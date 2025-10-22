리플 ETF 승인 기대감에 XRP 반등 준비?

핵심 내용

고래 투자자들의 거래소 예치는 단기적인 매도 압력을 나타내는 신호로 해석된다.

최근 투자 심리는 9개월 만에 최저 수준으로 떨어졌으며, 이는 과거에도 반등으로 이어진 패턴이다.

ETF에 대한 기대감과 신규 자금 유입은 기관 투자자들의 수요가 다시 살아나고 있다는 것을 나타낸다.

10월 초 높은 가격 변동성을 보였던 리플(XRP) 코인은 이번 주 들어 상대적으로 보합세를 유지하고 있다. 현재 가격은 2.43달러(약 3,474원)로, 24시간 기준 약 1.5% 하락했다. 단기적인 약세 흐름에도 불구하고, 온체인 데이터와 투자 심리는 곧 리플 가격이 반등할 가능성을 시사하고 있다.

온체인 분석 플랫폼 크립토퀀트(CryptoQuant)에 따르면, 고래 투자자들이 10월 초부터 대량의 리플을 거래소로 옮기고 있다. 특히 바이낸스(Binance)에서 ‘고래 투자자의 거래소 입금 흐름(Whale-to-Exchange Flow)’ 차트는 10월 1일부터 예치 규모가 뚜렷하게 증가하기 시작해 10월 11일 정점에 도달한 것으로 나타났다.

이러한 대규모 자금 유입은 일반적으로 매도 압력의 증가를 의미한다. 고래 투자자들이 이익을 실현하거나 리스크를 회피하기 위해 자금을 거래소로 옮길 때 나타나는 현상이다.

리플, 회복 국면에 진입?

한편, 온체인 분석업체 센티먼트(Santiment)는 이달 초 리플 가격이 1.90달러(약 2,717원)를 하회한 이후 투자 심리가 9개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다고 밝혔다. 데이터에 따르면, 개인 투자자들은 손실을 감수하며 매도에 나섰다. 소셜미디어에서도 전반적으로 부정적인 분위기가 확산되고 있다.

👍 Just 10 days after XRP dropped below $1.90, and 3 days after retracing to $2.20, $XRP has crossed above $2.50. Data shows clear signs of the crowd selling at a loss and conveying FUD. Prices typically move opposite to retail's expectations. 🔗 Link: https://t.co/r8dZjJlkX4 pic.twitter.com/b28l4pNAN9 — Santiment (@santimentfeed) October 20, 2025

과거에도 이러한 비관적인 투자 심리는 암호화폐 시장에서 바닥 신호로 작용했다. 센티먼트의 차트에 따르면, 리플 가격은 불과 열흘 만에 다시 2.50달러(약 3,575원)를 웃돌며 반등세를 보였다. 이는 암호화폐 시장이 회복 국면에 접어들고 있다는 것을 시사한다.

애널리스트들은 개인 투자자들의 공포심이 극대화될 때 기관 투자자들의 매집 활동이 뒤따른다고 분석한다. 따라서 현재 리플 가격은 장기 투자자들에게 투자 기회일 수 있으며, 리플은 지금 구매하기 좋은 저평가 코인이다.

ETF 열기에 장기 전망도 낙관적

코인셰어스(CoinShares)는 지난주 리플 관련 투자 상품의 순유입 규모가 7,388만 달러(약 1,056억 원)에 달했다고 보고했다. 이는 기관 투자자들의 관심이 다시 높아지고 있다는 것을 시사한다.

한편, 그레이스케일(Grayscale), 비트와이즈(Bitwise), 위즈덤트리(WisdomTree) 등 주요 자산운용사들은 리플 현물 상장지수펀드(ETF) 승인 여부에 대한 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)의 결정을 기다리고 있다. 미국 백악관 경제 자문은 미국 정부의 셧다운 사태가 “이번 주 중으로 종료될 가능성이 높다”고 밝혔다.

🚨 BREAKING: Several $XRP ETF applications, including Grayscale, Bitwise, and WisdomTree, are nearing their crucial SEC decision dates this month. ⏳📈 Brace yourselves. ⚡ pic.twitter.com/5wRZ58OWaz — John Squire (@TheCryptoSquire) October 20, 2025

3주간 이어진 미국 정부의 셧다운 사태가 해소될 경우, ETF 승인 절차가 한층 빨라질 가능성이 높다. 애널리스트들은 리플 현물 ETF가 승인될 경우, 리플 가격은 2025년 말까지 강세장을 맞이할 수 있을 것으로 전망했다.

$XRP is oversold on the weekly. Send us to a new all time high with haste! 🚀 pic.twitter.com/wOPvc8JPI5 — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) October 20, 2025

유명 트레이더 스테프(Steph)는 리플 가격은 주간 차트 기준으로 여전히 과매도 구간에 있다고 지적했다. 그는 이러한 흐름이 이어질 경우, 리플이 사상 최고가 3.84달러(약 5,491원)를 갱신할 가능성이 있을 것으로 전망했다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.