리플(XRP), 거래량 급증 속 1.10달러 저항선 테스트… “저점 높이며 바닥 다지기”

리플(XRP)은 7월 3일 거래 세션 동안 1.0611달러에서 1.0894달러로 상승하며 0.62%의 순수익을 기록했다. 매수 세력은 1.0552달러, 1.0589달러, 1.0799달러로 이어지는 저점 상승 구간을 성공적으로 방어했으며, 최근 몇 주간 모든 랠리 시도를 번번이 가로막았던 1.10~1.1087달러 저항대까지 시세를 밀어 올렸다.

이는 단순한 하루짜리 단기 반등이 아니다. 1달러 선 위에서 저점을 높이는 바닥 구조를 초기 형성해 나가는 과정으로, 지난 몇 주간 시장을 지배했던 방어적 매매 기조에서 긍정적인 전환을 이뤄냈음을 의미한다. 다만, XRP가 1.10달러 위에서 깔끔하게 일봉 종가를 마감하기 전까지는 완전한 추세 전환으로 확정 짓기 어렵다.

저점 높이는 리플, 거래량 동반 상승에도 1.10달러 천장에 가로막혀

이번 거래 세션의 가장 큰 특징은 가격이 하락할 때가 아닌 상승하는 구간에서 거래량이 팽창했다는 점이다. 이는 매도 세력이 아닌 매수 세력이 한계 수급을 주도하고 있음을 강력히 시사한다. 총거래량은 7일 평균치 대비 26.92% 증가했으며, 협정세계시(UTC) 기준 13시에 1억 1,750만 XRP가 거래되며 24시간 평균치 대비 약 142% 폭증하는 정점을 찍었다.

이후 XRP는 1.10달러에서 매도 저항에 부딪혔고, 거래량이 줄어들며 1.08~1.09달러 사이에서 횡보했다. 이는 시장이 단기적인 매수 압력을 모두 소진한 채 저항선을 뚫어내지 못했을 때 나타나는 전형적인 패턴이다.

매수 세력이 당장 방어해야 할 즉각적인 지지선은 1.08달러다. 이 지지선이 무너질 경우, 다음 구조적 테스트 구간인 1.0611달러가 다시 사정권에 들어오게 된다. 반대로 현물 시장에서 1.10달러를 단번에 돌파해 낸다면 1.12~1.13달러를 향한 상방 경로가 열린다. 이제 시장의 분석적 관심사는 ‘XRP가 1달러에서 반등할 수 있는가’가 아니다. ‘현재의 매집 물량이 대규모 매도세 이후 천장을 형성하고 있는 상단 저항 클러스터를 뚫고 지속적인 돌파를 이끌어낼 만큼 충분한가’로 옮겨갔다.

지갑 생성 급증과 긍정적 투심… 펀더멘털이 뒷받침하는 상승 셋업

7월 3일 기준 일일 신규 XRP 지갑 생성 수는 4,941개를 기록하며 최근 14주 만에 최대 일일 증가 폭을 달성했다. 이 수치는 전체적인 맥락에서 볼 때 그 의미가 크다. 가격이 횡보하는 조정장(Consolidation phase) 속에서 이 정도 속도로 신규 주소가 생성된다는 것은, 기존 지갑의 투기성 재활용이 아니라 실질적인 신규 유저 유입(Onboarding)을 반영하는 것으로 해석되기 때문이다.

동시에 가상자산 소셜 미디어 상의 낙관적 투자 심리 역시 3개월 만에 최고치를 경신했으며, 긍정적인 언급이 부정적인 언급을 3.7대 1의 비율로 압도했다. 이러한 투자 심리의 확산은 XRP의 거래량 팽창과 맞물려, 단순한 가격 지표만으로 설명할 수 없는 훨씬 더 완벽한 시장 참여도를 증명하고 있다.

✍️ TL;DR: XRP’s massive new wallet creations & FOMO emerge in midst of price threatening to drop below $1

📊 Metrics used: Network Growth, Pos/Neg Social Ratio

🔗 Link to chart: https://t.co/0WJTZI6VSS 📉 $XRP is still hanging on to the $1.00 support zone, trading around ~$1.04… pic.twitter.com/41bd8NqCQJ — Santiment Intelligence (@SantimentData) June 30, 2026

이러한 신규 지갑 생성 급증 현상은 단순한 ‘단기 투심 반등’으로 치부될 수 있는 현재 흐름에 온체인 관점의 묵직한 신뢰도를 더해준다. 이는 이번 반등 직전 몇 주간 나타났던 글래스노드(Glassnode)의 실현 손익비율 데이터상에서 포착된 투자자들의 투매 역학과도 정확히 일치하는 대목이다.

한편, 리플사는 이번 세션 동안 매월 정기적으로 진행되는 10억 XRP 규모의 에스크로 락업 해제를 유의미한 가격 충격 없이 완료했다. 이는 시장이 이미 락업 해제 물량을 충분히 선반영하고 있었음을 보여주는 결과다.

시장 분석가들은 CD5 지수(주요 암호화폐 5종 인덱스) 대비 XRP의 고유한 변동성이 특정 자산의 대형 호재를 나타내는 기준치보다 훨씬 아래에 머물렀다는 점에 주목했다. 즉, 이번 세션의 상승분은 리플 내부의 개별적인 이벤트가 반영된 것이라기보다는 전체 가상자산 시장의 거시적 상승 랠리와 궤를 같이한 자연스러운 결과라는 분석이다.

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