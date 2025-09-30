SEC 마감일 임박, LTC·XRP·SOL·ADA 등 주요 알트코인 ETF 기대감 상승

핵심 내용

SEC가 SOL, XRP, HBAR, LTC 등 주요 알트코인 관련 ETF 심사에서 지연 통보 철회를 결정했으며, 이는 승인 절차가 본격적으로 속도를 내기 시작했음을 시사한다.

특히, 암호화폐 ETF에 대한 포괄적 상장 기준이 승인됨에 따라, SEC 승인 과정이 더욱 신속해질 전망이다.

덕분에 여러 ETF 상품이 동시에 승인될 것으로 예상되며, 이는 강력한 ‘업토버(Uptober)’ 랠리에 대한 시장의 기대감을 높이고 있다.

미국 증권거래위원회(SEC)의 암호화폐 ETF 심사 마감일이 다가오면서, 라이트코인(LTC), 리플(XRP), 솔라나(SOL), 카르다노(ADA) 등 주요 알트코인에 대한 ETF 승인 기대감이 커지고 있다. 특히 10월에는 다수의 주요 일정이 집중되어 있어, 시장에서는 이른바 ‘업토버(Uptober)’ 랠리에 대한 기대가 고조되고 있다.

라이트코인 ETF가 첫 번째 승인 유력… 나스닥 상장 대기 중

이번 주 가장 먼저 마감일을 맞는 상품은 캐너리 캐피털(Canary Capital)이 신청한 현물 라이트코인 ETF다. 해당 ETF는 10월 2일 최종 결정을 앞두고 있으며, 나스닥 상장이 예정돼 있다. SEC는 지난주 이 ETF에 대한 검토 기간 연장 통보를 철회했으며, 이는 승인 절차가 예상보다 앞당겨질 수 있다는 신호로 해석된다.

이에 따라 업계 전문가들은 이번 ETF가 라이트코인 최초의 정식 상장 ETF가 될 가능성이 높다고 보고 있다. 블룸버그 ETF 애널리스트인 에릭 발추나스(Eric Balchunas)와 제임스 세이퍼트(James Seyffart)는 “SEC가 라이트코인 ETF를 승인할 확률이 95%에 달한다”고 평가했다.

ETF 인스티튜트(The ETF Institute)의 공동 설립자인 네이트 게라시(Nate Geraci) 역시 “다가오는 몇 주가 현물 암호화폐 ETF 시장에 있어 중대한 전환점이 될 것”이라며, 다수 ETF 상품의 동시 승인 가능성을 전망했다.

*Enormous* next few weeks for spot crypto ETFs… SEC final deadlines approaching on numerous filings. Starts this week w/ deadline on Canary spot ltc ETF. Will be followed by decisions on sol, doge, xrp, ada, & hbar ETFs (though SEC can approve any or all of these whenever). — Nate Geraci (@NateGeraci) September 28, 2025

미국 증권거래위원회, SOL, XRP, HBAR 등 ETF 지연 통보 전면 철회… 승인 신호?

이달 초 SEC가 암호화폐 ETF에 대한 일반 상장 기준(Generic Listing Standards)을 승인하면서, 전반적인 심사 속도도 빨라지고 있다. 그 연장선에서 지난주 SEC는 리플, 솔라나, 해시그래프 등을 포함한 ETF 신청들에 대한 심사 지연 통보를 전면 철회했다.

블룸버그 ETF 전략가 제임스 세이퍼트가 공유한 세부 정보에 따르면, 철회된 ETF 신청 대상에는 다음과 같은 주요 알트코인이 포함된다.

솔라나: 비트와이즈(Bitwise), 반에크(VanEck), 피델리티(Fidelity), 캐너리(Canary), 21셰어즈(21Shares), 인베스코 갤럭시(Invesco Galaxy)

리플: 비트와이즈, 프랭클린(Franklin), 위즈덤트리(WisdomTree), 캐너리, 코인셰어즈(CoinShares), 21셰어즈(21Shares)

NEW: Here is a list of all the filings and/or applications I'm tracking for Crypto ETPs here in the US. There are 92 line items in this spreadsheet. You will almost certainly have to squint and zoom to see but best I can do on here pic.twitter.com/lDhRGEQBoW — James Seyffart (@JSeyff) August 28, 2025

더불어 SEC는 캐너리 HBAR ETF, 코인셰어즈 라이트코인 ETF, 캐너리 라이트코인 ETF, 21셰어즈 폴카닷(Polkadot) ETF에 대한 통지도 철회했다.

이외에도 이더리움 스테이킹 ETF에 대한 심사 기간 연장 통보 역시 취소되어, ETH 관련 상품도 빠르게 승인될 가능성이 커졌다.

SEC 승인 흐름 가속… 10월 랠리 기대감 확산

시장에서는 이번 조치들이 단순 기한 맞추기 이상의 의미 있는 전환점이라고 보고 있다. SEC는 앞서 해시덱스(Hashdex) 암호화폐 지수 ETF를 승인한 바 있으며, 이 ETF에는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), XRP, SOL 등 중 자산이 포함돼 있다.

이는 SEC가 비트코인 중심의 ETF 승인에서 벗어나, 알트코인 기반 ETF로도 심사 범위를 확장하고 있음을 시사한다. 특히 다수의 심사 지연 철회 조치는 알트코인 ETF에 대한 긍정적 분위기를 더욱 고조시키고 있다.

업계에서는 10월을 기점으로 여러 암호화폐 ETF가 동시에 승인될 가능성에 무게를 두고 있으며, 이를 통해 시장 전반에 강한 매수세가 유입되는 ‘업토버 랠리’가 촉발될 수 있다고 보고 있다.

현재까지 SEC의 행보는 암호화폐 ETF 시장의 제도권 편입이 본격화되고 있음을 보여주는 신호로 해석된다. 특히 이번 10월은 현물 ETF뿐 아니라 스테이킹 기반, 인덱스 기반 등 다양한 형태의 ETF가 승인되거나 심사에 진전이 있을 것으로 전망된다.

SEC의 향후 움직임은 암호화폐 시장 전반의 유동성과 기관 투자 흐름을 좌우할 수 있는 핵심 변수다. 이에 따라 투자자들은 LTC, XRP, SOL, ADA를 비롯한 주요 알트코인의 ETF 승인 여부를 예의주시하고 있으며, 이는 단기적인 가격 반등은 물론, 중장기적 성장 동력으로 작용할 가능성이 크다.