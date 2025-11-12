오피셜트럼프(TRUMP) 전망 – 트럼프 국민 배당 소식에 트럼프 코인 급등… 밈코인 부활의 신호탄인가?

오피셜 트럼프(TRUMP) 토큰은 지난 일주일새 10% 이상 급등해 9.50 달러(약 1만 2,613 원)를 기록하며 10월 말 이후 최고가를 경신했다.

TRUMP 토큰의 시가총액은 17억 달러(약 2조 4,934억 원)로 급등하며, 펌프펀(PUMP)을 제치고 다섯 번째로 큰 밈코인으로 올라섰다.

그러나 이번 강한 반등에도 불구하고, TRUMP는 2025년 초 시바이누(SHIB)를 일시적으로 제쳤을 당시 기록한 145억 달러(약 21조 2,672억 원) 시가총액에는 여전히 크게 못 미치고 있다.

오피셜 트럼프(TRUMP) 가격 분석: 6 달러 지지선 유지, 장기 목표는 28 달러

일간 차트에 따르면 오피셜 트럼프(TRUMP) 토큰은 장기 하락 채널을 돌파하며 추세 전환 가능성을 나타내고 있다.

토큰은 약 8.42 달러(약 1만 2,350 원) 부근에서 거래되고 있으며, 단기 지지선은 약 6.00 달러(약 8,801 원) 구간으로, 과거에도 매집 지지선으로 작용했던 중요한 수준이다.

만약 가격이 이 구간 위를 유지하지 못할 경우, 약 5.30 달러(약 7,775 원)까지 조정될 가능성이 있으며, 이는 현재가 대비 약 36% 하락에 해당한다.

반면, 하락 쐐기형 패턴을 상향 돌파할 경우 강한 상승 랠리가 전개될 수 있다.

다음 저항선은 약 12.50 달러(약 1만 8,336 원) 부근에 위치하며, 장기 목표가는 약 28 달러(약 4만 1,062 원)로 설정되어 있다. 이는 현재가 대비 약 230%의 상승 여력을 의미한다.

RSI(상대강도지수)는 59 수준으로 매수세가 여전히 우위를 점하고 있음을 나타내며, MACD(이동평균 수렴·확산 지표) 역시 약세 신호 없이 강세 구간을 유지하고 있다.

이 두 지표를 종합하면, 현재 모멘텀은 여전히 강세장 편에 있으며, 현 상승 추세가 이어질 가능성이 높다는 분석이 제시된다.

오피셜 트럼프(TRUMP), 다음 밈코인 랠리를 이끌 수 있을까?

트럼프 대통령의 높은 관세 인상과 국내 배당 확대 등 정책 기조는 트럼프 일가와 공식적으로 연계된 밈코인 오피셜 트럼프(TRUMP)에 호재로 작용할 수 있다.

비트코인(BTC) 도미넌스가 안정 국면에 접어들고 유동성이 알트코인 전반으로 확산되면서, 강력한 내러티브를 가진 밈코인들이 시장에서 두각을 나타낼 가능성이 높다. TRUMP는 그중 대표적인 밈 암호화폐로 평가된다.

오피셜 트럼프(TRUMP)가 촉발한 밈코인 열풍 – 차세대 강자로 부상한 맥시 도지(MAXI)

오피셜 트럼프(TRUMP) 토큰의 상승세와 함께, 트레이딩의 역동성과 헬스 문화의 규율을 결합한 밈코인 맥시 도지(MAXI)가 주요 소셜 플랫폼 전반에서 빠르게 주목받고 있다.

맥시 도지는 대형 고래 투자자들과 고자산가들이 주도하는 시장에서 소액 투자자들에게 연대감과 자신감을 부여하는 것을 목표로 하고 있다.

커뮤니티의 강력한 지지 속에, 맥시 도지는 현재 진행 중인 사전 판매에서 이미 390만 달러(약 57억 1,935만 원) 이상을 모집했다.

맥시 도지는 이더리움(Ethereum) 기반의 ERC-20 토큰으로, 한정된 공급량을 통해 희소성과 장기적 가치 상승을 추구한다.

보유자는 맥시 도지를 스테이킹함으로써 수동적 보상을 얻는 동시에, 독점적인 트레이딩 토너먼트와 이벤트에 참여할 수 있는 권한을 부여받는다.

맥시 도지는 단순한 밈코인을 넘어, 보유자들이 전략과 인사이트를 활발히 공유하며 함께 수익을 극대화하는 견고한 트레이딩 커뮤니티를 구축하고 있다.

연 77%의 스테이킹 보상이 제공되는 가운데, 맥시 도지 가격은 약 17시간 후 인상이 예정되어 있다.

현재 가격인 0.0002675 달러(약 0.39 원)에 토큰을 확보하려면, 공식 맥시도지 사전 판매 웹사이트에 접속해 베스트 월렛(Best Wallet)과 같은 호환 가능한 지갑을 연결하면 된다.

이후 암호화폐 또는 신용·직불카드를 이용해 몇 번의 클릭만으로 구매를 완료할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.