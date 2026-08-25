De Amerikaanse spot Bitcoin ETF’s beleefden hun beste week van het jaar. In de week tot 22 augustus stroomde er $1,9 miljard naar binnen. De Ethereum ETF’s kregen daar nog $697,2 miljoen bij. Samen $2,62 miljard, het hoogste bedrag sinds oktober vorig jaar.

Bitcoin ETF cijfers per dag: BlackRock trekt $503 miljoen op één dag

De grootste sprongen kwamen halverwege de week. Op woensdag ging er $517,2 miljoen naar de Bitcoin ETF’s. Donderdag was nog sterker met $606,3 miljoen. Daarvan ging $503 miljoen alleen al naar IBIT van BlackRock, het grootste Bitcoin fonds ter wereld.

Ook het handelsvolume schoot omhoog. Bij de Bitcoin ETF’s ging dat van $6,9 miljard naar $22,1 miljard in één week. De Ethereum fondsen gingen van $1,9 miljard naar $6,9 miljard. Samen wisselde er bijna $29 miljard van eigenaar, ruim drie keer zo veel als de week ervoor.

De Bitcoin koers volgde die vraag omhoog, al blijft de Bitcoin koers verwachting voor de rest van het jaar verdeeld.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Jaarverlies krimpt van $5,7 naar $3,1 miljard

Door die ene sterke week ziet het jaar er meteen een stuk beter uit. De Bitcoin ETF’s staan nu op $2,9 miljard uitstroom over 2026, de Ethereum ETF’s op $191,8 miljoen. Samen zakte het gat van $5,7 miljard naar $3,1 miljard.

Sinds de start haalden de Bitcoin fondsen in totaal $53,7 miljard op en de Ethereum fondsen $12,2 miljard. Het beheerd vermogen groeide vorige week met 25,4 procent naar $96,1 miljard voor Bitcoin en met 35,9 procent naar $14,3 miljard voor Ethereum.

Dat betekent niet dat het verlies zomaar weg is. Er moet nog meer dan $3 miljard bij voordat 2026 in de plus staat. Wel laat het zien dat grote beleggers weer durven instappen na een moeilijk voorjaar.

Zet de instroom in de Bitcoin ETF deze week door?

Maandag 24 augustus kwam er opnieuw geld bij, alleen wat minder. De Bitcoin ETF’s haalden $337,6 miljoen op, waarvan $208,9 miljoen naar IBIT ging. De Ethereum ETF’s kregen $115,6 miljoen binnen.

𝗕𝗶𝘁𝗰𝗼𝗶𝗻 𝗘𝗧𝗙 𝗙𝗹𝗼𝘄 (𝗨𝗦$ 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻) – 2026-08-24 TOTAL NET FLOW: 337.6 IBIT: 208.9

FBTC: 104.6

BITB: 3

ARKB: 0

BTCO: 0

EZBC: 0

BRRR: 0

HODL: 3.3

BTCW: 0

MSBT: 1.4

GBTC: 0

BTC: 16.4 pic.twitter.com/RHxTElYWvP — Farside Investors (@FarsideUK) August 25, 2026

De Bitcoin koers staat rond de $79.000 en steeg het afgelopen etmaal ruim 3 procent. De Ethereum koers noteert rond de $2.494. Beleggers letten deze week vooral op signalen over de Amerikaanse rente. Wordt geld goedkoper, dan gaat er doorgaans meer naar risicovolle beleggingen. Dat maakt de Ethereum verwachting net zo afhankelijk van het rentebesluit als die van Bitcoin.

Ethereum (ETH) 24u 7d 30d 1j All Time

Bitcoin Hyper mikt op snelle en goedkope Bitcoin transacties

Terwijl grote beleggers via ETF’s instappen, zoeken anderen naar manieren om Bitcoin zelf sneller te gebruiken. Bitcoin Hyper bouwt daarom een layer 2 netwerk bovenop Bitcoin, met de techniek van Solana eronder. Je stuurt BTC naar een vaste brug, het netwerk controleert de transactie en zet er een versie op laag 2 tegenover. Daar zijn overboekingen bijna direct klaar en kosten ze weinig.

Op dat netwerk kunnen ook apps, staking, betalingen en meme coins draaien. De presale van de HYPER token haalde inmiddels meer dan $29 miljoen op. Zoals bij elke presale geldt: het project moet zijn plannen nog waarmaken, dus het blijft een risicovolle inzet.

Bitcoin Hyper presale toegang