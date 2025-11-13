바이낸스로 10억 달러 스테이블코인 유입… 단기 매수세 확대 신호?

핵심 내용

최근 24시간 동안 10억 달러 이상의 스테이블코인이 바이낸스로 유입되었다.

약 4억 6,600만 달러 규모의 이더리움이 주요 암호화폐 거래소에서 유출됐다.

현재 시장 흐름은 10월 12일 발생했던 급격한 매수세와 유사한 패턴을 보이고 있다.

암호화폐 시장에서 거래량 기준 세계 최대 거래소인 바이낸스가 최근 눈에 띄는 자금 흐름을 기록하며 시장 전반의 반등 가능성을 시사하고 있다.

코인글래스(CoinGlass) 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 바이낸스로 유입된 스테이블코인 규모는 약 10억 2,700만 달러에 달한다. 이 가운데 테더(USDT)는 순유입 3억 7,700만 달러, USD 코인(USDC)은 6억 5,000만 달러를 기록했다. 일주일 전체로는 무려 30억 달러 이상의 스테이블코인이 바이낸스로 유입된 것으로 나타났다.

이처럼 중앙화 거래소, 특히 바이낸스로의 스테이블코인 유입은 일반적으로 비트코인 및 주요 알트코인의 매수세 확대와 직결되는 경우가 많다. 실제로 지난 10월 12일에도 유사한 흐름이 관찰된 바 있다. 당시 14억 달러 규모의 USDT가 바이낸스로 유입된 직후, 글로벌 암호화폐 시가총액은 3조 6,900억 달러에서 하루 만에 3조 9,400억 달러로 급등했다.

코인마켓캡(CoinMarketCap) 데이터에 따르면, 현재 암호화폐 시장 가치는 약 3조 4,700억 달러 수준으로, 여전히 회복 여지가 큰 상태다. 이에 따라 이번 스테이블코인 유입은 단기적으로 새로운 매수세 진입의 전조로 해석될 수 있다.

이더리움 이탈, 장기 보유 신호인가

CMC 데이터에 따르면, 시장 전반의 투자 심리는 여전히 “공포” 영역에 머물러 있다. 이는 최근 발생한 단기 하락 조정에 기인한 것으로 보인다. 이더리움(ETH)의 경우 지난 24시간 기준으로 약 0.14% 하락하며 현재 3,470달러 선에서 거래되고 있다.

하지만 가격 하락에도 불구하고 일부 투자자들은 이더리움에 대해 강한 매수 신호를 보이고 있다. 특히 지난 하루 동안 바이낸스에서만 35,300ETH, 약 4억 6,500만 달러 규모의 이더리움이 인출된 것으로 집계됐다.

더 주목할 만한 것은 주요 중앙화 거래소(CEX) 전체에서 하루 동안 빠져나간 이더리움이 184,740개에 달한다는 점이다. 일주일 기준으로는 무려 32만 개 이상의 ETH가 거래소에서 출금되었다.

통상적으로 거래소에서 코인이 대량 이탈하는 현상은 해당 자산을 장기 보유하려는 의지를 뜻한다. 이는 단기적인 가격 변동성 완화는 물론, 리테일 투자자들의 심리 회복에도 긍정적으로 작용할 수 있다.

시장 반등에 대한 기대는 기술적 지표뿐 아니라 거시적 환경에서도 비롯된다. 크립토퀀트(CryptoQuant)의 CEO 기영주는 최근 X 게시물에서 “지금은 비트코인을 매수하기에 좋은 시기“라고 언급했다. 그는 특히 매크로 불확실성 해소가 시장 전반의 상승 재료로 작용할 수 있다고 강조했다.

실제로 최근 6주간 셧다운 상태였던 미국 연방정부가 재개되며, 위험 자산에 대한 투자 심리가 다시 살아날 수 있다는 기대도 커지고 있다. 정부 운영의 정상화는 정책 불확실성을 낮추고, 그간 유보되었던 기관 자금의 시장 유입을 촉진할 수 있기 때문이다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.