새해를 맞이하며 주목받는 말 밈코인, 무엇이 있을까?

설날을 맞이하여 국내 시장이 명절 분위기에 심취해 있는 가운데, 해외에서는 이례적인 움직임이 포착되고 있다. 올해 2월 17일은 해외에서 동양권 새해로도 알려진 날로, 그에 따라 각종 말 관련 밈코인이 주목 받기 시작한 것이다. 실제로, 일부 해외 매체에서는 오늘 말 밈코인이 급등하는 것을 포착하여 기사를 내기도 했다.

대표적인 말 밈코인으로 알려진 밈홀스(MHORSE)는 하루 만에 25% 가량 급등했다. 솔라나 말 밈코인인 플라잉 케타민 홀스는 2.9% 올랐고, 홀스코인은 15% 급등을 달성했다. 또한 이런 관심은 중국 시장으로도 이어졌다.

중국의 영향력

암호화폐 산업에서 중국의 영향력은 이미 높은 것으로 유명하다. 중국 본거지에서 코인이 금지됐음에도 불구하고, 코인판에 익숙한 독자라면 암호화폐 관련 인사 중 적지 않은 숫자가 중국계라는 것이 생각날 것이다.

그에 따라 중국 밈코인도 점점 영향력을 얻고 있다. 코인게코에는 중국 밈코인을 단독으로 다루는 카테고리가 개설되었다. 중국 밈코인 시가총액은 작년 10월 기준 5억 달러까지 성장했으나, 현재는 약세장으로 1억 달러까지 하락한 상태다. 밈코인 전체 시장 가치가 320억 달러인 것을 보면, 아직 미미한 수준이다.

BNB 체인은 특히 중국 밈코인 도미넌스가 높은 것으로 유명하다. 덕분에 비교적 많은 중국 밈코인이 바이낸스 상장을 달성했다.

이처럼 중국 밈코인 규모는 아직 작지만, 독자적인 카테고리를 보유하고 있고, 새해를 맞이하며 말 관련 밈코인이 높은 급등을 기록한 것을 고려하면, 전 세계가 이 시장을 의식하고 있음을 알 수 있다. 이제 새해가 본격적으로 시작되었으며, 특히 말의 해는 앞으로 1년 동안 진행된다.

따라서 시장에서 작은 기회라도 빠짐없이 모색하고자 하는 독자라면, 중국 밈코인에 대해 알아둘 필요가 있다.

중국 밈코인, 어떤 것이 있을까?

중국 밈코인이라고 해서 특별한 점이 있는 것은 아니다. 중국 밈코인은 일반 밈코인과 마찬가지로, BNB 체인, 솔라나, 베이스에 몰려 출시되는 추세다. 이 네트워크들은 모두 수수료가 낮고 접근성이 좋다는 장점을 자랑한다. 또한 중국 밈코인은 투기성이 강하며, 주로 런치패드 같은 플랫폼에 의존한다.

중국 밈코인은 중국 인터넷 유머, 문화, 언어적 성격을 반영해서 탄생한다. 물론 커뮤니티 중심의 성격이 높으며, 유틸리티보다는 투기성에 집중된다.

대표적인 중국 밈코인으로, 바이낸스 라이프가 있다. 이는 2025년 말에 출시된 밈코인으로, 출시 이후 지금까지 중국 밈코인 순위 1위를 유지하고 있다. 그런 맥락에서 중국계 도지코인이라 불릴 수 있다.

이 밈코인은 코인 투자를 통한 성공과 커뮤니티를 주제로 삼아 탄생했으며, 중국 개인 투자자 중심의 암호화폐 문화를 반영한다. 프로젝트는 이틀만에 100% 상승 같은 높은 변동성을 자랑하며, 지금도 활발하게 거래되는 추세다.

바이낸스 라이프 시세는 기사 작성 기준으로 0.09719달러로, 주요 심리적 가격 0.10달러 돌파를 시도하고 있다. 시가총액은 97,332,444달러이다. 총공급량은 10억 개이며, 전체 토큰이 유통 중에 있다. 이 밈코인은 유틸리티보다는 투기성에 의존한다. 사상최고치는 2025년 10월에 달성된 0.5108달러이며, 현재는 80% 가량 하락한 상태다.

흥미로운 중국 밈코인에는 도라(DORA)도 있다. 이는 2025년 중반에 출시된 신규 코인이며, 작년 여름 200% 이상 급등을 달성하기도 했다. 이는 세계 최초의 여성 인권을 지지하는 커뮤니티 밈코인으로, 기술적 활용성보다는 사회 활동에 초점을 맞춘다.

프로젝트는 도라 재단을 설립하여 200만 달러 투자를 유치했고, 이를 통해 여성 스타트업, 온라인 안전 시스템, 여성 해커톤 같은 다양한 프로젝트를 지원하고자 한다. 이 코인은 작년 출시 이후에도 꾸준히 상위권을 유지하며 안정적인 모습을 보이고 있으며, 이는 대부분 몇 달 사이 폭락하는 다른 밈코인과 차별된다.

도라 밈코인 가격은 0.01955달러이며, 시가총액은 19,483,277달러에 달한다. 사상 최고치는 0.5761달러로, 현재는 고점 대비 96% 가량 하락한 상태다.

꾸준한 조사가 관건

중국 밈코인은 중국이라는 영향력에 비해 시장이 아직 작은 편이므로, 향후 높은 상승 잠재력을 기대하기 좋다. 하지만 변동성 높은 시장이므로, 꾸준히 관찰할 뿐 당장 진입하지 않는 것이 좋겠다.

비트코인 폭락으로 시작된 시장 상황은 아직 개선될 조짐이 보이지 않으며, 이는 밈코인판에서도 마찬가지다. 최근 엑스 플랫폼이 스마트 캐시태그 기능을 발표하여, 도지코인이 잠시 오르긴 했지만 여전히 0.10달러 심리적 가격대를 확보하지 못한 상태다.

이처럼 시장에는 불확실성이 건재하므로, 시간을 들여 주의깊게 관찰하고, 절대 무리하지 않는 것이 좋다. 만약 더 다양한 밈코인 정보를 확인하고 싶다면, 전문 집필진이 작성한 솔라나 밈코인 가이드를 참고하기 바란다.

