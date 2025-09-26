시바이누 코인 고래, SHIB 토큰 620억개 매수 포착… 거래소 유출 급증에 상승 기대감 올라

시바이누(SHIB) 코인이 이번 주 6% 가까이 하락하며 한때 전체 암호화폐 시가총액 기준 상위 20위권 밖으로 밀려났다. 전체 시장 분위기가 둔화된 가운데, SHIB 역시 단기 조정을 피하지 못했다.

그러나 온체인 데이터를 통해 확인된 고래 지갑과 스마트 머니의 움직임은 표면적인 가격 하락과는 상반된 흐름을 보여주고 있다. 특히 고래들의 대규모 매집과 거래소 이탈 현상이 동반되면서, SHIB 가격의 폭발적 반등 가능성이 조심스럽게 제기되고 있다.

고래 지갑, SHIB 620억 개 집중 매수… 한 달 새 160% 급증

블록체인 분석업체 난센(Nansen)이 공개한 자료에 따르면, 최근 SHIB를 공격적으로 매수한 고래 주소들이 포착되었다.

이들의 보유량은 지난달 385억 2천만 개에서 최근 1,005억 2천만 개로 급증했다. 단 30일 사이에 약 620억 개를 신규 매입한 셈이다. 이는 시가총액 기준 약 74만 5,000달러에 해당한다.

스마트 머니 투자자들의 SHIB 보유량도 같은 기간 동안 약 98% 급증하며 124억 6천만 개를 돌파했다. 고래 투자자와 스마트 머니의 이 같은 매집 흐름은 과거에도 강력한 상승 전환의 전조로 작용했던 바 있다.

가격 하락과 동시에 눈에 띄는 또 다른 변화는 거래소 보유량의 급격한 감소다. SHIB를 장기 보유하려는 투자자들이 거래소에서 토큰을 인출해 자가 보관 지갑으로 옮기고 있는 것이다.

현재 거래소 전체에 보관된 SHIB는 총 282조 2,300억 개로 집계된다. 이는 8월 기준 290조 개에서 약 7조 7,700억 개가 줄어든 수치다. 전문가들은 이 같은 움직임을 단기 매도보다는 장기 보유 전략의 신호로 해석하고 있으며, 시장 분석가들 역시 이러한 구조적 변화가 SHIB의 공급 부족 초래해 향후 가격 상승 압력으로 작용할 수 있다고 보고 있다.

SHIB 가격 분석: 돌파인가, 붕괴인가?

기술적으로 보면, SHIB는 현재 장기 대칭 삼각형 패턴 내에서 횡보 중이다. 이는 가격이 수렴되는 구간으로, 곧 강한 방향성 돌파가 일어날 수 있음을 암시한다.

현재 SHIB 가격은 0.00001183달러 수준에서 거래되고 있으며, 상대강도지수(RSI)는 42.12로 과매도 구간에 근접해 있다. 이동평균 수렴확산지수(MACD) 역시 아직 강한 모멘텀을 보이지 않지만, 하락세가 둔화되고 있는 양상이다.

만약 SHIB가 삼각형 상단을 상방 돌파할 경우, 가격은 0.00003787달러까지 약 308% 상승할 수 있으며, 강한 모멘텀이 동반될 경우 0.000050달러 부근까지의 추가 상승도 가능하다.

반대로 현재 지지선을 이탈할 경우, 가격은 약 15% 하락한 0.00001028달러까지 밀릴 수 있으며, 이 구간에서 매수세가 다시 유입될 수 있다.

밈코인 MAXI, 사전 판매서 240만 달러 모금… SHIB 상승 기대와 맞물려 주목

이러한 SHIB의 반등 기대감 속에서 새로운 밈코인 맥시 도지($MAXI)가 시장에서 주목받고 있다. MAXI는 기존 밈코인의 유머 중심 브랜딩을 탈피해 피트니스 문화와 강한 투자 신념을 결합한 콘셉트로 차별화를 꾀하고 있다.

MAXI는 현재 진행 중인 사전 판매에서 이미 240만 달러를 모집하며 빠른 성장세를 보이고 있다. 맥시 도지는 헬스장에서 근육질 몸매를 뽐내는 도지 이미지를 차용해, 끈기, 자신감, 집중력 등 트레이더가 갖춰야 할 핵심 덕목을 상징한다.

이 프로젝트는 대형 투자자에 비해 불리한 위치에 있는 소액 투자자들에게 더 많은 기회를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.

이를 위해 스테이킹 보상, 주간 트레이딩 대회, 파트너 선물 거래소와 연계된 게임화된 토너먼트 등을 도입하고 있으며, 유동성과 마케팅을 전담하는 맥시 펀드(Maxi Fund)도 함께 운영된다.

현재 가격인 0.000259달러에 MAXI를 구매하려면, 공식 맥시 도지 웹사이트에 접속해 베스트 월렛(Best Wallet) 등 지원되는 지갑을 연결하면 된다. 이후 암호화폐 교환 방식이나 직불/신용카드를 이용해 간편하게 거래를 완료할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.