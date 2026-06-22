De Bitcoin koers herstelt voorzichtig. Na weken van flinke verkoopdruk via Bitcoin ETF’s klimt de prijs terug richting de 63.000 dollar. Beleggers trokken eerder recordbedragen weg, maar de eerste nieuwe instroom is er weer. De vraag is of de rust nu terugkeert.

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Waarom de Bitcoin koers daalde door de ETF uitstroom

De afgelopen weken was er paniek op de markt. In één week haalden beleggers ongeveer 3,4 miljard dollar uit de Amerikaanse Bitcoin ETF’s. Dat is de grootste uitstroom in één week sinds deze fondsen in 2024 begonnen. Tijdens een reeks van dertien dagen op rij ging er zelfs zo’n 4,4 miljard dollar weg, goed voor bijna 60.000 bitcoin.

De redenen waren vooral macro economisch: hogere rentes, twijfel over de Amerikaanse centrale bank en winst nemen na een sterke rally. Daardoor zakte de huidige Bitcoin koers van bijna 74.500 dollar terug naar ongeveer 61.500 dollar. Wie de Bitcoin koers verwachting volgt, zag het sentiment in korte tijd omslaan.

Bitcoin ETF: stroomt het geld nu weer terug?

Het tij lijkt te keren. De Bitcoin ETF’s noteerden weer een dag met nieuwe instroom, waarbij alle twaalf de fondsen in de plus stonden. Het iShares Bitcoin fonds van BlackRock pakte daarvan het grootste deel. Dat brak de eerdere reeks waarin er miljarden vertrokken.

Eén goede dag maakt nog geen trend. Toch zien analisten het als een teken dat de ergste paniek voorbij kan zijn. Veel beleggers zoeken via gewone crypto exchanges opnieuw hun weg terug naar bitcoin nu de prijs stabiliseert.

Belangrijk is dat de uitstroom de afgelopen periode vooral met de bredere markt te maken had, en niet alleen met bitcoin zelf. Toen aandelen daalden, trokken beleggers ook geld weg uit de Bitcoin ETF’s. Komt er rust op de beurs, dan keert het geld vaak net zo snel weer terug.

Wat Bitcoin whales en treasury bedrijven doen

Ook de grote spelers blijven in beeld. Bitcoin whales kochten tijdens de daling juist bij, terwijl kleine beleggers verkochten. Het bekendste Bitcoin treasury bedrijf, Strategy, bezit nog altijd ruim 800.000 bitcoin. Het bedrijf kocht de laatste tijd minder agressief bij, maar verkocht zijn voorraad niet.

Een paar punten bepalen nu de richting van de markt:

Of de instroom in de Bitcoin ETF’s doorzet of weer stopt.

Hoe de rente en het beleid van de centrale bank zich ontwikkelen.

Of treasury bedrijven zoals Strategy weer grote aankopen doen.

“De terugkeer van instroom is bemoedigend, maar we willen meerdere dagen op rij zien voordat we van een trend spreken,” zegt het analyseteam van Coinspeaker.

Bitcoin Hyper: een nieuwe kans tijdens het herstel

Nu de Bitcoin koers stabiliseert, kijken beleggers ook naar nieuwe projecten die op bitcoin voortbouwen. Een voorbeeld is Bitcoin Hyper ($HYPER), een Layer 2 netwerk dat de snelheid van Solana combineert met de veiligheid van bitcoin.

Het doel is simpel: snelle en goedkope transacties, plus ruimte voor staking, DeFi en apps bovenop bitcoin. De presale haalde al meer dan 32 miljoen dollar op. Voor wie nadenkt over welke crypto kopen, is het een project om in de gaten te houden terwijl de markt herstelt.

Bitcoin Hyper presale toegang