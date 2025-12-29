자포리자 원전, 비트코인 채굴 거점 되나…미·러·우 협상 난항

핵심 내용

미국은 비트코인 채굴을 위해 자포리자 원자력발전소를 공동 관리·운영하는 방안을 제안했다.

해당 제안은 약 4년에 가까워진 러시아-우크라이나 전쟁과 관련된 진행 중인 평화 협상의 일부다.

비트코인 채굴 산업은 미국, 프랑스, 중국 등 여러 국가에서 전 세계적으로 주목을 받고 있다.

미국은 분쟁 지역인 자포리자 원자력발전소(ZNPP)를 비트코인(BTC) 채굴에 활용하는 방안에 관심을 표명했다. 이는 러시아-우크라이나 전쟁과 관련된 진행 중인 평화 협상안의 일부로 제안된 것이다.

미국, 비트코인 채굴 확대 추진

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 최근 일부 미국 기업인들과의 회동 이후 관련 세부 내용을 공개했다. 러시아 매체 코메르산트(Kommersant)의 보도에 따르면, 미국은 자포리자 원자력발전소에 암호화폐 채굴 시설을 구축하는 방안에 관심을 보였다.

보도에 따르면, 이 제안은 진행 중인 미국·러시아 협상의 일부로, 양측은 우크라이나에 대한 전력 공급 문제도 함께 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

유럽 최대 규모의 원자력발전소인 자포리자 원자력발전소는 우크라이나의 전력 공급과 전력망 안정성에서 핵심적인 역할을 해왔다. 해당 시설은 드니프로강 좌안에 위치한 에네르호다르 인근에 자리하고 있다.

러시아는 우크라이나에서 군사 작전이 시작된 직후인 2022년 3월 해당 원자력발전소를 장악했다. 이후 발전소는 러시아 국영 원자력 기업 로사톰(Rosatom) 산하의 로스에네르고아톰(Rosenergoatom JSC)으로 관리 권한이 이전됐으며, 평화 협상 과정에서 반복적으로 주요 쟁점으로 떠올랐다. 현재 발전소의 소유권과 전력 분배를 둘러싸고 여러 상충되는 제안이 제기되고 있다.

코메르산트에 따르면, 미국은 우크라이나를 배제한 채 러시아와 공동 관리 체제를 구축하는 방안을 제안한 것으로 전해졌다. 반면 BBC 보도에 따르면, 미국은 러시아·우크라이나·미국 3개국이 동등한 지분으로 공동 운영하는 안도 제시했으나, 우크라이나 정부는 이에 동의하지 않은 것으로 알려졌다.

이에 대해 우크라이나는 자포리자 원자력발전소 운영을 위해 미국과 50대 50의 합작 법인을 설립하자는 역제안을 내놓았다. 이 제안에 따르면, 우크라이나는 발전소 전력 생산량의 50%를 공급받고, 나머지 전력은 미국이 독립적으로 배분하게 된다.

각국, 비트코인 채굴 참여 확대

한편 비트코인의 높은 변동성에도 불구하고, 올해 미국에서는 비트코인 채굴 사업이 확대되고 있다. 특히 1월에는 그레이스케일(Grayscale)이 비트코인 채굴 생태계를 지원하기 위해 비트코인 마이너스 ETF(Bitcoin Miners ETF)를 출시했다.

프랑스 역시 비트코인 채굴 분야로의 확장을 추진했다. 프랑스 정부는 5개년 비트코인 채굴 계획을 수립했으며, 해당 산업을 통해 약 1억 5,000만 달러(약 2,151억 원)의 수익을 창출할 것으로 예상하고 있다.

중국에서도 비트코인 채굴이 조용히 재개되고 있다. 베이징이 모든 암호화폐 채굴을 금지한 지 4년이 지난 시점이다. 앞선 코인스피커(Coinspeaker) 보도에 따르면, 중국은 10월 말 기준 전 세계 해시레이트의 14%를 회복하며 세계 3위 수준에 올라선 것으로 나타났다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.