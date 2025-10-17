최근 200% 급등한 LAB 코인… 상승 이유는?

핵심 내용

LAB 코인 가격이 200% 이상 급등하며 최고 0.2581달러까지 상승한 뒤, 현재 0.2239달러 수준에서 횡보하고 있다.

LAB 코인 시가총액은 5,100만 달러를 돌파했고, 거래량은 109% 증가했다.

기술적 지표들은 강한 상승 모멘텀을 시사하며, 단기 차익 실현 물량 때문에 가격이 조정 받을 가능성도 있다.

LAB 코인이 최저가 0.08582달러(약 121.86원)에서 최고가 0.2581달러(약 366.50원)까지 급등하며, 단기간에 약 200%의 상승률을 기록했다.

현재 LAB 코인 가격은 0.2239달러(약 317.94원)로, 상승폭을 유지하고 있다. 거래량은 약 53% 증가했고, 시가총액은 5,100만 달러(약 724억 원)를 돌파했다.

이번에 LAB 코인이 급등한 이유는 프로젝트 팀이 약 235만 달러(약 33억 원) 규모로 2,100만 개의 토큰 바이백을 시행했기 때문이다. 프로젝트 팀은 이번 토큰 바이백은 향후 계획의 시작에 불과하다고 밝혔다.

According to Lookonchain, over the past 30 hours, the LAB project team has repurchased more than 20.9 million $LAB tokens — worth approximately $2.35 million — from Binance Alpha, Bitget, and PancakeSwap.https://t.co/VpGHxU0NtG — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 16, 2025

LAB 코인 가격 분석: 모멘텀과 시장 지표 동향

LAB/USD 시간봉 차트에서는 변동성이 확대되며 매수세가 공격적으로 유입되는 모습이 나타나고 있다. 가격 급등 이후 볼린저 밴드(Bollinger Band)는 뚜렷하게 벌어졌다.

밴드 상단인 0.2311달러(약 328.16원)가 단기 저항선으로, 밴드 중단인 0.142달러(약 201.64원)가 단기 지지선으로 작용하고 있다.

상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 67.09 수준으로 강한 매수세를 시사한다. 이동평균 수렴확산(MACD: Moving Average Convergence Divergence) 지표 또한 상승 모멘텀을 유지하고 있다. 현재 LAB 코인 가격은 20일 이동평균선 위에서 움직이고 있다.

다만 매집/분산(A/D: Accumulation/Distribution) 지표는 -6억 5,660만으로, 단기 차익 실현 매물이 일부 발생하고 있다는 것을 보여준다.

또한 균형력(BoP: Balance of Power) 지표는 -1.00으로, 매도세 우위가 단기적으로 지속될 가능성을 시사한다.

만약 LAB 코인 가격이 0.20달러(약 284.00원) 이상에서 지지를 받고 0.23달러(약 326.60원)의 저항선을 상향 돌파한다면, 다음 목표 구간은 0.30~0.35달러(약 426.00~497.00원)로 약 50%의 추가 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

반면 0.14달러(약 198.80원)의 지지선이 무너진다면, 단기적으로 조정이 발생하여 0.10달러(약 142.00원)선까지 하락할 가능성이 있다.

LAB 프로젝트 팀, 대규모 로드맵 확장 계획 발표

한편 LAB 프로젝트 팀은 이번 상승세 기간 중에 X(구 트위터)를 통해 신규 로드맵을 공개하며, 단순한 투기성 토큰이 아니라는 점을 강조했다.

We’re building a world where the trader no longer follows, they lead This is not just another roadmap It’s a rebellion against the old world of trading Learn more below 👇 pic.twitter.com/QBG8a76qHK — LAB (@LABtrade_) October 15, 2025

LAB 프로젝트 팀이 이번에 공개한 로드맵에는 코인 가치를 부양하고 유통량을 줄이기 위한 바이백 포털(Buyback portal) 구축 계획이 포함되어 있다. 또한, LAB 터미널(LAB Terminal)을 탈중앙화 파생상품 거래로 확장할 계획도 있다.

After the $LAB TGE, we’re doubling down on building a multi-chain trading ecosystem Here’s what’s coming next: • Buyback Portal

• Perps Integration

• Trading Contests & Airdrops

• AI Research Engine

• New Blockchain Integrations

• LAB Mobile App

• Loyalty… — LAB (@LABtrade_) October 15, 2025

또한, LAB 프로젝트 팀은 사용자 참여도를 높이고 커뮤니티에 보상을 제공하기 위해 트레이딩 대회와 에어드롭 이벤트를 진행할 예정이다. LAB 모바일 앱, 멤버십 보상 프로그램, 크로스체인 스왑 기능도 개발 중인 것으로 알려졌다.

