XRP, 고래 매도에 3달러 붕괴… 리플 가격 2달러까지 추가 하락 우려

핵심 내용

애널리스트 알리 마르티네즈는 리플 가격이 2.60달러 혹은 2달러까지 하락할 가능성이 있다고 경고했다.

바이낸스에서 리플을 대규모로 보유하고 있는 투자자들의 온체인 활동은 매도 압력이 증가하고 있음을 시사한다.

리플 코인의 가격 하락에도 불구하고, 리플의 도입이 가속화되고 있다는 소식은 장기적으로 긍정적인 전망을 뒷받침한다.

이번 주 초반에 암호화폐 전체 시가총액의 3%가 증발하면서 주요 알트코인들이 크게 영향받았다. 리플(XRP) 코인은 오늘 3달러(약 4,172원)의 핵심 지지선을 하회하며 지난 24시간 동안 5% 하락했다.

이로 인해 애널리스트들은 리플 가격이 약세 국면에 접어들 수 있다고 경고했다. 인기 애널리스트 알리 마르티네즈(Ali Martinez)는 본인의 X(구 트위터) 계정에 리플 가격의 약세 흐름이 지속될 경우 2.60달러(약 3,615원), 혹은 2달러(약 2,781원)까지도 하락할 수도 있다고 전망했다. 리플은 시가총액 기준으로 세 번 째로 큰 암호화폐다.

$XRP just lost another support level at $3, and could be heading to $2.60 or even $2. https://t.co/wOZMC543Ha — Ali (@ali_charts) August 18, 2025

온체인 데이터도 이러한 마르티네즈의 경고를 뒷받침하고 있다. 바이낸스(Binance)에서 리플을 대규모로 보유하고 있는 투자자들이 거래소 입금을 줄이면서 매도 압력이 강화되고 있다.

낙관적인 투자 심리 지속

단기적인 가격 조정이 매도 압력을 시사하고 있지만, 리플 코인의 도입 관련 소식은 장기적인 성장 측면에서 긍정적으로 작용하고 있다. Imagen Network(IMAGE)는 리플 코인을 통합하여 즉시 결제 기능을 제공할 예정이라고 밝혔으며, 이를 통해 크리에이터들에게 더 신속하고 안정적인 지급 환경을 제공할 계획이다.

이번 조치는 디지털 크리에이터 경제에서 결제 자산으로서 리플 코인의 역할이 점차 강화되고 있다는 것을 보여준다. 분석 플랫폼 갤럭시(Galaxy)는 최근 리플 코인 가격 하락이 건강한 시장 구조의 일부라고 평가했다.

Looks like $XRP needs a little more consolidation around $3. Nothing wrong about this. Chart looks healthy. We just broke out of a smaller symmetrical triangle after breaking out of a 2500 day symmetrical triangle. Interesting times. pic.twitter.com/GHsfyUNmRV — Galaxy (@galaxyBTC) August 18, 2025

갤럭시는 리플이 최근 대규모 2,500일간의 조정 삼각형 패턴을 돌파한 후, 더 작은 대칭 삼각형 패턴도 돌파했다고 밝혔다. 향후 결정적인 상승 흐름이 나타나기 전 약 3달러 부근에서 추가적인 조정이 있을 것으로 예상했다.

리플 가격 전망

일간 리플 가격 차트에서 상대강도지수(RSI: Relative Strength Index)는 현재 중립 상태에서 약세 모멘텀을 나타내고 있다. 가격이 추가적으로 하락하면 과매도 상태가 확인될 수 있으며, 이는 단기적인 반등 가능성을 시사할 수 있다.

볼린저 밴드(Bollinger Bands) 지표에 따르면 리플 가격은 약 2.95달러(약 4,102원) 부근에서 하단 밴드를 시험하고 있다. 이는 시장이 약세로 기울고 있으나 지지선을 확인하고 반등이 임박했을 가능성을 시사한다. 리플이 강세 모멘텀을 회복하려면 3.2달러(약 4,450원)의 저항선을 다시 상향 돌파해야 한다.

트레이더들은 2.80달러(약 3,893원)의 지지선과 매도 압력이 심화될 경우 2.60달러(약 3,615원) 부근의 수요 구간을 주목할 필요가 있다.

리플 가격은 2018년에 기록했던 사상 최고가 3.84달러(약 5,340원) 대비 약 22% 낮은 수준에서 거래되고 있다. 리플은 미국 증권거래위원회(SEC: Securities and Exchange Commission)와의 법적 분쟁으로 수년간 불확실한 상황에 처했었다.

그러나 최근에 소송이 해결되면서 리플의 상승 모멘텀에 대한 시장의 기대감이 다시 높아졌다. 애널리스트들은 리플코인이 올해 2025년 눈여겨봐야할 유망 코인이 될 수 있으며, 단기적으로 사상 최고가를 갱신할 가능성이 있다고 전망했다.

