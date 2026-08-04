Het crypto nieuws draait vandaag om drie dingen. Michael Saylor verkocht opnieuw Bitcoin, BlackRock bracht twee fondsen naar de blockchain en de handel op beurzen droogt verder op. Samen tekenen ze een stille, maar gespannen crypto markt.

Michael Saylor verkoopt 1.638 Bitcoin voor $105 miljoen

Strategy verkocht tussen 27 juli en 2 augustus 1.638 Bitcoin. Dat leverde ongeveer $104,7 miljoen op, tegen een gemiddelde prijs van $63.957 per munt. Het bedrijf meldde de verkoop op 3 augustus in een 8-K formulier bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Na de verkoop houdt Strategy nog 842.138 Bitcoin over. Die stapel is gekocht voor gemiddeld $75.419 per munt, dus het bedrijf staat op papier flink onder water. Het geld ging naar dividend op preferente aandelen en naar het terugkopen van STRC aandelen, blijkt uit de eigen bitcoin ledger van Strategy.

Beleggers letten daarom scherper op de Bitcoin koers verwachting, nu de grootste bedrijfsmatige bitcoinhouder verkoopt in plaats van koopt. Saylor zelf reageerde nog dezelfde dag: hij zegt dat hij persoonlijk nooit één satoshi heeft verkocht en dat Strategy een beursbedrijf is, geen privéportemonnee.

When I say “Never Sell Your Bitcoin,” I speak as one saver to another. I have never sold mine. Not one satoshi. Strategy is a public company, not my wallet. Since 2020, it has disclosed it may buy or sell $BTC to manage capital. Our shared conviction in Bitcoin remains unchanged. — Michael Saylor (@saylor) August 3, 2026

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

BlackRock brengt getokeniseerde fondsen naar Ethereum

BlackRock lanceerde op 3 augustus twee nieuwe producten. Het eerste is BSTBL, een getokeniseerde aandelenklasse van het BlackRock Select Treasury Based Liquidity Fund, dat op Ethereum draait. Het tweede is BRSRV, voluit het BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle, dat op meerdere blockchains beschikbaar is.

Beide fondsen zijn zo gebouwd dat ze mogen dienen als reserve voor Amerikaanse stablecoin uitgevers onder de GENIUS Act. Dat is de stablecoinwet uit juli 2025. “Cash blijft een fundamenteel bouwblok voor beleggers, bedrijven en financiële instellingen”, zegt Jon Steel, Global Head of Product and Platform bij de cashafdeling van BlackRock, in het persbericht van BlackRock. BNY regelt de tokenisatie van BSTBL, Securitize doet dat voor BRSRV.

Voor Ethereum is dat nieuws met gewicht, omdat de grootste vermogensbeheerder ter wereld het netwerk gebruikt om echt geld af te wikkelen. Dat soort gebruik speelt mee in de Ethereum verwachting op langere termijn, ook al beweegt de Ethereum koers er vandaag nauwelijks van.

Ethereum (ETH) 24u 7d 30d 1j All Time

Waarom daalt Bitcoin? Handelsvolume zakt naar laagste punt van 2026

De derde reden voor de stemming in de markt is de handel zelf. Op de 44 beurzen die dataleverancier Kaiko volgt, zakte het dagelijkse spotvolume naar ongeveer $15 miljard. Dat is het laagste punt van 2026 en ongeveer 70% onder de piek van januari.

Dun handelsvolume betekent dat er weinig kopers en verkopers tegenover elkaar staan. Een grote order beweegt de prijs dan verder dan normaal. Dat verklaart voor een deel waarom de Bitcoin koers zo snel terugvalt bij verkopen zoals die van Strategy.

Kleinere crypto exchanges voelen dat het hardst, omdat hun inkomsten bijna volledig uit handelskosten komen. Grote beurzen als Binance houden hun aandeel wel vast.

Wat gaat crypto doen na dit nieuws?

De koersen laten dinsdag weinig beweging zien. Bitcoin staat rond $63.760, Ethereum op $1.863, XRP op $1,08 en Solana op $73,69. De markt zit dus vlak, ondanks drie berichten die op andere dagen flink hadden kunnen uitpakken.

Voor de komende dagen zijn er twee dingen om in de gaten te houden. Verkoopt Strategy volgende week opnieuw, dan komt er weer aanbod bij in een markt die het al moeilijk aankan. Trekt het handelsvolume juist aan, dan kunnen koersen sneller herstellen dan de rustige grafieken nu suggereren.