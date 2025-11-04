지캐시(ZEC) 네트워크 활동 사상 최고치… 프라이버시 코인, 새로운 트렌드 될까?

지캐시(ZEC)의 이번 상승세는 단순히 트레이더들의 관심을 끄는 데 그치지 않고, 네트워크 해시레이트를 사상 최고 수준으로 끌어올렸다. 비트코인(BTC)이 박스권에 머물러 있는 가운데, ZEC 채굴은 현재 가장 수익성이 높은 코인 중 하나로 평가되고 있다.

지캐시(ZEC) 채굴, 해시레이트 사상 최고치 속 급증

지캐시(Zcash)는 이퀴해쉬(Equihash) 알고리즘 기반의 작업증명(PoW) 방식을 사용하고 있는데, 최근 이 네트워크에서 전례 없는 수준의 활동 증가가 나타나고 있다.

네트워크 해시레이트는 12.53 GS/s로 사상 최고치를 기록했다. 비트코인의 SHA256 알고리즘과 달리, Equihash 기반 채굴은 자원 소모가 더 크지만, 현재는 그만큼 채굴 수익도 크게 증가한 상황이다.

현재 비트마인(Bitmain)의 Antminer Z15 Pro ASIC 장비는 전기 요금을 제외하고도 하루 약 39.56 달러(약 5만 6,927원)의 수익을 내는 것으로 나타났다. 이는 Equihash 기반 채굴이 비트코인의 SHA256 알고리즘 대비 약 43% 더 높은 수익성을 보이고 있다는 의미다.

또한 지캐시 네트워크에서 바이아비티씨(ViaBTC)는 전체 해시 파워의 31.84%를 점유하며 최대 채굴 풀로 자리하고 있으며, 그 뒤를 에프투풀(F2pool), 앤트풀(Antpool), 바이낸스(Binance) 등이 잇고 있어 주요 채굴 풀들의 영향력이 더욱 확대되고 있는 상황이다.

Zcash problem in one tweet: 1 mining pool controls the whole network, ViaBTC has around 73% of $ZEC hashrate What can go wrong: > 51 percent attack becomes possible

> double spend money

> cancel or reorder transactions

> block any transactions they want

> change blocks and… pic.twitter.com/URe1lDMMck — Void 🔎 (@VoidOnChain) October 26, 2025

지캐시(ZEC) 가격 분석: 주목해야 할 핵심 구간

4시간 차트 기준, 지캐시(ZEC)는 최근 고점에서 조정을 거친 뒤 약 390 달러(약 56만 1,210원) 부근에서 거래되고 있다.

기술적 지표들은 향후 돌파 가능성을 시사하고 있다.

주요 저항 구간은 450 달러(약 64만 7,820원) 부근에 형성되어 있으며, 이 구간을 뚜렷하게 돌파할 경우 목표가인 600 달러(약 86만 3,640원)까지의 상승 랠리가 전개될 수 있다.

반대로 320 달러(약 46만 672원) 지지선까지 되돌림이 발생한다면, 이는 다음 상승을 위한 보다 견고한 기반을 마련하는 움직임이 될 가능성이 있다.

RSI(상대강도지수)는 50 부근에서 중립 구간을 유지하고 있으며, MACD(이동평균 수렴·확산 지표)는 평탄화되는 모습을 보이고 있다. 이는 ZEC가 상·하방 어느 쪽으로든 큰 방향성을 결정하기 위한 준비 단계에 있을 수 있음을 시사한다.

다만 가격이 고점을 낮추지 않고 저점을 높여가는 흐름을 유지하는 한, 중기적 구조는 여전히 상승 우세로 해석된다.

11월 4일 현재 지캐시는 약 468 달러(약 67만 3,686원) 선에서 거래되고 있다.

프라이버시 코인, 다시 주목받다

최근 금융 감시와 데이터 프라이버시 문제에 대한 관심이 커지면서, 프라이버시 중심 암호화폐에 대한 수요가 다시 늘고 있다.

규제 당국이 중앙화 거래소(CEX)와 신원 인증(KYC) 요건을 강화하면서, 사용자들이 자신의 금융 데이터를 더 직접적으로 통제하려는 움직임이 커지고 있다. 이에 따라 지캐시(Zcash) 와 같은 프라이버시 코인들이 다시 주목을 받는 흐름을 보이고 있다.

지캐시(ZEC) 강세 속, 비트코인 하이퍼(HYPER) 사전 판매 규모 최고치 경신

지캐시(ZEC)가 상승 흐름을 보이는 가운데, 비트코인 레이어2 프로젝트인 비트코인 하이퍼(HYPER)가 사전판매에서 약 2,570만 달러(약 369억 9,515만 원)를 모으며 시장의 주목을 끌고 있다.

비트코인 하이퍼는 별도의 외부 네트워크에 의존하지 않고 비트코인 위에 직접 구축되는 레이어2 생태계를 목표로 한다. 이를 통해 밈 토큰, 탈중앙금융(DeFi), NFT, 기타 애플리케이션을 비트코인 네트워크 환경 내에서 구동할 수 있도록 지원하는 것을 지향한다.

HYPER 토큰은 해당 생태계의 핵심 역할을 수행하며, 가스비 지불, 스테이킹, 거버넌스 참여, 탈중앙 애플리케이션 내 유틸리티 등 다양한 기능을 동시에 담당한다.

또한 사전판매 단계의 초기 참여자들은 최대 연 46% APY의 스테이킹 보상을 받을 수 있도록 설계되어 있다.

현재 비트코인 하이퍼 토큰의 가격은 0.013215달러(약 19원)이며, 24시간 이내에 가격이 상승할 예정이다.

참여를 원하는 사용자는 비트코인 하이퍼 공식 웹사이트에서 베스트 월렛(Best Wallet) 등 지원되는 지갑을 연결하여 사전판매에 참여할 수 있다.

비트코인 하이퍼 토큰은 기존에 보유하고 있는 암호화폐를 교환하거나 신용카드·체크카드 결제를 통해 구매할 수 있다.

