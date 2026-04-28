XRP 가격은 지난 24시간 동안 약 2% 하락한 1.38달러 부근에서 거래되고 있으며, 최근 몇 주 사이 가장 좁은 범위로 변동폭이 압축된 상태다. 그러나 거래량은 다른 흐름을 보인다. 24시간 거래 규모는 약 59억 달러로 86.8% 급증했으며, 이러한 가격-거래량 괴리는 장기간 지속되지 않는 것이 일반적이다. 방향성은 아직 불분명하지만, 에너지가 응축되고 있는 국면으로 해석된다.

XRP는 최근 며칠간 1.41달러에서 1.44달러 사이를 오가며, 4월 이후 동적 지지선 역할을 해온 상승 추세선 위를 유지하고 있다. TradingView 데이터에 따르면 현재 구간에서 매수세 점유율은 73.7%로, 1.40달러 부근에서 매도 압력이 상당 부분 소진된 것으로 보인다.

코인 분석가 Ali Martinez는 2024년 말 약 550% 상승 이후 형성된 구조를 언급하며, 단기 급등 랠리가 전개될 수 있는 조건이 갖춰지고 있다고 진단한다.

다만 현재는 내러티브 중심 알트코인으로 자금이 순환되면서 XRP에 대한 단기 자금 유입은 상대적으로 제한적인 상태다. 이러한 흐름이 반전될지는 향후 명확한 촉매제 등장 여부에 달려 있지만, 아직까지 뚜렷한 신호는 확인되지 않는다.

(출처: TradingView)

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XRP 가격, 촉매제 등장 전 1.50달러 돌파 가능할까

XRP는 1.36달러에서 1.44달러 사이 박스권에서 움직이고 있으며, 피보나치 0.236 구간인 1.426달러가 단기 저항선으로 작용한다. 해당 구간에서 가격은 반복적으로 저항을 받고 있으며, MACD는 매수 압력 둔화와 함께 데드크로스에 근접한 모습을 보인다. 이는 확정적인 매도 신호는 아니지만, 주의가 필요한 구간으로 해석된다.

50일 이동평균선은 지지선 역할을 하며 현재까지 하락 돌파를 방어하고 있다. 시가총액은 약 850억 달러 수준이며, 유통 물량은 약 618억 개다. 가격이 크게 움직이지 않는 가운데 거래량이 증가하는 현상은 기관 투자자들이 조용히 포지션을 구축하거나 재배치하고 있을 가능성을 시사한다.

$XRP 심리는 약해 보이지만 데이터는 다른 이야기를 하고 있습니다! 🚨 가격은 연초 대비 크게 하락했지만, 고래 대 개인 투자자 비율은 가격 움직임과 상반된 흐름을 보이고 있습니다. 이는 부정적인 심리에도 불구하고 대형 투자자들이 포지션을 구축하고 있음을 시사합니다. pic.twitter.com/SYemvRS0yw — CryptoBusy (@CryptoBusy) 2026년 4월 28일

시장 심리는 약해 보이지만 온체인 데이터는 다른 흐름을 보여준다. 가격이 연초 대비 하락했음에도 불구하고, 고래 대비 개인 투자자 비율은 반대로 움직이고 있다. 이는 대형 자금이 시장 심리와 무관하게 포지션을 축적하고 있음을 의미한다.

현재 기준에서 가능한 시나리오는 세 가지다. 강세 시나리오에서는 XRP가 거래량을 동반해 1.50달러를 명확히 돌파할 경우, 분석가들이 제시한 2.15달러 피벗 구간까지 상승 여지가 열린다. 일부 분석에서는 현재 대비 최대 50% 추가 상승 가능성도 제시된다. 기본 시나리오는 거시 환경이나 규제 촉매제가 등장하기 전까지 1.36~1.50달러 범위에서 횡보하는 흐름이다. 세 시나리오에서는 1.36달러 지지선이 붕괴될 경우 1.10~1.20달러 구간까지 하락할 수 있으며, 이는 구조적 약세 전환으로 해석된다.

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XRP 정체 속 초기 단계 프로젝트 ‘비트코인 하이퍼’ 주목

XRP의 횡보는 시장 전반의 구조를 반영한다. 대형 코인이 박스권에 갇히는 동안, 투기성 자금은 비대칭 수익을 노릴 수 있는 초기 단계 프로젝트로 이동하는 경향이 있다.

이러한 흐름 속에서 일부 투자자들은 800억 달러 이상 시가총액 자산과 초기 프로젝트 간의 기대 수익 구조를 비교하며 포트폴리오를 재조정하고 있다. 실제로 최근 시장 관심은 새로운 내러티브를 가진 인프라형 프로젝트로 확산되는 모습이다.

그중 하나로 주목받는 비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper, HYPER)는 솔라나 가상 머신(SVM)을 통합한 비트코인 레이어2를 표방한다. 비트코인의 보안성을 유지하면서도 높은 처리 속도의 스마트 계약 실행을 목표로 설계된 구조다.

해당 프로젝트는 현재까지 약 3,254만 달러를 모금했으며, 토큰 가격은 약 0.013달러 수준이다. 스테이킹 기능도 활성화되어 초기 참여자에게 높은 수익률을 제공한다.

핵심 기능으로는 초저지연 레이어2 처리, BTC 전송을 위한 탈중앙화 브릿지, 저비용 트랜잭션 구조 등이 있으며, 이는 비트코인의 확장성 문제를 직접적으로 해결하는 것을 목표로 한다.

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