모네로(XMR) 최고가 갱신… 은 상승 돌파 사례 재현할까?

베테랑 트레이더 피터 브랜트(Peter Brandt)는 모네로(XMR)의 수개월에 걸친 돌파 흐름을 은의 역사적인 ‘갓 캔들(god candle, 단기간에 매우 큰 상승폭을 기록한 대형 양봉)’ 움직임에 비유했다.

구체적인 목표가는 제시하지 않았지만, XMR의 향후 강한 상승 모멘텀을 시사했다.

애널리스트들은 이번 랠리의 배경으로 프라이버시에 대한 시장의 재조명, 프로토콜 업그레이드에 대한 기대감, 그리고 투자자 심리의 변화 등을 꼽고 있다.

모네로(XMR)는 현재 프라이버시 코인 섹터를 선도하고 있으며, 1월 12일 19% 급등해 사상 최고가인 598 달러(약 88만 1,871 원)를 기록했다. 1월 13일 현재 XMR 가격은 약 643.52 달러(약 94만 8,999 원)다.

이번 상승은 수개월간 이어진 돌파 흐름 이후 나타난 것으로, 베테랑 트레이더 피터 브랜트(Peter Brandt)는 최근 은(Silver) 가격의 돌파 움직임과 유사하다고 언급했다.

현재 XMR 차트는 강한 상승 모멘텀을 보여주고 있으며, 해당 알트코인의 추가 상승 가능성을 시사하고 있다.

모네로(XMR) 가격 사상 최고치 경신, 시가총액 100억 달러 돌파

모네로(XMR)는 598 달러(약 88만 1,871 원)까지 상승하며 사상 최고치를 경신했고, 이에 따라 시가총액도 처음으로 100억 달러(약 14조 7,470억 원)를 넘어섰다.

이번 돌파로 분석가들 사이에서 강세 심리가 강화됐으며, 일부는 XMR 랠리가 아직 초기 단계에 있을 수 있다고 보고 있다.

시장 데이터에 따르면 모네로의 상승세에는 강한 모멘텀이 뒷받침되고 있다. 1월 12일 기준 XMR은 직전 토요일 이후 30% 이상 상승했으며, 596 달러(약 87만 8,921 원) 이상에서 거래되면서 시가총액은 107억 달러(약 15조 7,793억 원)를 웃돌고 있다.

거래 활동 역시 증가해 일일 거래량은 242% 급증한 3억 7천만 달러(약 5,456억 3,900만 원)를 넘어섰으며, 이는 최근 한 달간 가장 높은 수준이다.

베테랑 트레이더 피터 브랜트는 최근 모네로(XMR)의 가격 움직임을 은의 역사적 돌파 패턴과 비교했다.

브랜트는 월봉 기준으로 XMR을 검토하고, 분기봉 기준의 은 가격 흐름과 비교했다.

그는 두 자산 모두 과거에 두 차례의 주요 고점을 형성하며 장기 하락 저항 추세선을 만들었다고 지적했다.

은의 경우, 가격이 해당 추세선을 상향 돌파한 뒤 이른바 갓 캔들(god candle, 단기간에 매우 큰 상승폭을 기록한 대형 양봉)로 불리는 강력한 돌파 캔들이 뒤따랐다.

브랜트는 XMR에 대한 구체적인 목표가는 제시하지 않았지만, 이러한 비교는 모네로가 장기 저항선을 상회하면서 월봉 차트에서 유사한 고모멘텀 돌파를 나타낼 가능성을 시사한다.

한편 10x 리서치 애널리스트들은 모네로가 프라이버시에 대한 시장의 관심이 다시 높아진 데다, 향후 프로토콜 업그레이드에 대한 기대감이 커지면서 모멘텀을 얻고 있다고 분석했다.

이들은 보고서를 통해 이러한 요인들이 프라이버시 코인 전반에 대한 규제 불확실성이 지속되는 상황에서도 XMR 수요 회복에 기여하고 있다고 밝혔다.

지정학적 긴장 고조 속 프라이버시 코인에 관심 집중

모네로의 가격 급등 외에도, 최근 개발팀 퇴사 이후 10% 하락한 지캐시(ZEC)와 캔톤(CC) 등 다른 프라이버시 코인들 역시 섹터 전반의 랠리 속에서 시장의 관심을 받고 있다.

일부 시장 분석가들은 여러 신규 호재가 부각되고 있는 점을 근거로, XMR이 2026년에 상대적으로 높은 성과를 낼 가능성이 크다고 평가했다.

XMR의 상승세는 전 세계적으로 조세 집행이 강화되면서 프라이버시 중심 자산에 대한 수요가 증가한 영향도 받고 있다.

또한 지캐시 생태계 내 거버넌스와 개발 관련 차질 이후 투자자 심리가 점차 개선되고 있다는 분석도 나온다.

