접목한 시도로 평가된다. 업계에서는 이번 업비트 상장이 프로젝트의 초기 유동성을 확대하고, 국내 투자자 인지도를 높이는 계기가 될 것으로 보고 있다.

스테이킹을 통한 추가 수익을 제공하는 신규 상장 예정 코인

트리하우스(TREE)의 업비트 상장 이후, 투자자들 사이에서는 스테이킹이나 스마트컨트랙트를 통해 추가 수익을 창출할 수 있는 차세대 코인에 대한 관심이 높아지고 있다.

이러한 흐름 속에서 최근 주목받는 프로젝트 중 하나가 바로 베스트 월렛 토큰(BEST)이다.

베스트 월렛 토큰은 글로벌 시장에서 가장 빠르게 성장 중인 비수탁형 지갑 베스트 월렛의 네이티브 토큰으로, 현재 사전판매 단계에서만 이미 150만 달러 이상의 투자금을 유치하며 두각을 드러내고 있다.

해외 커뮤니티에서도 높은 관심을 받으며 활발한 논의가 이어지고 있으며, 현재 베스트 월렛 토큰의 스테이킹 APY는 88%에 달한다.

베스트 월렛은 약 110억 달러 규모의 비수탁형 지갑 시장에서 빠르게 점유율을 확대하고 있으며, 단순한 자산 보관 기능을 넘어 토큰 보유자에게 다양한 혜택을 제공한다. BEST 토큰을 일정 수량 이상 보유하거나 스테이킹에 참여하는 투자자는 향후 프리미엄 기능, 수수료 할인, 생태계 참여 리워드 등 다양한 이점을 누릴 수 있다.

업계에서는 베스트 월렛 토큰이 단순한 지갑 토큰을 넘어 스테이킹 기반 수익 모델을 강화한 프로젝트로 평가받고 있다. 이는 투자자들에게 안정성과 성장성을 동시에 제공할 수 있는 대안으로 자리 잡을 가능성이 크다.

