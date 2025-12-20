리플 전망: 850% 급등 가능성 vs 50% 급락 우려… 전문가들 엇갈린 시각

핵심 내용

XRP 가격이 핵심 지지선 붕괴 이후 하락 압력을 받는 가운데, 기술적 지표와 과거 패턴을 둘러싼 해석은 엇갈리고 있다.

일부 분석가들은 장기 이동평균선 하회 이후 반복됐던 급등 사례에 주목하지만, ETF 자금 유입 둔화와 시장 조정 국면은 단기 불확실성을 키우고 있다.

2 달러 지지선을 지켜내지 못한 이후 리플 가격은 하방으로 일방적인 흐름을 보이고 있다. 이로 인해 시장 투자자들 사이에서는 리플의 향후 방향성을 두고 혼란이 커지고 있다. 또한 최근 현물 XRP ETF로의 자금 유입 역시 가격을 상방으로 끌어올리는 데 실패한 모습이다.

리플가격, 중대한 갈림길에 서다

암호화폐 시장 전반의 조정 국면 속에서 리플은 이날 추가로 3.2% 하락하며 1.84달러까지 밀렸다. 이런 흐름 속에서 베테랑 트레이더 피터 브랜트(Peter Brandt)는 XRP에 대해 앞선 분석과 엇갈린 전망을 내놓았다.

브랜트는 매수세가 현재의 약세 패턴을 극복하지 못할 경우 XRP 가격이 1달러 수준까지 급락할 수 있다고 경고했다. 그는 강력한 추세 전환 신호로 해석되는 ‘더블 탑(double top)’ 패턴이 형성되고 있다고 지적했다. 실제로 XRP는 올해 들어 두 차례 의미 있는 고점을 기록했으며, 핵심 넥라인 지지선은 2달러 부근에 위치해 있다는 분석이다.

I know in advance that all you Riplosts $XRP will forever remind me of this post — ask me if I care

This is a potential double top. Sure, it may fail, and I will deal with this if it does

But for now this has bearish implications

Love it or not — you need to deal with it pic.twitter.com/yPGjzuqNN3 — Peter Brandt (@PeterLBrandt) December 17, 2025

그러나 다른 시장 전문가들은 이를 다르게 해석한다. 리플 가격이 2.0달러 지지선을 지켜낼 수 있다는 전망을 유지하는 의견도 있다. 현재 XRP는 50주 단순이동평균선(SMA) 아래에서 70일 연속 거래되고 있다.

이 같은 약세 흐름에도, 시장 분석가 스태프(Steph_iscrypto)는 X 채널을 통해 XRP가 변곡점에 근접하고 있을 가능성을 제기했다. 그는 최근 분석에서 XRP의 매도세가 시작된 이후 줄곧 50주 SMA 아래에서 거래되고 있다는 점을 강조했다.

이는 단기적으로 약세 모멘텀을 의미한다. 그러나 과거 데이터를 보면 XRP는 50주 SMA 아래에서 장기간 머문 뒤 급격한 반등을 연출한 사례가 반복된 바 있다는 설명이다. 스테프가 제시한 주간 차트 기준으로 이 같은 패턴은 2018년 이후 세 차례 발생했다.

지난 2018년 1월 XRP는 3.31달러 고점을 기록했다. 이어 같은 해 6월에 50주 SMA 아래로 내려간 뒤 약 70일간 XRP 가격은 줄곧 하회했다. 이후 가격은 0.245달러 부근에서 바닥을 형성한 뒤 9월까지 0.764달러로 200% 이상 급등했다.

비슷한 흐름은 2021년 말에도 나타났다. 당시 XRP는 약 49일간 50주 SMA 아래에서 거래된 뒤, 2022년 초 약 70% 반등에 성공했다. 가장 최근 사례는 2024년으로, XRP는 약 84일 동안 50주 SMA 아래에 머문 뒤 강한 상승세로 전환됐다. 이후 2025년 7월에는 3.66달러까지 치솟으며 약 850% 상승을 기록했다. 이러한 과거 사례를 근거로 일부 분석가들은 현재의 약세 구간이 또 한 번의 큰 변동성 확대를 앞둔 전조일 수 있다고 내다본다.

2025년부터 대부분의 기간 동안 50주 단순이동평균선(SMA) 위에서 거래되던 XRP는 10월 들어 다시 해당 지표 아래로 내려갔으며, 현재까지 약 66일간 이를 하회한 상태다.

과거와 유사한 패턴이 반복될 경우, 현재 하락 구간 저점으로 추정되는 1.81달러 부근에서 약 857% 상승이 나타날 경우 XRP 가격은 약 17.30달러까지 상승할 수 있다는 계산이 나온다. 보다 보수적인 시나리오를 적용하더라도 428% 상승 시 XRP는 9.55달러 수준에 도달하게 된다.

또 다른 기술 분석가 차트 너드(Chart Nerd)는 XRP의 상대강도지수(RSI)가 과매도 구간에 진입했으며, MACD(이동평균수렴확산) 지표 역시 하락 압력이 둔화되며 안정화 조짐을 보이고 있다고 분석했다. 이는 단기적으로도 매도세가 진정될 가능성을 시사하는 신호로 해석된다.

$XRP: Several indicators on the weekly are pointing to a low being marked back down in this Trading Range support territory we've been holding for over a year. – Stoch RSI = Oversold ✅

– MACD Foundation Build ✅

– RSI Compression ✅

– 5 Wave Corrective Structure ✅ Patience.. pic.twitter.com/4TXYeLOVXq — 🇬🇧 ChartNerd 📊 (@ChartNerdTA) December 17, 2025

리플 ETF, 상승세 지지할까

현물 XRP ETF에는 32거래일 연속 자금 유입이 이어지며 해당 투자 상품을 둘러싼 시장의 긍정적인 심리가 확인되고 있다. 소소밸류(SoSoValue) 데이터에 따르면 12월 17일 기준 순유입 규모는 1,899만 달러를 기록했으며, 누적 유입액은 이번 주 초 이미 10억 달러를 넘어섰다.

다만 6주 연속 자금 유입에도 불구하고, 최근 2주간 유입 속도는 다소 둔화되는 모습을 보이고 있다. 이러한 자금 유입 둔화는 XRP ETF에 대한 초기 수요 대비 열기가 식고 있음을 시사한다. 이 같은 흐름은 XRP 가격이 과거 ETF 자금 유입 국면만큼의 상승세를 이어가지 못하는 배경으로도 해석할 수 있다.

면책 조항: 코인스피커는 공정하고 투명한 보도를 제공하기 위해 노력합니다. 이 기사는 정확하고 시의적절한 정보를 제공하는 것을 목표로 하며, 재정 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 시장은 매우 빠르게 변동할 수 있으므로, 이 콘텐츠를 기반으로 어떠한 결정을 내리기 전에 반드시 별도의 조사를 수행하시기 바라며, 필요 시 전문가와 상담할 것을 권장합니다.