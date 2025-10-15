‘트럼프 내부자’ 고래, 비트코인 3.4억 달러 규모 공매도… 변동성 확대 경고

핵심 내용

아캄 인텔리전스는 현재 약 3억 4,000만 달러 규모의 비트코인 공매도 포지션을 보유한 한 트레이더를 포착했다.

해당 투자자는 앞서 비트코인 7억 달러와 이더리움 3억 5,000만 달러를 공매도하여 2억 달러의 수익을 올렸다.

최근 암호화폐 시장에서 약 6억 2,441만 달러 규모의 청산이 발생하면서, 공매도 포지션을 보유한 투자자들이 수익을 기록했다.

비트코인(BTC) 가격 변동성이 커진 가운데, ‘트럼프 내부자 고래(Trump Insider Whale)’로 불리는 한 고래 투자자가 공매도 포지션을 확대했다.

온체인 분석 플랫폼 아캄 인텔리전스(Arkham Intelligence)에 따르면, 해당 투자자는 현재 약 3억 4,000만 달러(약 4,831억 원) 규모의 비트코인 공매도 포지션을 보유하고 있다. 아캄은 X(구 트위터)를 통해 이 투자자의 최근 거래 내역을 공개했다.

“트럼프 내부자” 고래, 2억 달러 수익 기록

아캄 측은 해당 고래 투자자가 과거에도 약 7억 달러(약 9,947억 원) 규모의 비트코인을 공매도한 뒤, 이더리움(ETH)에 대해서도 3억 5,000만 달러(약 4,973억 원) 규모로 동일한 투자 전략을 취했다고 밝혔다.

두 건의 거래는 10월 10일에 암호화폐 시장이 급락하기 직전에 일어났으며, 당시 암호화폐 시장에서 약 190억 달러(약 27조 원)가 증발했다. 이 하락장으로 인해 해당 고래 투자자는 약 2억 달러(약 2,842억 원)의 수익을 기록한 것으로 알려졌다.

온체인 데이터에 따르면, 그는 최근 HL 거래소에 4,000만 달러(약 568억 원) 규모의 USDC 코인을 입금한 뒤 비트코인 1억 2,700만 달러(약 1,804억 원) 규모를 공매도했다. 현재 기준으로 미실현 손익은 500만 달러(약 71억 원)다. 총 비트코인 공매도 규모는 3억 4,000만 달러(약 4,831억 원)에 달한다.

BREAKING: TRUMP INSIDER WHALE IS NOW SHORT $340M $BTC The HyperUnit Bear Whale who shorted $700M of $BTC and $350M of $ETH right before Friday’s market crash (making ~$200M total) just deposited $40M USDC to HL and shorted another $127M $BTC. He is now short $300M $BTC and has… pic.twitter.com/b2rpzmkofZ — Arkham (@arkham) October 13, 2025

이러한 거래 타이밍은 투자자들 사이에서 내부 정보를 활용했을 가능성에 대한 의혹을 불러일으키고 있다.

현재까지 해당 의혹이 확인된 바는 없으며, 비트코인 가격은 24시간 기준 0.76% 하락한 11만 3,520달러(약 1억 6,131만 원)다.

시가총액은 2조 2,600억 달러(약 3,211조 4,600억 원), 24시간 거래량은 930억 5,000만 달러(약 132조 2,340억 원)로 회복세를 보이고 있다.

암호화폐 시장 청산 규모 6억 2,441만 달러 돌파

한편, 최근 암호화폐 시장에서 6억 2,441만 달러(약 8,873억 원) 규모의 청산이 일어났다. 24시간 동안 약 21만 3,938명의 트레이더들이 포지션을 청산당했으며, 단일 기준으로 최대 규모의 청산은 OKX 거래소에서 발생했다.

비트코인, 이더리움, 솔라나(SOL), 도지코인(DOGE), 리플(XRP) 등 주요 암호화폐들은 시장의 변동성에 영향을 받았다.

해당 과정에서 공매도 포지션을 보유한 투자자들은 수익을 거둔 반면, 롱 포지션을 유지한 투자자들은 큰 손실을 입었다. 예를 들어, 이더리움 롱 포지션 청산 규모는 1억 777만 달러(약 1,534억 원)에 달했으며, 숏 포지션 손실은 약 7,981만 달러(약 1,133억 원) 수준에 그쳤다.

또한 비트코인 청산 규모는 1억 2,598만 달러(약 1,789억 원)에 달했으며, 그 중 롱 포지션 투자자들은 9,579만 달러(약 1,360억 원) 규모의 손실을 기록했다.

이러한 추세가 이어진다면, 트럼프 내부 고래는 수익률이 상승할 가능성이 높다.

