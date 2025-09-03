트론 전망 – 美 GDP 온체인 기록 호재, 최대 25% 상승 여력

핵심 내용

트론(TRX)은 현재 0.339달러(약 473원) 부근에서 보합세를 보이고 있다.

2025년 2분기 미국 GDP 데이터가 트론 블록체인에 기록되면서 트론 투자자들의 신뢰가 강화됐다.

한 애널리스트는 강세 전환을 전망하며 목표가를 최대 0.4229달러(약 589원)로 제시했다.

트론(Tron)의 네이티브 토큰 TRX 는 최근 암호화폐 시장 전반의 큰 변동성 속에서도 0.339달러(약 473원) 부근을 유지하고 있다. 인기 애널리스트 크립토 파텔(Crypto Patel)은 TRX가 하방 유동성을 흡수한 뒤 강세 패턴을 형성했다고 X를 통해 밝혔다.

그는 TRX가 0.3520달러(약 490원)를 돌파할 경우 단기적으로 0.3700달러(약 515원), 0.4053달러(약 565원), 나아가 0.4229달러(약 589원)까지 상승할 수 있다고 분석했다. 파텔은 트론의 유동성 구조가 다음 매수세 유입 전 강한 축적 국면을 시사한다고 덧붙였다.

$TRX Long Setup: Bullish Sweep Signals Push Toward $0.42#TRX swept downside liquidity and is showing signs of bullish displacement.

A confirmed CISD break at $0.3520 sets the stage for an upside move. Targets:

$0.3700 – External Liquidity

$0.4053 – 1 SD Level

$0.4229 – 1.5 SD… pic.twitter.com/5Exdyoc5ID — Crypto Patel (@CryptoPatel) September 1, 2025

이번 강세 심리는 미국 상무부가 2025년 2분기 국내총생산(GDP) 데이터 공개를 기록할 9개 블록체인 중 하나로 트론을 선정했다고 발표한 직후 강화됐다.

Tron has been officially selected by the U.S. Department of Commerce as one of nine blockchains to record the release of the United States’ Q2 2025 Gross Domestic Product (GDP) data. https://t.co/7d3VIBzROk — H.E. Justin Sun 👨‍🚀 (Astronaut Version) (@justinsuntron) September 1, 2025

관측통들은 미국 정부의 이번 선정이 트론을 핵심 데이터를 처리할 수 있는 기업용 블록체인으로서 신뢰도를 높여주었다고 평가한다. 특히, 트론 창립자 저스틴 선(Justin Sun)은 이번에 선정된 네트워크 중 유일한 중국계 기업가로 주목받고 있다.

발표 직후 트론은 시장 활동이 급증하며 많은 이들로부터 지금 구매하기 좋은 코인이라는 평가를 받았다. 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 트론의 24시간 거래량은 40% 급증해 6억8,700만 달러(약 9,565억 원)에 달했다.

트론 가격 전망

트론은 지난 하루 동안 큰 변동을 보이지 않았지만, 장기적인 성과는 여전히 인상적이다. 지난 1년 동안 110% 상승했으며, 8월 24일 대규모 고래 매집 속에서 0.367달러(약 511원)의 국지적 고점을 기록했다.

일간 차트에서 트론 가격은 현재 20일 단순이동평균선(SMA) 부근인 중간 볼린저 밴드(Bollinger Bands, 가격 변동성을 보여주는 지표) 약 0.339달러(약 473원) 근처에서 거래되고 있다. 이는 조정 국면을 시사하며, 하단 밴드인 0.333달러(약 464원)에서 지지력을, 상단 0.367달러(약 511원) 부근에서 저항 압력을 받고 있음을 보여준다.

현재 RSI(상대강도지수)는 8월 과매수 구간에서 식은 뒤 중립~약세 모멘텀을 시사하고 있다. 일일 종가가 0.3520달러(약 490원) 위로 마감될 경우, 트론은 0.3700달러(약 515원)까지 상승할 수 있으며, 추가 목표치는 0.4053달러(약 565원)와 0.4229달러(약 589원)로 제시된다.

한편, MACD(이동평균 수렴·확산) 지표는 단기 약세 흐름을 보여주고 있다. 시그널 라인이 MACD 라인 위로 교차했으며, 붉은색 히스토그램 막대가 확대되며 단기 하방 압력을 암시한다. 만약 트론이 0.333달러(약 464원) 지지선을 이탈할 경우, 가격은 0.320달러(약 446원)와 0.300달러(약 418원)까지 하락할 수 있다.