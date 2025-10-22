WEEX 거래소, 신규 선물 거래자 대상 최대 30,000 USDT 보너스 이벤트 진행

본 작가는 암호화폐에 대한 기술적 부분과 시장의 흐름을 누구보다 깊이 이해하고, IT 산업과 블록체인 기술에 대한 오랜 경험을 바탕으로 명확하고 통찰력 있는 인사이트를 제공하는 콘텐츠 전문가입니다. 컴퓨터 엔지니어링을 전공한 후 북미 자산운용사에서 IT 기반 디지털 자산 분석가로 활동하며 실제 투자 전략에 블록체인 기술을 접목하는 프로젝트를 주도한 경력을 보유하고 있습니다. 이후 암호화페 전문 미디어인 코인스피커에서 글로벌 시장에서 주목받는 기술 기반의 프로젝트, 특히 최신 프리세일, 탈중앙화 금융, 웹3 개발 동향에 대한 기사 집필을 주로 담당하고 있습니다.
글로벌 암호화폐 거래소 윅스(WEEX)가 최근 신규 이용자를 대상으로 한 대규모 보너스 이벤트를 선보였다. 단순한 가입 혜택으로 끝나는 것이 아니라, 실제 거래 활동에 따라 보상이 점점 더 커지는 방식이다.
첫 입금만으로도 웰컴 보너스를 받을 수 있고, 일정 거래량을 달성하면 최대 3만 USDT 규모의 추가 보상이 지급되어 다양한 수준의 투자자들에게 매력적인 기회를 제공한다.
WEEX 거래소란?
윅스(WEEX)는 전 세계 620만 명 이상이 사용하는 대표적인 암호화폐 선물 거래 플랫폼이다. 직관적이면서도 안정적인 거래 환경을 제공해 초보자부터 전문가까지 누구나 쉽게 디지털 자산 선물 거래를 시작할 수 있다.
현재 윅스는 신규 이용자를 대상으로 한정 기간 프로모션을 진행 중이다. 가입 후 처음으로 100 USDT 이상을 입금하면 선물 거래에 사용할 수 있는 50% 보너스가 지급된다. 100 USDT를 입금하면 50 USDT가 추가로 지급되며, 보너스는 첫 입금일로부터 30일 동안 사용할 수 있다. 다만 입금액을 3일 연속 유지해야 보너스가 전액 활성화된다.
여기에 거래 보상 프로그램도 더해진다. 일정 거래량을 달성하면 등급별 리워드가 주어지고, 누적 거래량이 많을수록 최대 30,000 USDT의 추가 보너스를 받을 수 있다. 신규 이용자는 첫 입금만으로도 보너스를 받아 글로벌 트레이더들이 사용하는 수준의 선물 거래 환경을 직접 체험할 수 있다.
신규 선물 거래 이용자 대상 최대 30,000 USDT 제공
플랫폼은 현재 신규 이용자를 대상으로 보너스 이벤트를 진행 중이다. 가입 후 온체인으로 처음 100 USDT 이상 입금하면 입금액의 50%가 선물 트레이딩 보너스로 지급된다. 보너스를 받으려면 순입금액을 3일 연속 유지해야 하고, 계정 등록 후 30일 안에 조건을 충족해야 한다.
거래량에 따라 추가 보상을 주는 단계별 리워드 프로그램도 운영한다. 입금 및 거래 기준을 달성하면 최대 30,000 USDT 상당의 추가 보너스를 받을 수 있다.
- 100 USDT 입금 + 10,000 USDT 거래 → 50 USDT 보너스
- 500 USDT 입금 + 20,000 USDT 거래 → 80 USDT 보너스
- 1,000 USDT 입금 + 100,000 USDT 거래 → 100 USDT 보너스
- 3,000 USDT 입금 + 500,000 USDT 거래 → 400 USDT 보너스
- 6,000 USDT 입금 + 1,000,000 USDT 거래 → 600 USDT 보너스
- 10,000 USDT 입금 + 5,000,000 USDT 거래 → 800 USDT 보너스
거래 누적액이 늘어날수록 보상 규모도 커진다. 예를 들어 총 거래량이 10,000,000 USDT에 도달하면 1,000 USDT의 보너스를 받을 수 있고, 추가 미션을 완료하면 최대 27,870 USDT의 리워드가 더해진다.
보너스 지급 관련 이용 약관
- 온체인 입금만 인정되며, 동일 이용자 간 내부 계정 이체는 보너스 자격에 포함되지 않는다.
- 거래량은 마진 × 레버리지 기준으로 계산되고, 수수료가 발생하지 않는 주문은 거래량에 포함되지 않는다.
- USDC/USDT 및 EUR/USDT 페어는 보너스 계산에서 제외된다.
- 보너스 자금은 선물 트레이딩 전용으로만 사용할 수 있으며, 마진, 수수료, 손실 상쇄, 펀딩비 결제 등에 활용할 수 있다.
- 보너스를 받은 뒤 계정에서 자산을 출금하기 전에 반드시 보너스를 소진해야 하며, 미사용 시 보너스는 자동 취소된다.
- 보너스 및 쿠폰은 지급 후 7일 이내에 사용해야 하며, 기한이 지나면 소멸된다.
- 윅스는 보너스 남용, 중복 계정, 비정상 거래 행위를 탐지할 경우 보너스를 무효화할 권리를 가진다.
- 계정 정보와 IP 지역이 일치하지 않을 경우 KYC 인증을 요구할 수 있으며, 인증 완료 후 보상이 지급된다.
- 모든 분쟁은 영문 이용약관을 기준으로 처리되며, 프로모션의 최종 해석 권한은 윅스에 있다.
WEEX 웰컴 보너스 받는 방법
보너스 수령 절차는 다음과 같다:
- WEEX 공식 웹사이트나 앱에서 회원가입을 완료한 뒤, 온체인으로 100 USDT 이상을 입금한다.
- 3일 동안 최소 잔고 100 USDT를 유지한다.
- 총 거래량이 10,000 USDT에 도달하면 이벤트 페이지에서 ‘클레임(Claim)’ 버튼을 눌러 보너스를 즉시 지급받을 수 있다.
추가로, 계정에 전화번호와 이메일을 연동하면 10~100 USDT 상당의 쿠폰이 지급된다. 이 쿠폰은 거래 수수료나 카피 트레이딩 수수료 차감용으로 사용할 수 있으며, 지급 후 7일 이내 사용하지 않으면 자동으로 소멸된다.
선물 거래 투자자를 위한 거래소, WEEX
이번 프로모션은 평소처럼 거래하면서 자연스럽게 추가 보상을 받을 수 있는 프로그램이다. 신규 이용자는 첫 입금만으로 웰컴 보너스를 받아 선물 거래를 시작할 수 있고, 활발하게 거래하는 트레이더는 최대 30,000 USDT 규모의 리워드를 받을 수 있다. 각자의 거래 스타일에 맞춰 혜택을 선택할 수 있다는 점이 가장 큰 장점이다.
윅스는 현물, 선물, 카피 트레이딩을 모두 지원하는 글로벌 거래소로, 최대 400배 레버리지를 제공하는 USDT-M 무기한 선물 상품을 운영한다. 온체인 입금이나 P2P 거래를 통해 간편하게 자산을 충전할 수 있으며, 법정화폐 결제도 가능하다. 단, 법정화폐 입금은 50% 보너스 지급 대상에서 제외된다. 윅스는 미국과 캐나다 등 주요 국가의 라이선스를 보유하고 있으며, 현재 160개국 이상에서 서비스를 제공하고 있다.