에릭 트럼프의 아메리칸 비트코인(ABTC), ‘비트코인 8,000개’ 쌓았지만… 주가는 94% ‘확성기 떡락’의 역설

도널드 트럼프 미국 대통령의 아들이자 비즈니스 파트너인 에릭 트럼프가 이끄는 가상자산 채굴 및 재무 다각화 기업 ‘아메리칸 비트코인 코프(NASDAQ: ABTC)’가 마침내 비트코인(BTC) 8,000개 고지를 밟았다. 현 시세 기준으로 무려 5억 400만 달러(약 6,700억 원)에 달하는 거대한 ‘코인 곳간’을 완성한 것이다.

비트코인트레저리스(BitcoinTreasuries.net)의 최신 데이터에 따르면, 이번 마일스톤 달성으로 ABTC는 마이크 노보그라츠의 갤럭시 디지털(NASDAQ: GLXY)과 윙클보스 형제의 제미니 스페이스 스테이션(NASDAQ: GEMI)을 제치고 전 세계 기업 비트코인 보유 순위 17위로 껑충 뛰어올랐다.

Thrilled to announce American Bitcoin crossing the 8,000 BTC mark! 🇺🇸 Even with crypto market volatility, I want to reiterate how we continue to differentiate ourselves, mining at a 52% profit margin in Q1 and continually adding to our treasury, all while maintaining one of the… pic.twitter.com/u7KWeaUjYO — Eric Trump (@EricTrump) July 7, 2026

에릭 트럼프는 자신의 X(옛 트위터)를 통해 “스태킹(매집)은 계속된다”며 “위대한 ABTC 팀에게 축하를 보낸다. 앞으로 전진!”이라며 자축의 샴페인을 터뜨렸다. 그는 1분기 채굴 마진이 52%에 달하며, 판관비(SG&A) 비율 역시 업계 최저 수준이라는 점을 강조하며 타 채굴 기업들과의 차별성을 과시했다.

곳간은 채웠지만… 대장 스트래티지와는 아직 하늘과 땅 차이

ABTC의 이번 성과는 가파르다. 2025년 말 기준 보유량인 5,401개에서 불과 반년 만에 8,000개로 덩치를 키웠다. 이들은 자체 채굴 시스템과 시장 직접 매수를 투 트랙으로 활용하고 있는데, 올해 1분기에만 1,620개의 BTC를 순증시켰고 이 중 절반 이상(817개)을 직접 채굴해 냈다.

하지만 코인판 기업 매집의 ‘끝판왕’이자 마이클 세일러가 구축한 스트래티지(NASDAQ: MSTR)의 아성 앞에서는 여전히 아기 걸음마 수준이다.

현재 MSTR이 보유한 비트코인은 무려 84만 3,775개로, 가치로 따지면 529억 달러를 상회한다. MSTR이 시장 유상증자(ATM) 카드를 꺼내 들며 무한 매집하는 표준 모델을 구축한 상황에서, 신생 주자인 ABTC가 이 갭을 메우기엔 아직 갈 길이 멀다는 평이다.

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“코인은 늘었는데 주가는 토막”… 화려한 트럼프 제국 뒤에 가려진 ‘주주의 눈물’

진짜 문제는 화려한 비트코인 보유량 이면에 숨겨진 처참한 재무 성적표다. 1분기 기준 비트코인 1개를 채굴하는 데 드는 총비용은 약 36,200달러로 50% 이상의 마진을 기록했다고 주장하지만, 비트코인 가격 정체와 맞물려 회사 자체는 올 1분기에만 8,180만 달러(약 1,100억 원)의 대규모 순손실을 냈다.

이로 인해 주주들의 원성은 하늘을 찌르고 있다. 2025년 9월 나스닥 IPO 이후 ABTC의 주가는 무려 94%나 폭락했다. 상장 폐지를 막기 위해 최근 15주를 1주로 묶는 극약처방까지 단행했으나, 병합 직후에도 주가가 38% 추가 조정을 받으며 시장의 냉혹한 평가를 받았다.

포브스 보도에 따르면 상장 이후 증발한 주주 가치만 5억 달러에 달하는 반면, 같은 기간 에릭 트럼프의 개인 자산은 크게 늘어 대조를 이뤘다. 이에 대해 에릭 트럼프 측은 “정치적 의도가 다분한 공격”이라며 선을 긋고 있는 상황이다.

현재 비트코인 가격은 24시간 전보다 소폭 밀린 6만 2,600달러 선에서 눈치싸움을 벌이고 있다. 시장의 시선은 6만 달러라는 강력한 지지선에 쏠려 있으며, 이 선만 깨지지 않는다면 7월 중 7만 달러 탈환도 가능하다는 낙관론이 우세하다.

과연 8,000개의 비트코인을 쟁여둔 ‘트럼프 코인 제국’이 주가 폭락이라는 사면초가 가시밭길을 벗어나 반등에 성공할 수 있을지 시장의 이목이 쏠린다.

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