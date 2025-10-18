제로베이스, 업비트, 크라켄, 바이비트, MEXC 등 주요 거래소 동시 상장

핵심 내용

제로베이스가 업비트, 크라켄, 바이비트, MEXC 등 주요 글로벌 거래소에 동시 상장됐다.

영지식 증명과 신뢰 실행 환경을 결합한 구조로, 빠르고 안전한 데이터 검증 기술을 내세운 프로젝트다.

상장 직후 급등세를 보였지만 현재는 600원대에서 거래 중이며, 비트코인 하락과 시장 불확실성 속에서 향후 행보가 주목된다.

신규 블록체인 프로젝트 제로베이스(ZeroBase, ZBT)가 10월 17일 업비트를 비롯해 크라켄, 바이비트, MEXC 등 주요 글로벌 거래소에 동시 상장됐다. 이번 상장은 프로젝트의 글로벌 진출 신호탄이자, 데이터 검증 기술 기반 코인의 새로운 가능성을 보여주는 사건으로 주목 받고 있다.

업비트 공지에 따르면 제로베이스는 10월 17일 오후 9시 55분 상장 직후 기준가 1,071원으로 거래를 시작했다. 출시 초반 강한 매수세가 몰리며 한때 1,081원까지 상승했지만, 이후 차익 실현 매물과 시장 전반의 약세가 맞물리며 급락했다.

기사 작성 시점 업비트 기준, ZBT는 605원 수준에서 거래되고 있으며, 24시간 거래량은 6억 6,000만 개, 약 469억 원을 기록했다.

제로베이스, 어떤 프로젝트인가

제로베이스는 영지식 증명(Zero-Knowledge Proof, ZKP)과 신뢰 실행 환경(Trusted Execution Environment, TEE) 기술을 결합한 블록체인 인프라 프로젝트다. 이를 통해 개인 정보를 노출하지 않고도 거래나 데이터가 정확하다는 사실을 증명할 수 있는 시스템을 만드는 것이 목표다.

기존 블록체인은 모든 연산을 블록체인 위에서 처리해야 했기 때문에 속도가 느리고, 비용이 높았다. 제로베이스는 이러한 한계를 해결하기 위해 연산은 체인 밖(오프체인)에서 빠르게 수행하고, 그 결과만 암호학적으로 증명해 블록체인에 올리는 구조를 채택했다.

이 방식은 개인 정보 보호와 투명성을 동시에 확보할 수 있어, 금융, 인공지능, 데이터 검증 등 신뢰가 중요한 분야에서 활용 가능성이 높다. 제로베이스는 이를 바탕으로 익명 로그인 서비스 zkLogin, 투명한 투표 시스템 zkVote, 프라이버스 중심 거래소 zkDarkPool과 같은 응용 서비스도 개발 중이다.

제로베이스의 네이티브 토큰 ZBT는 네트워크 운영의 핵심이다. ZBT는 거래 수수료 지불, 노검증 노드 보상, 거버넌스 투표, 데이터 검증 요청 등 다양한 용도로 사용된다. 총 발행량은 10억 개로 고정되어 있으며, 인플레이션은 없다.

제로베이스 네트워크에는 두 가지 주요 노드가 있다. Proving Node는 고성능 연산을 담당하며, Hub Node는 네트워크 연결과 데이터 라우팅 역할을 한다. 이들은 각각의 기여도에 따라 ZBT로 보상을 받는다.

프로젝트 개발팀은 블록체인 보안과 분산 인프라 경험을 가진 인재들로 구성되어 있으며, 라이트스피드 팩션(Lightspeed Faction), DAO5, 매트릭스 파트너스(Matrix Partners), 게이트아이오 랩스(Gate.io Labs) 등 다수의 기관 투자를 유치했다. 최근에는 프로젝트의 총 예치금(TVL)이 5억 달러를 돌파하며 실제 자금력과 생태계 성장을 입증했다.

프로젝트에 대한 더 자세한 정보를 위해서는 제로베이스의 공식 X 계정 또는 백서를 참고하기 바란다.

시장 불확실성 속 제로베이스 전망도 신중해야

제로베이스의 다중 거래소 상장은 기술력과 시장 확장 가능성을 인정받은 결과로 평가된다. 그러나 현재 암호화폐 시장은 마운트 곡스(Mt. Gox) 채권 상환 일정, 비트코인 가격 하락세, 글로벌 유동성 위축 등으로 전반적인 불확실성이 커진 상황이다.

이 때문에 제로베이스 코인 역시 단기적으로는 높은 변동성을 피하기 어려울 것으로 보인다. 다만, 제로베이스가 추진 중인 ‘검증 가능한 오프체인 연산 구조’가 시장에서 실제로 입증된다면, 향후 금융 및 데이터 분야의 블록체인 인프라로 자리잡을 가능성도 크다.

