고래 매수세 강화… 체인링크·이더리움, 주요 저항선 돌파 임박?

핵심 내용

온체인 데이터에 따르면, 고래 투자자들이 체인링크(LINK)와 이더리움(ETH)을 지속적으로 매집하고 있다.

현재 두 자산은 각각 20달러(약 2만 8,800원)와 4,000달러(약 574만 8,000원)의 주요 가격대를 하회한 상태에서 거래 중이다.

체인링크는 지난 30일 동안 개발 활동이 두 번째로 활발한 프로젝트로 집계됐다.

체인링크(LINK)와 이더리움(ETH)이 최근 시장의 상승 흐름 속에서 고래 투자자들의 적극적인 매수 움직임을 보이고 있다.

온체인 데이터 분석 플랫폼 룩온체인(Lookonchain)에 따르면, 10월 23일 목요일 새벽, 지갑 주소 ‘0xf386’이 암호화폐 거래소 OKX에서 62,207 LINK를 추가 매수한 것으로 확인됐다.

Whales keep accumulating $LINK. Whale 0xf386 withdrew 62,207 $LINK($1.07M) from #OKX 5 hours ago — accumulating a total of 1.1M $LINK($19M) over the past 5 months. Whale 0xe8aa withdrew 66,113 $LINK($1.14M) from #Kraken 14 hours ago — accumulating a total of 307,684… pic.twitter.com/ioQ9pAOIwA — Lookonchain (@lookonchain) October 23, 2025

현재 해당 지갑은 약 110만 체인링크(약 1,900만 달러, 약 273억 110만 원)를 보유하고 있다.

또 다른 지갑 주소 ‘0xe8aa’는 10월 22일 화요일 늦은 밤, 암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)에서 66,113 LINK를 출금한 것으로 나타났다. 룩온체인에 따르면, 이 지갑은 지난 30일 동안 총 307,684 LINK(약 534만 달러, 약 76억 7,305만 원)를 매수했다.

이와 함께, 한 이더리움 고래 투자자도 OKX에서 8,491 ETH(약 3,247만 달러, 약 466억 5,614만 원)를 새 지갑 주소로 이체한 것으로 확인됐다.

이 같은 고래 투자자들의 활발한 움직임은 체인링크와 이더리움 모두에 상승세를 불러왔다.

더보기: 지금 구매하기 좋은 저평가 코인 추천 — 2025년 눈여겨봐야 할 유망 코인 목록

이더리움, 체인링크 주요 저항선 돌파 임박?

투자자들은 종종 자산이 특정 심리적 가격대를 돌파하기 전까지 관망하는 경향이 있다.

현재 체인링크와 이더리움의 주요 목표가는 각각 20달러(약 2만 8,800원)와 4,000달러(약 574만 8,000원) 선으로 주목받고 있다.

최근 고래들의 대규모 매수세 이후 체인링크 가격은 단 12시간 만에 16.9달러(2만 4,300원)에서 17.6달러(약 2만 5,300원)로 상승하며 뚜렷한 반등세를 나타냈다.

앞서 체인링크는 10월 10~11일, 시장 전반을 휩쓴 193억 5,000만 달러(약 27조 8,098억 원) 규모의 대규모 청산 사태 이후 22달러(약 3만 1,600원)에서 급락한 바 있다.

현재 체인링크의 시가총액은 약 120억 달러(약 17조 2,440억 원) 수준으로, 20달러(약 2만 8,800원) 심리적 저항선을 돌파할 경우 25달러(약 3만 5,900원)까지 상승 여력이 열릴 것으로 전망된다.

온체인 분석업체 샌티먼트(Santiment)에 따르면, 체인링크는 현재 개발 활동 기준 상위 2위 프로젝트로 평가되고 있다.

탈중앙화 오라클 네트워크인 체인링크는 비수탁형 암호화폐 지갑 메타마스크(MetaMask) 바로 뒤를 잇는 수준의 활발한 개발 움직임을 보이고 있다.

한편, 이더리움(ETH)은 지난 24시간 동안 1% 상승하며 3,900달러(약 560만 4,300원) 선에 근접했다. 향후 4,000달러(약 574만 8,000원) 선을 안정적으로 유지할 수 있을지가, 이더리움이 새로운 고점을 향해 나아갈 수 있을지를 가늠하는 핵심 지표가 될 전망이다.

다만 현재 암호화폐 시장은 거시경제 불확실성으로 인해 여전히 높은 변동성 구간에 머물러 있으며, 대규모 청산이 연일 발생하고 있다는 점에서 주의가 필요하다.