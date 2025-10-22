WEEX 거래소, 신규 선물 거래자 대상 최대 30,000 USDT 보너스 이벤트 진행

글로벌 암호화폐 거래소 윅스(WEEX)가 최근 신규 이용자를 대상으로 한 대규모 보너스 이벤트를 선보였다. 단순한 가입 혜택으로 끝나는 것이 아니라, 실제 거래 활동에 따라 보상이 점점 더 커지는 방식이다.

첫 입금만으로도 웰컴 보너스를 받을 수 있고, 일정 거래량을 달성하면 최대 3만 USDT 규모의 추가 보상이 지급되어 다양한 수준의 투자자들에게 매력적인 기회를 제공한다.

WEEX 거래소란?

윅스(WEEX)는 전 세계 620만 명 이상이 사용하는 대표적인 암호화폐 선물 거래 플랫폼이다. 직관적이면서도 안정적인 거래 환경을 제공해 초보자부터 전문가까지 누구나 쉽게 디지털 자산 선물 거래를 시작할 수 있다.

현재 윅스는 신규 이용자를 대상으로 한정 기간 프로모션을 진행 중이다. 가입 후 처음으로 100 USDT 이상을 입금하면 선물 거래에 사용할 수 있는 50% 보너스가 지급된다. 100 USDT를 입금하면 50 USDT가 추가로 지급되며, 보너스는 첫 입금일로부터 30일 동안 사용할 수 있다. 다만 입금액을 3일 연속 유지해야 보너스가 전액 활성화된다.

여기에 거래 보상 프로그램도 더해진다. 일정 거래량을 달성하면 등급별 리워드가 주어지고, 누적 거래량이 많을수록 최대 30,000 USDT의 추가 보너스를 받을 수 있다. 신규 이용자는 첫 입금만으로도 보너스를 받아 글로벌 트레이더들이 사용하는 수준의 선물 거래 환경을 직접 체험할 수 있다.

신규 선물 거래 이용자 대상 최대 30,000 USDT 제공

플랫폼은 현재 신규 이용자를 대상으로 보너스 이벤트를 진행 중이다. 가입 후 온체인으로 처음 100 USDT 이상 입금하면 입금액의 50%가 선물 트레이딩 보너스로 지급된다. 보너스를 받으려면 순입금액을 3일 연속 유지해야 하고, 계정 등록 후 30일 안에 조건을 충족해야 한다.

거래량에 따라 추가 보상을 주는 단계별 리워드 프로그램도 운영한다. 입금 및 거래 기준을 달성하면 최대 30,000 USDT 상당의 추가 보너스를 받을 수 있다.

100 USDT 입금 + 10,000 USDT 거래 → 50 USDT 보너스

500 USDT 입금 + 20,000 USDT 거래 → 80 USDT 보너스

1,000 USDT 입금 + 100,000 USDT 거래 → 100 USDT 보너스

3,000 USDT 입금 + 500,000 USDT 거래 → 400 USDT 보너스

6,000 USDT 입금 + 1,000,000 USDT 거래 → 600 USDT 보너스

10,000 USDT 입금 + 5,000,000 USDT 거래 → 800 USDT 보너스

거래 누적액이 늘어날수록 보상 규모도 커진다. 예를 들어 총 거래량이 10,000,000 USDT에 도달하면 1,000 USDT의 보너스를 받을 수 있고, 추가 미션을 완료하면 최대 27,870 USDT의 리워드가 더해진다.

보너스 지급 관련 이용 약관 온체인 입금만 인정되며, 동일 이용자 간 내부 계정 이체는 보너스 자격에 포함되지 않는다. 거래량은 마진 × 레버리지 기준으로 계산되고, 수수료가 발생하지 않는 주문은 거래량에 포함되지 않는다. USDC/USDT 및 EUR/USDT 페어는 보너스 계산에서 제외된다. 보너스 자금은 선물 트레이딩 전용으로만 사용할 수 있으며, 마진, 수수료, 손실 상쇄, 펀딩비 결제 등에 활용할 수 있다. 보너스를 받은 뒤 계정에서 자산을 출금하기 전에 반드시 보너스를 소진해야 하며, 미사용 시 보너스는 자동 취소된다. 보너스 및 쿠폰은 지급 후 7일 이내에 사용해야 하며, 기한이 지나면 소멸된다. 윅스는 보너스 남용, 중복 계정, 비정상 거래 행위를 탐지할 경우 보너스를 무효화할 권리를 가진다. 계정 정보와 IP 지역이 일치하지 않을 경우 KYC 인증을 요구할 수 있으며, 인증 완료 후 보상이 지급된다. 모든 분쟁은 영문 이용약관을 기준으로 처리되며, 프로모션의 최종 해석 권한은 윅스에 있다.

WEEX 웰컴 보너스 받는 방법

보너스 수령 절차는 다음과 같다:

WEEX 공식 웹사이트나 앱에서 회원가입을 완료한 뒤, 온체인으로 100 USDT 이상을 입금한다. 3일 동안 최소 잔고 100 USDT를 유지한다. 총 거래량이 10,000 USDT에 도달하면 이벤트 페이지에서 ‘클레임(Claim)’ 버튼을 눌러 보너스를 즉시 지급받을 수 있다.

추가로, 계정에 전화번호와 이메일을 연동하면 10~100 USDT 상당의 쿠폰이 지급된다. 이 쿠폰은 거래 수수료나 카피 트레이딩 수수료 차감용으로 사용할 수 있으며, 지급 후 7일 이내 사용하지 않으면 자동으로 소멸된다.

선물 거래 투자자를 위한 거래소, WEEX

이번 프로모션은 평소처럼 거래하면서 자연스럽게 추가 보상을 받을 수 있는 프로그램이다. 신규 이용자는 첫 입금만으로 웰컴 보너스를 받아 선물 거래를 시작할 수 있고, 활발하게 거래하는 트레이더는 최대 30,000 USDT 규모의 리워드를 받을 수 있다. 각자의 거래 스타일에 맞춰 혜택을 선택할 수 있다는 점이 가장 큰 장점이다.

윅스는 현물, 선물, 카피 트레이딩을 모두 지원하는 글로벌 거래소로, 최대 400배 레버리지를 제공하는 USDT-M 무기한 선물 상품을 운영한다. 온체인 입금이나 P2P 거래를 통해 간편하게 자산을 충전할 수 있으며, 법정화폐 결제도 가능하다. 단, 법정화폐 입금은 50% 보너스 지급 대상에서 제외된다. 윅스는 미국과 캐나다 등 주요 국가의 라이선스를 보유하고 있으며, 현재 160개국 이상에서 서비스를 제공하고 있다.

